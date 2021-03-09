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Ольга Забелинская завоевала "серебро" на турнире в Турции
Ольга Забелинская завоевала "серебро" на турнире в Турции
Первое и третье места достались россиянкам — Алене Иванченко и Марии Новолодской. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T12:41+0500
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велосипед
велоспорт
спорт
турция
ольга забелинская
спорт
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Велогонщица из Узбекистана Ольга Забелинская завоевала "серебро" на соревнованиях в Турции, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РУз.Турнир Grand Prix Gundogmus прошел в Аланье.Третье место тоже досталось россиянке — Марии Новолодской. Ей потребовалось 2 часа 16 минут 9 секунд.
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велосипед, велоспорт, спорт, турция, ольга забелинская

Ольга Забелинская завоевала "серебро" на турнире в Турции

12:41 09.03.2021 (обновлено: 14:44 09.03.2021)
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаОльга Забелинская завоевала "серебро" на турнире в Турции
Ольга Забелинская завоевала серебро на турнире в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Первое и третье места достались россиянкам — Алене Иванченко и Марии Новолодской.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Велогонщица из Узбекистана Ольга Забелинская завоевала "серебро" на соревнованиях в Турции, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РУз.
Турнир Grand Prix Gundogmus прошел в Аланье.
Забелинская преодолела дистанцию в 68,7 километра за 2 часа 15 минут 57 секунд, отстав от победительницы, представительницы РФ Алены Иванченко, всего на семь секунд.
Третье место тоже досталось россиянке — Марии Новолодской. Ей потребовалось 2 часа 16 минут 9 секунд.
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