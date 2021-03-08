https://uz.sputniknews.ru/20210308/V-Samarkande-otkrylos-genkonsulstvo-Turtsii-16150516.html

В Самарканде открылось генконсульство Турции

В Самарканде открылось генконсульство Турции

На открытие диппредставительства прибыл министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Возглавляемая им делегация также примет участие во втором заседании... 08.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-08T10:37+0500

2021-03-08T10:37+0500

2021-03-09T14:48+0500

азиз абдухакимов

абдулазиз камилов

мевлют чавушоглу

самарканд

турция

политика

в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Церемония открытия дипломатического представительства Турции прошла 7 марта, сообщает пресс-служба Самаркандского областного хокимията.В церемонии приняли участие вице-премьер Азиз Абдухакимов, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, хоким Самарканда Эркинжон Турдимов и другие.Ранее сообщалось, что генконсульство возглавил Салих Джанер. По его словам, сотрудники здесь будут выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.Турецкая делегация во главе с министром Чавушоглу прибыла в Узбекистане 6 марта. Ранее в тот же день она посетила Бухару. Официальные гости встретились с руководством региона и посетили местные достопримечательности.Официальный визит иностранных гостей продлится до 9 марта. Делегация также примет участие во втором заседании Группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.

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азиз абдухакимов, абдулазиз камилов, мевлют чавушоглу, самарканд, турция, политика, в узбекистане