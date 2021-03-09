"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ДТП с участием двух машин произошло в Яккасарайском районе Ташкента, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, авария случилась 7 марта около полуночи. По улице Шота Руставели "летел" Chevrolet Cobalt, за рулем которого сидел 27-летний Отабек Б. Мужчина не справился с управлением, врезался в столб, после чего оказался на "встречке", где столкнулся с другим авто той же марки, которым управлял 65-летний Александр Ш.В результате пострадали четверо: пассажиры Отабека Б., а также водитель второго Chevrolet Cobalt и его пассажир. Все они были госпитализированы.Идет доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ДТП с участием двух машин произошло в Яккасарайском районе Ташкента, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, авария случилась 7 марта около полуночи. По улице Шота Руставели "летел" Chevrolet Cobalt, за рулем которого сидел 27-летний Отабек Б. Мужчина не справился с управлением, врезался в столб, после чего оказался на "встречке", где столкнулся с другим авто той же марки, которым управлял 65-летний Александр Ш.
В результате пострадали четверо: пассажиры Отабека Б., а также водитель второго Chevrolet Cobalt и его пассажир. Все они были госпитализированы.