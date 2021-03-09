Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило программу мер на 2021-2022 годы, направленных на выявление, учет, охрану, сохранение, а также популяризацию и рациональное использование объектов материального культурного наследия республики.Также власти поставили перед собой задачу усовершенствовать деятельность Департамента культурного наследия при Министерстве культуры.В последние годы усилена административная и уголовная ответственность за нарушение правил охраны и использования, а также за уничтожение или повреждение объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства.Внедрено также обязательное согласование с Департаментом проектов нормативных правовых актов об объектах материального культурного наследия и генеральных планов населенных пунктов.Кроме того, при подаче в суды исков Департамент культурного наследия при Минкульте и его территориальные управления освободили от уплаты госпошлины.Однако, как указано в постановлении, департамент и его территориальные управления недостаточно используют свои законные права и полномочия, не в полной мере выполняют обязанности и функции, а также не осуществляют систематически и эффективно государственный контроль в данной сфере.Постановлением правительства также утверждены:В июне 2021 года должен быть запущен электронный портал объектов культурного наследия, интегрированный с Единым порталом государственных электронных услуг.До июля 2021 года Минкультуры разработает перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный контроль, а также провести их аттестацию. Это дает право проверять деятельность субъектов предпринимательства.В будущем году планируется принять стратегию в области культурного наследия Узбекистана.
В июне 2021 года должен быть запущен электронный портал объектов культурного наследия, интегрированный с порталом Единым государственных электронных услуг.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило программу мер на 2021-2022 годы, направленных на выявление, учет, охрану, сохранение, а также популяризацию и рациональное использование объектов материального культурного наследия республики.
Также власти поставили перед собой задачу усовершенствовать деятельность Департамента культурного наследия при Министерстве культуры.
В последние годы усилена административная и уголовная ответственность за нарушение правил охраны и использования, а также за уничтожение или повреждение объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства.
Внедрено также обязательное согласование с Департаментом проектов нормативных правовых актов об объектах материального культурного наследия и генеральных планов населенных пунктов.
Кроме того, при подаче в суды исков Департамент культурного наследия при Минкульте и его территориальные управления освободили от уплаты госпошлины.
Однако, как указано в постановлении, департамент и его территориальные управления недостаточно используют свои законные права и полномочия, не в полной мере выполняют обязанности и функции, а также не осуществляют систематически и эффективно государственный контроль в данной сфере.
Постановлением правительства также утверждены:
Национальный план по содействию включению культурного и природного наследия в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, Список всемирной памяти на 2021-2030 годы;
охраняемые границы государственных музеев-заповедников Бухары, Самарканда, Ичан-Калы, Сармишсая, Шахрисабза, Термеза и Кудона.
В июне 2021 года должен быть запущен электронный портал объектов культурного наследия, интегрированный с Единым порталом государственных электронных услуг.
До июля 2021 года Минкультуры разработает перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный контроль, а также провести их аттестацию. Это дает право проверять деятельность субъектов предпринимательства.
В будущем году планируется принять стратегию в области культурного наследия Узбекистана.