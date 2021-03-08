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РФ на "Евровидении" представит таджичка с рэпом про "русскую женщину" — видео
РФ на "Евровидении" представит таджичка с рэпом про "русскую женщину" — видео
В России завершился национальный отбор участника, который представит страну на одном из легендарных музыкальных конкурсов — "Евровидении". Победителем стала... 08.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-08T22:51+0500
2021-03-09T17:15+0500
общество
песня
выступление
россия
центральная азия
таджикистан
евровидение
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Напомним, что в 2021 году поехать должна была группа&nbsp;Little Big. Их песня UNO набрала на YouTube 189 миллионов просмотров&nbsp;— это абсолютный рекорд!Однако Little Big все же не примет участие в конкурсе. Об этом солист группы Илья Прусикин сообщил в понедельник вечером в эфире Первого канала.Теперь же стало известно, что Россию представит&nbsp;исполнительница Manizha таджикского происхождения!&nbsp;Другими претендентами были группы "2Маши" и Therr Maitz.Смотрите видео выступления новой участницы "Евровидения-2021" с песней "Русская женщина".
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песня, выступление, россия, центральная азия, таджикистан, евровидение

РФ на "Евровидении" представит таджичка с рэпом про "русскую женщину" — видео

22:51 08.03.2021 (обновлено: 17:15 09.03.2021)
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© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Manizha Манижа Сангин (Хамраева) выступает во время церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год "Золотой Орел" в павильоне киноконцерна "Мосфильм" в Москве.
Певица Manizha Манижа Сангин (Хамраева) выступает во время церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год Золотой Орел в павильоне киноконцерна Мосфильм в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2021
© Sputnik / Евгения Новоженина
/
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В России завершился национальный отбор участника, который представит страну на одном из легендарных музыкальных конкурсов — "Евровидении". Победителем стала 29-летняя певица Manizha!
Напомним, что в 2021 году поехать должна была группа Little Big. Их песня UNO набрала на YouTube 189 миллионов просмотров — это абсолютный рекорд!
Однако Little Big все же не примет участие в конкурсе. Об этом солист группы Илья Прусикин сообщил в понедельник вечером в эфире Первого канала.
Теперь же стало известно, что Россию представит исполнительница Manizha таджикского происхождения! 

Manizha представит Россию в Евровидение 2021 . Ей 29, родилась в Таджикистане с 3 лет живет в Москве.https://t.co/XA11CkPOnr pic.twitter.com/M7uBnt0mBK

— Sergey🇷🇺🇰🇿⚕ (@cepmak) March 8, 2021

Manizha представит Россию в Евровидение 2021 . Ей 29, родилась в Таджикистане с 3 лет живет в Москве.https://t.co/XA11CkPOnr pic.twitter.com/M7uBnt0mBK

— Sergey🇷🇺🇰🇿⚕ (@cepmak) March 8, 2021
Другими претендентами были группы "2Маши" и Therr Maitz.
Смотрите видео выступления новой участницы "Евровидения-2021" с песней "Русская женщина".
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