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Женское лицо Узбекистана
Женское лицо Узбекистана
Женщины в республике с каждым годом играют все более важную роль в общественной жизни, занимают руководящие посты, ведут бизнес. Но при этом они по-прежнему... 08.03.2021, Sputnik Узбекистан
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узбекистан, инфографика, в узбекистане

Женское лицо Узбекистана

10:49 08.03.2021 (обновлено: 15:45 09.03.2021)
558
Женщины Узбекистана — какие они?
Женщины Узбекистана — какие они? - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2021
Женщины в республике с каждым годом играют все более важную роль в общественной жизни, занимают руководящие посты, ведут бизнес. Но при этом они по-прежнему остаются хранительницами домашнего очага.

По статистике, число женщин и мужчин в Узбекистане почти одинаковое - представительниц прекрасного пола чуть меньше. Средний возраст женского населения республики - около 30 лет. Согласно данным Узстата, около 48% женщин имеют среднее специальное образование, 12,6% — высшее.

Если анализировать профессиональные навыки, то больше всего узбекистанок работают в системе здравоохранения (76,8%), образования (75,7%) и в сфере услуг (52,1%). Даже в таких мужских профессиях, как охрана правопорядка, служат порядка 11% представительниц прекрасного пола. При этом в рядах вооруженных сил количество женщин не превышает 3%.

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По финансовой составляющей узбекистанки, по статистике, получают почти на треть меньше, чем мужчины, однако среди них все больше становится руководителей учреждений и фирм, их роль в общественно-политической и экономической жизни республики растет. Так, в Законодательной палате Олий Мажлиса треть депутатов - женщины, а в Сенате их доля приближается к четверти. А вот в правительстве пока только одна женщина-министр — глава МДО Агриппина Шин.

Несмотря на такую активность женщин в жизни республики, их роль в качестве хранительниц очага по-прежнему несоразмерно высока. Наиболее наглядно это проявляется, например, в количестве времени, которое ежедневно тратят хозяйки на домашние хлопоты, - пять с лишним часов против двух часов, что уделяют мужчины.

Каков портрет современной узбекской женщины, смотрите в нашей инфографике.

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