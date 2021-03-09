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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210309/gonschik-na-chevrolet-cobalt-ustroil-avariyu-v-tashkente-17468793.html
"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте
"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ДТП с участием двух машин произошло в Яккасарайском районе Ташкента, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T15:25+0500
2021-03-09T15:33+0500
происшествия
узбекистан
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ДТП с участием двух машин произошло в Яккасарайском районе Ташкента, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, авария случилась 7 марта около полуночи. По улице Шота Руставели "летел" Chevrolet Cobalt, за рулем которого сидел 27-летний Отабек Б. Мужчина не справился с управлением, врезался в столб, после чего оказался на "встречке", где столкнулся с другим авто той же марки, которым управлял 65-летний Александр Ш.В результате пострадали четверо: пассажиры Отабека Б., а также водитель второго Chevrolet Cobalt и его пассажир. Все они были госпитализированы.Идет доследственная проверка.
узбекистан
ташкент
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узбекистан, гувд ташкента, дтп, ташкент

"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте

15:25 09.03.2021 (обновлено: 15:33 09.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи в Москве
Работа скорой помощи в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ДТП с участием двух машин произошло в Яккасарайском районе Ташкента, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, авария случилась 7 марта около полуночи. По улице Шота Руставели "летел" Chevrolet Cobalt, за рулем которого сидел 27-летний Отабек Б. Мужчина не справился с управлением, врезался в столб, после чего оказался на "встречке", где столкнулся с другим авто той же марки, которым управлял 65-летний Александр Ш.
В результате пострадали четверо: пассажиры Отабека Б., а также водитель второго Chevrolet Cobalt и его пассажир. Все они были госпитализированы.
Идет доследственная проверка.
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