https://uz.sputniknews.ru/20210309/Chempionat-Azii-po-sambo-v-etom-godu-proydet-v-Tashkente-16154429.html

Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет в Ташкенте

Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет в Ташкенте

Турнир должен был пройти в Индонезии, однако его решили перенести в другую страну. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

узбекистан

ташкент

самбо

спорт

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Узбекистана.Соответствующее решение было принято на состоявшейся на днях онлайн-встрече Азиатской ассоциации самбо.Соревнования запланированы на июнь.Параллельно с ними будут организованы ежегодный Конгресс и выборная конференция Азиатской ассоциации самбо.

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спорт, узбекистан, ташкент, самбо