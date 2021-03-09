https://uz.sputniknews.ru/20210309/Belorusskiy-MAZ-organizuet-v-Uzbekistane-sborochnoe-proizvodstvo-16155678.html

Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство

Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство

Договоренность была достигнута в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

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беларусь

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане будет запущено сборочное производство шасси МАЗ, договоренности об этом достигли руководители ОАО "МАЗ" и узбекской компании KRANTAS.Переговоры были проведены в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз. Стороны подписали несколько документов, которые позволят увеличить товарооборот.Ожидается, что организация сборочного производства поможет повысить конкурентоспособность белорусской автотехники на узбекском рынке.

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