https://uz.sputniknews.ru/20210309/lavinoopasno-i-dozhdlivo-uzbekistantsev-predupredili-o-peremenchivoy-pogode-17468554.html

Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде

Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде

Граждан призвали быть осторожными. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T15:43+0500

2021-03-09T15:43+0500

2021-03-09T17:13+0500

лавина

узгидромет

дождь

погода

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узгидромете предупредили о переменчивой погоде, которая ожидается на этой неделе. В среду, 10 марта, в республику придут дожди и грозы. Непогода обойдет стороной лишь несколько регионов: Каракалпакстан и Хорезмскую область. Воздух днем прогреется до 10-15 градусов, ночью — до 7-12 градусов. В четверг в ряде областей дождливая погода сохранится: осадки ожидаются Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях. В Ташкентской области может моросить ночью и утром. Столбики термометров покажут 12-17 градусов тепла.Между тем в Узгидромете предупредили, что всю неделю в горных регионах будет действовать режим повышенной лавиноопасности.Граждан призвали быть осторожными.

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лавина, узгидромет, дождь, погода, узбекистан