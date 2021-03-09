https://uz.sputniknews.ru/20210309/pochti-500-uzbekistantsev-otpravilis-na-rabotu-v-kazakhstan-17471564.html

Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан

Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции сообщили об организованной отправке 490 жителей Каракалпакстана на... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T16:26+0500

2021-03-09T16:26+0500

2021-03-09T17:26+0500

миграция

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

трудовые мигранты

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции сообщили об организованной отправке 490 жителей Каракалпакстана на работу в Казахстан.Известно, что узбекистанцы пересекли 7 марта пограничный пост "Довуд ота". Они будут трудиться на крупных строительных объектах в городе Актау.Согласно информации, жителям Каракалпакстана, отправившимся в соседнее государство, объяснили все правила пребывания в Казахстане, бесплатно оформили страховые полисы и договоры по оказанию услуг.

каракалпакстан

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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, трудовые мигранты, каракалпакстан