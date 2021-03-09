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Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет в Ташкенте
Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет в Ташкенте
Турнир должен был пройти в Индонезии, однако его решили перенести в другую страну. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T11:37+0500
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спорт
узбекистан
ташкент
самбо
спорт
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Узбекистана.Соответствующее решение было принято на состоявшейся на днях онлайн-встрече Азиатской ассоциации самбо.Соревнования запланированы на июнь.Параллельно с ними будут организованы ежегодный Конгресс и выборная конференция Азиатской ассоциации самбо.
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спорт, узбекистан, ташкент, самбо

Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет в Ташкенте

11:37 09.03.2021 (обновлено: 15:10 09.03.2021)
81
© Sputnik / Василий Пономарев / Перейти в фотобанкСамбо
Самбо - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Василий Пономарев
/
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Турнир должен был пройти в Индонезии, однако его решили перенести в другую страну.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Узбекистана.
Соответствующее решение было принято на состоявшейся на днях онлайн-встрече Азиатской ассоциации самбо.
"Фактически турнир должен был пройти в Индонезии, но в связи с проведением пляжных игр в этом году было решено перенести его в другую страну. В итоге заявка Ассоциации самбо Узбекистана на проведение чемпионата Азии была принята", — говорится в публикации.
Соревнования запланированы на июнь.
Параллельно с ними будут организованы ежегодный Конгресс и выборная конференция Азиатской ассоциации самбо.
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