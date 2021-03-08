https://uz.sputniknews.ru/20210308/V-Fergane-nashli-telo-propavshego-tri-dnya-nazad-podrostka-16152600.html

В Фергане нашли тело пропавшего три дня назад подростка

В Фергане нашли тело пропавшего три дня назад подростка

Мальчик упал в воду во время сплава на байдарках и каноэ. Его тело обнаружили в 1200 метрах от места происшествия. 08.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-08T18:28+0500

2021-03-08T18:28+0500

2021-03-09T14:44+0500

фергана

мчс узбекистана

происшествия

в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Ферганской области обнаружили тело 13-летнего подростка в Большом Ферганском канале, сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС.По данным ведомства, погибшим оказался местный школьник Умиджон Абдусатторов, житель махалли "Беруний" Узбекистанского района. Мальчика искали с 5 марта. Ученик шестого класса школы №22 утонул во время сплава на байдарках и каноэ.После случившегося на месте происшествия были организованы поиски, которые завершились спустя три дня. Водолазы специального регионального поисково-спасательного отряда Ферганского областного управления по чрезвычайным ситуациям обнаружил ребенка в 1200 метрах от места происшествия на глубине два метра. Тело подростка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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