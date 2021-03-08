https://uz.sputniknews.ru/20210308/Rossiyu-na-Evrovidenii-2021-mozhet-predstavit-tadzhichka--video-vzryvnogo-nomera-16152960.html

РФ на "Евровидении" представит таджичка с рэпом про "русскую женщину" — видео

РФ на "Евровидении" представит таджичка с рэпом про "русскую женщину" — видео

В России завершился национальный отбор участника, который представит страну на одном из легендарных музыкальных конкурсов — "Евровидении". Победителем стала... 08.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-08T22:51+0500

2021-03-08T22:51+0500

2021-03-09T17:15+0500

общество

песня

выступление

россия

центральная азия

таджикистан

евровидение

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Напомним, что в 2021 году поехать должна была группа Little Big. Их песня UNO набрала на YouTube 189 миллионов просмотров — это абсолютный рекорд!Однако Little Big все же не примет участие в конкурсе. Об этом солист группы Илья Прусикин сообщил в понедельник вечером в эфире Первого канала.Теперь же стало известно, что Россию представит исполнительница Manizha таджикского происхождения! Другими претендентами были группы "2Маши" и Therr Maitz.Смотрите видео выступления новой участницы "Евровидения-2021" с песней "Русская женщина".

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песня, выступление, россия, центральная азия, таджикистан, евровидение