https://uz.sputniknews.ru/20210309/Kak-zaschitit-obekty-kulturnogo-naslediya-Uzbekistana-16157360.html

Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана

Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана

В июне 2021 года должен быть запущен электронный портал объектов культурного наследия, интегрированный с порталом Единым государственных электронных услуг. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T15:32+0500

2021-03-09T15:32+0500

2021-03-09T17:13+0500

охрана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило программу мер на 2021-2022 годы, направленных на выявление, учет, охрану, сохранение, а также популяризацию и рациональное использование объектов материального культурного наследия республики.Также власти поставили перед собой задачу усовершенствовать деятельность Департамента культурного наследия при Министерстве культуры.В последние годы усилена административная и уголовная ответственность за нарушение правил охраны и использования, а также за уничтожение или повреждение объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства.Внедрено также обязательное согласование с Департаментом проектов нормативных правовых актов об объектах материального культурного наследия и генеральных планов населенных пунктов.Кроме того, при подаче в суды исков Департамент культурного наследия при Минкульте и его территориальные управления освободили от уплаты госпошлины.Однако, как указано в постановлении, департамент и его территориальные управления недостаточно используют свои законные права и полномочия, не в полной мере выполняют обязанности и функции, а также не осуществляют систематически и эффективно государственный контроль в данной сфере.Постановлением правительства также утверждены:В июне 2021 года должен быть запущен электронный портал объектов культурного наследия, интегрированный с Единым порталом государственных электронных услуг.До июля 2021 года Минкультуры разработает перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный контроль, а также провести их аттестацию. Это дает право проверять деятельность субъектов предпринимательства.В будущем году планируется принять стратегию в области культурного наследия Узбекистана.

/20210122/Kakie-kulturnye-obekty-peredadut-v-chastnye-ruki--postanovlenie-15841328.html

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