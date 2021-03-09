Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210309/Pomolvki-ne-bylo--Munisa-Rizaeva-prokommentirovala-intriguyuschee-foto-s-koltsom-16157279.html
"Помолвки не было!" — Муниса Ризаева прокомментировала интригующее фото с кольцом
"Помолвки не было!" — Муниса Ризаева прокомментировала интригующее фото с кольцом
Ранее в Instagram артистки появилась публикация, которая застала поклонников врасплох: на фото некий мужчина дарит Ризаевой кольцо. Ее тут же принялись... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T12:53+0500
2021-03-09T17:13+0500
свадьба
инстаграм
жених
невеста
муниса ризаева
помолвка
шоу-бизнес
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/07/16145648_0:0:1203:677_1920x0_80_0_0_54c0fbcee3d70690ea2e43d82cc7a0b3.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева опровергла слухи о своем скором замужестве. На днях она выложила интригующее фото, которое сразу же вызвало массу вопросов.Позднее во время прямого эфира в Instagram один из поклонников спросил артистку, когда она позовет всех на свадьбу.Ризаева с удивлением воскликнула: "На какую свадьбу? А что, у меня свадьба? Не знала". Пользователи отметили, что на такие мысли их натолкнула последняя фотография певицы. На это Ризаева отметила, что это был всего лишь подарок.После этого поклонники спросили, зачем же тогда выкладывать такие двусмысленные фотографии.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/07/16145648_126:0:1193:800_1920x0_80_0_0_46ece0cbd6d3d187afe2fcb175c13d98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
свадьба, инстаграм, жених, невеста, муниса ризаева, помолвка, шоу-бизнес

"Помолвки не было!" — Муниса Ризаева прокомментировала интригующее фото с кольцом

12:53 09.03.2021 (обновлено: 17:13 09.03.2021)
485
© http://qesi134.metr.spb.ruМуниса Ризаева
Муниса Ризаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© http://qesi134.metr.spb.ru
Ранее в Instagram артистки появилась публикация, которая застала поклонников врасплох: на фото некий мужчина дарит Ризаевой кольцо. Ее тут же принялись поздравлять с помолвкой.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева опровергла слухи о своем скором замужестве.
На днях она выложила интригующее фото, которое сразу же вызвало массу вопросов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Munisa Rizaeva (Singer) (@munisarizaeva)

Позднее во время прямого эфира в Instagram один из поклонников спросил артистку, когда она позовет всех на свадьбу.
Ризаева с удивлением воскликнула: "На какую свадьбу? А что, у меня свадьба? Не знала".
Пользователи отметили, что на такие мысли их натолкнула последняя фотография певицы. На это Ризаева отметила, что это был всего лишь подарок.
"А что, если я получила кольцо, то обязательно должна выйти замуж? Мне каждый день кольца дарят", — сказала она во время эфира.
После этого поклонники спросили, зачем же тогда выкладывать такие двусмысленные фотографии.
"Выкладываю такие фотографии, какие хочу", — отрезала Ризаева.
283007
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:31Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:11Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
17:53Русско-китайская вакцина против "политического вируса"
17:40Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов
17:26Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года
17:20Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан
17:13В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила
17:11Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
16:26Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан
15:48С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика
15:43Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде
15:32Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана
15:27Самаркандца убили за любовное признание по телефону
15:27"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России
15:25"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте
14:50Узбекистанку подозревают в умышленном заражении ВИЧ более 10 мужчин
14:31Абдулазиз Камилов посетит Пакистан
12:53"Помолвки не было!" — Муниса Ризаева прокомментировала интригующее фото с кольцом
12:41Ольга Забелинская завоевала "серебро" на турнире в Турции
12:27Похожи? Звезды, у которых есть куклы-двойники Барби, — фотолента