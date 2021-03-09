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Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство
Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство
Договоренность была достигнута в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T12:12+0500
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беларусь
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане будет запущено сборочное производство шасси МАЗ, договоренности об этом достигли руководители ОАО "МАЗ" и узбекской компании KRANTAS.Переговоры были проведены в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз. Стороны подписали несколько документов, которые позволят увеличить товарооборот.Ожидается, что организация сборочного производства поможет повысить конкурентоспособность белорусской автотехники на узбекском рынке.
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оао "маз", беларусь, узбекистан

Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство

12:12 09.03.2021 (обновлено: 15:15 09.03.2021)
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© Sputnik / Егор Еремов / Перейти в фотобанкЗдание Минского автомобильного завода (МАЗ) в Минске
Здание Минского автомобильного завода (МАЗ) в Минске - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Егор Еремов
/
Перейти в фотобанк
Договоренность была достигнута в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане будет запущено сборочное производство шасси МАЗ, договоренности об этом достигли руководители ОАО "МАЗ" и узбекской компании KRANTAS.
Переговоры были проведены в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз. Стороны подписали несколько документов, которые позволят увеличить товарооборот.
Ожидается, что организация сборочного производства поможет повысить конкурентоспособность белорусской автотехники на узбекском рынке.
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