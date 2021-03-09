https://uz.sputniknews.ru/20210309/russko-kitayskaya-vaktsina-protiv-politicheskogo-virusa-17473394.html

Русско-китайская вакцина против "политического вируса"

Русско-китайская вакцина против "политического вируса"

Китай и Россия плечом к плечу стоят вместе, бок о бок взаимодействуют в борьбе против коронавирусной инфекции и политического вируса — так заявил китайский... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T17:53+0500

2021-03-09T17:53+0500

2021-03-09T17:57+0500

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Китай и Россия плечом к плечу стоят вместе, бок о бок взаимодействуют в борьбе против коронавирусной инфекции и политического вируса — так заявил китайский министр иностранных дел Ван И. Он говорил о "политическом вирусе", распространяемом на фоне пандемии, но не стал расшифровывать это понятие. Однако несложно понять, что имеется в виду, потому что на той же пресс-конференции в Пекине Ван И говорил не только о необходимости расширять и углублять российско-китайские отношения (причем, подчеркивая, что "чем больше турбулентности и потрясений в мире, тем важнее продвигать вперед китайско-российское сотрудничество"), но и предлагал американцам одуматься:Последняя фраза носит риторический характер: понятно, что в Пекине не питают никаких иллюзий по поводу возможности принципиального изменения американской политики после завершения пандемии.Ровно наоборот: давление на Китай и Россию будет только возрастать. "Политический вирус" сложнокомпонентный, он включает в себя как спекуляции, связанные с происхождением коронавируса (китайцы всех заразили!), конкуренцией вакцин (русские опасны!) и влиянием пандемии на геополитику (вакцины — это новый метод русской и китайской экспансии!), так и саму суть американской внешнеполитической стратегии. В которой вмешательство в чужие внутренние дела — это лишь инструмент для сохранения своего глобального господства, лишь один из приемов в политике сдерживания конкурентов. Могут меняться формы этого вмешательства, но глобалистки настроенная американская элита не может отказаться от него как такового. Тем более в отношениях с такими странами, как Россия и Китай, единственный способ победы над которыми состоит в расшатывании и ослаблении их изнутри.В Пекине, как и в Москве, это прекрасно понимают. Как сказал тот же Ван И, "мы будем совместно бороться с любыми попытками фальсифицировать действительность, будем защищать свой суверенитет и политическую стабильность". Фальсифицировать действительность — это ведь касается и кампании по созданию на Западе образа Путина-отравителя (ей уже скоро полтора десятилетия) и Навального-спасителя, и "геноцида уйгур" в китайском Синцзяне. На днях администрация Байдена опубликовала "Временное стратегическое руководство по вопросам национальной безопасности", а госсекретарь Энтони Блинкен разъяснил суть "крупнейшего геополитического испытания XXI века для США", то есть отношений с Пекином — "подход к Китаю с позиции силы". И дело тут не в Китае как таковом, а в желании сохранить ускользающий мир по-американски:"Нравится нам это или нет, мир сам себя не организует. Когда США сдадут назад, можно ждать одно из двух: либо наше место займет другая страна, но произойдет это так, что наши интересы и ценности не получат поддержки, либо — что столь же плохо — его не займет вообще никто, в результате чего мы получим хаос и все сопутствующие ему угрозы. Ни один из этих вариантов не полезен для Америки".Китай — главный претендент на мировое господство, убеждают в Вашингтоне, а значит, и главная опасность для Америки:Тут все прекрасно — то есть поставлено с ног на голову. Китай бросает вызов построенному американцами миропорядку? Да — но он не претендует на мировое господство, а вызов глобальному атлантическому проекту, кроме него, бросают и Россия, и Иран, и мусульманский мир, и Латинская Америка, и Африка. Абсолютное большинство стран планеты недовольно "стабильной и открытой системой международных отношений", которая позволяла атлантическому Западу диктовать всему миру свои правила игры.Более того, этим миропорядком недовольно и все больше американцев — потому что, вопреки заверениям Блинкена, он не служит интересам американского народа и не отражает его ценности. Глобалистский проект работает на интересы наднациональных атлантических элит, а саму Америку давно уже пожирает изнутри. Именно поэтому и появился Трамп, который воевал с Китаем не как "лидер свободного мира", а как глава национального государства (которое он хотел возродить) Соединенные Штаты Америки.Но теперь к власти привели Байдена и хотят перевести конфликт с Пекином из американо-китайского измерения в глобальное: весь мир против КНР, которая, оказывается "запугивает другие страны". И против России, которая тоже всем угрожает и такая же ревизионистская (переводя на русский — неподконтрольная) держава.Об этом прямо сказал Блинкен, говоря об отличии китайской политики новой администрации от того, что делал Трамп: во главу угла мы поставим сотрудничество с партнерами и союзниками. То есть выстроим против Китая всех, кого сможем?Где-то мы это уже слышали... Да, конечно, это же старая американская стратегия по сдерживанию Москвы. Причем что в советские времена, что после 2014 года — заблокируем, изолируем, накажем. Не беда, что не сработало — да и не могло сработать — с Россией. Не беда, что такой политикой Штаты лишь укрепили российско-китайский альянс. Теперь будут пробовать то же самое с Китаем. Если в НАТО англосаксы пока что ищут формулировки для новой стратегической концепции, уже называя рост Китая угрозой и говоря о необходимости его сдерживания, пытаясь сломить сопротивление европейцев, не желающих называть Китай даже потенциальным противником, то в Азии все жестче.Пентагон предложил удвоить расходы на Индо-Тихоокеанское военное командование на следующий год, чтобы усилить свой потенциал конвенциального сдерживания Китая, создав сеть позиций высокоточных ракет вдоль "первой цепочки островов" в непосредственной близости от КНР. Первая цепь — это Тайвань, японская Окинава и Филиппины. На эту программу в ближайшие шесть лет потратят большую часть из 27 миллиардов, запрошенных для Индо-Тихоокеанского театра военных действий.Далеко не факт, что Штатам в итоге удастся развернуть сеть ракетных установок вдоль всей первой цепочки островов и создать интегрированную систему ПРО во второй цепочке (а это уже от юго-востока Японии до Индонезии), — будут большие проблемы с национальными правительствами. Но само наличие такого плана, несомненно, обострит ситуацию, в том числе и в отношениях Китая с соседями, а ведь на это и делают ставку американцы. Мы защищаем вас от агрессивного Китая — давайте поставим новые ракеты? Но китайцы ведь будут против? Так это потому, что они агрессивные!Точно как диалог англосаксов с европейцами: Россия хочет на вас напасть, давайте включим в НАТО еще и Украину с Грузией, чтобы остановить русскую угрозу. То, что Россия и Китай видят, что американцы не просто обложили их по всему периметру, но и наращивают свое присутствие, глобализаторов совершенно не волнует. Ведь они считают, что весь остальной мир будет видеть лишь их версию реальности. Однако Москва и Пекин будут прививать мир не только против коронавируса и "политического вируса" американской исключительности, но и против фальсифицированной реальности, в которой обороняющегося выставляют агрессором, а гегемонистские устремления и провокации выдают за защиту справедливого миропорядка. И нет никаких оснований сомневаться в успехе русско-китайской "прививочной" кампании.Источник: РИА Новости

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Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:-1:150:150_100x100_80_0_0_ebc01aee42627067ddb6cc5a43abc44a.jpg

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Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:-1:150:150_100x100_80_0_0_ebc01aee42627067ddb6cc5a43abc44a.jpg

пекин, нато, москва, китай, владимир путин, сша, россия, политика