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В Фергане нашли тело пропавшего три дня назад подростка
В Фергане нашли тело пропавшего три дня назад подростка
Мальчик упал в воду во время сплава на байдарках и каноэ. Его тело обнаружили в 1200 метрах от места происшествия. 08.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-08T18:28+0500
2021-03-09T14:44+0500
фергана
мчс узбекистана
происшествия
в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik.&nbsp;Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Ферганской области обнаружили тело 13-летнего подростка в Большом Ферганском канале, сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС.По данным ведомства, погибшим оказался местный школьник Умиджон Абдусатторов, житель махалли "Беруний" Узбекистанского района. Мальчика искали с 5 марта.&nbsp;Ученик шестого класса школы №22 утонул во время сплава на байдарках и каноэ.После случившегося на месте происшествия были организованы поиски, которые завершились спустя три дня. Водолазы специального регионального поисково-спасательного отряда Ферганского областного управления по чрезвычайным ситуациям обнаружил ребенка в 1200 метрах от места происшествия на глубине два метра.&nbsp;Тело подростка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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фергана, мчс узбекистана, происшествия, в узбекистане

В Фергане нашли тело пропавшего три дня назад подростка

18:28 08.03.2021 (обновлено: 14:44 09.03.2021)
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© МЧС Ферганской областиМЧС ищет пропавшего в воде подростка в Большом Ферганском канале
МЧС ищет пропавшего в воде подростка в Большом Ферганском канале - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2021
© МЧС Ферганской области
Мальчик упал в воду во время сплава на байдарках и каноэ. Его тело обнаружили в 1200 метрах от места происшествия.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Ферганской области обнаружили тело 13-летнего подростка в Большом Ферганском канале, сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, погибшим оказался местный школьник Умиджон Абдусатторов, житель махалли "Беруний" Узбекистанского района. Мальчика искали с 5 марта. 
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Ученик шестого класса школы №22 утонул во время сплава на байдарках и каноэ.
После случившегося на месте происшествия были организованы поиски, которые завершились спустя три дня. Водолазы специального регионального поисково-спасательного отряда Ферганского областного управления по чрезвычайным ситуациям обнаружил ребенка в 1200 метрах от места происшествия на глубине два метра. 
Тело подростка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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