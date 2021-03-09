https://uz.sputniknews.ru/20210309/Pomolvki-ne-bylo--Munisa-Rizaeva-prokommentirovala-intriguyuschee-foto-s-koltsom-16157279.html

"Помолвки не было!" — Муниса Ризаева прокомментировала интригующее фото с кольцом

"Помолвки не было!" — Муниса Ризаева прокомментировала интригующее фото с кольцом

Ранее в Instagram артистки появилась публикация, которая застала поклонников врасплох: на фото некий мужчина дарит Ризаевой кольцо. Ее тут же принялись... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

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свадьба

инстаграм

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невеста

муниса ризаева

помолвка

шоу-бизнес

общество

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева опровергла слухи о своем скором замужестве. На днях она выложила интригующее фото, которое сразу же вызвало массу вопросов.Позднее во время прямого эфира в Instagram один из поклонников спросил артистку, когда она позовет всех на свадьбу.Ризаева с удивлением воскликнула: "На какую свадьбу? А что, у меня свадьба? Не знала". Пользователи отметили, что на такие мысли их натолкнула последняя фотография певицы. На это Ризаева отметила, что это был всего лишь подарок.После этого поклонники спросили, зачем же тогда выкладывать такие двусмысленные фотографии.

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свадьба, инстаграм, жених, невеста, муниса ризаева, помолвка, шоу-бизнес