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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210309/pochti-500-uzbekistantsev-otpravilis-na-rabotu-v-kazakhstan-17471564.html
Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан
Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции сообщили об организованной отправке 490 жителей Каракалпакстана на... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T16:26+0500
2021-03-09T17:26+0500
миграция
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
трудовые мигранты
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции сообщили об организованной отправке 490 жителей Каракалпакстана на работу в Казахстан.Известно, что узбекистанцы пересекли 7 марта пограничный пост "Довуд ота". Они будут трудиться на крупных строительных объектах в городе Актау.Согласно информации, жителям Каракалпакстана, отправившимся в соседнее государство, объяснили все правила пребывания в Казахстане, бесплатно оформили страховые полисы и договоры по оказанию услуг.
каракалпакстан
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, трудовые мигранты, каракалпакстан

Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан

16:26 09.03.2021 (обновлено: 17:26 09.03.2021)
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© Агентство внешней трудовой миграции490 граждан Узбекистана уехали на работу в Казахстан
490 граждан Узбекистана уехали на работу в Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Агентство внешней трудовой миграции
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции сообщили об организованной отправке 490 жителей Каракалпакстана на работу в Казахстан.
Известно, что узбекистанцы пересекли 7 марта пограничный пост "Довуд ота". Они будут трудиться на крупных строительных объектах в городе Актау.

"Главное условие — соблюдение установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, жителям Каракалпакстана, отправившимся в соседнее государство, объяснили все правила пребывания в Казахстане, бесплатно оформили страховые полисы и договоры по оказанию услуг.
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