Женское лицо Узбекистана

По финансовой составляющей узбекистанки, по статистике, получают почти на треть меньше, чем мужчины, однако среди них все больше становится руководителей учреждений и фирм, их роль в общественно-политической и экономической жизни республики растет. Так, в Законодательной палате Олий Мажлиса треть депутатов - женщины, а в Сенате их доля приближается к четверти. А вот в правительстве пока только одна женщина-министр — глава МДО Агриппина Шин.

Несмотря на такую активность женщин в жизни республики, их роль в качестве хранительниц очага по-прежнему несоразмерно высока. Наиболее наглядно это проявляется, например, в количестве времени, которое ежедневно тратят хозяйки на домашние хлопоты, - пять с лишним часов против двух часов, что уделяют мужчины.