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Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде
Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде
Граждан призвали быть осторожными. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T15:43+0500
2021-03-09T17:13+0500
лавина
узгидромет
дождь
погода
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узгидромете предупредили о переменчивой погоде, которая ожидается на этой неделе. В среду, 10 марта, в республику придут дожди и грозы. Непогода обойдет стороной лишь несколько регионов: Каракалпакстан и Хорезмскую область. Воздух днем прогреется до 10-15 градусов, ночью — до 7-12 градусов. В четверг в ряде областей дождливая погода сохранится: осадки ожидаются Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях. В Ташкентской области может моросить ночью и утром. Столбики термометров покажут 12-17 градусов тепла.Между тем в Узгидромете предупредили, что всю неделю в горных регионах будет действовать режим повышенной лавиноопасности.Граждан призвали быть осторожными.
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лавина, узгидромет, дождь, погода, узбекистан

Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде

15:43 09.03.2021 (обновлено: 17:13 09.03.2021)
0
CC0 / / Ливень
Ливень - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
CC0 / /
Граждан призвали быть осторожными.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узгидромете предупредили о переменчивой погоде, которая ожидается на этой неделе.
В среду, 10 марта, в республику придут дожди и грозы. Непогода обойдет стороной лишь несколько регионов: Каракалпакстан и Хорезмскую область. Воздух днем прогреется до 10-15 градусов, ночью до 7-12 градусов.
В четверг в ряде областей дождливая погода сохранится: осадки ожидаются Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях. В Ташкентской области может моросить ночью и утром. Столбики термометров покажут 12-17 градусов тепла.
В пятницу дожди и грозы затронут только Каракалпакстан и Хорезмскую область. В остальных регионах ожидается сухая и теплая погода. Воздух днем прогреется до 20-22 градусов, в северных районах республики температура понизится до 2-7 градусов.
Между тем в Узгидромете предупредили, что всю неделю в горных регионах будет действовать режим повышенной лавиноопасности.
Граждан призвали быть осторожными.
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