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Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство
Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство
Договоренность была достигнута в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T12:12+0500
2021-03-09T12:12+0500
2021-03-09T15:15+0500
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беларусь
узбекистан
экономика
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане будет запущено сборочное производство шасси МАЗ, договоренности об этом достигли руководители ОАО "МАЗ" и узбекской компании KRANTAS.Переговоры были проведены в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз. Стороны подписали несколько документов, которые позволят увеличить товарооборот.Ожидается, что организация сборочного производства поможет повысить конкурентоспособность белорусской автотехники на узбекском рынке.
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оао "маз", беларусь, узбекистан
Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство 12:12 09.03.2021 (обновлено: 15:15 09.03.2021)
Договоренность была достигнута в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
В Узбекистане будет запущено сборочное производство шасси МАЗ, договоренности об этом
достигли
руководители ОАО "МАЗ" и узбекской компании KRANTAS.
Переговоры были проведены в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз. Стороны подписали несколько документов, которые позволят увеличить товарооборот.
Ожидается, что организация сборочного производства поможет повысить конкурентоспособность белорусской автотехники на узбекском рынке.