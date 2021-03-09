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Происшествия
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С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика
С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика
За два месяца с начала года 14 случаев ДТП из 802 произошли по вине нетрезвых водителей. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T15:48+0500
2021-03-09T15:48+0500
происшествия
губдд
дтп
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ГУБДД МВД представило статистику дорожно-транспортных происшествий за первые два месяца 2021 года. По данным ведомства, на дорогах республики произошло 802 аварии. Погибли 265 человек, большая часть умерли на месте трагедии.Причем в 103 ДТП пострадали дети, в 393 — пешеходы. За два месяца с начала года 14 случаев ДТП из 802 произошли по вине нетрезвых водителей.Больше всего трагических происшествий зафиксировано на дорогах Ташкента (116), Ташкентской (109) и Наманганской (79) областей.
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губдд, дтп, узбекистан

С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика

15:48 09.03.2021
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© ГУВД ТашкентаВ Ташкенте в ДТП перевернулся автомобиль - фото
В Ташкенте в ДТП перевернулся автомобиль - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© ГУВД Ташкента
За два месяца с начала года 14 случаев ДТП из 802 произошли по вине нетрезвых водителей.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ГУБДД МВД представило статистику дорожно-транспортных происшествий за первые два месяца 2021 года. По данным ведомства, на дорогах республики произошло 802 аварии. Погибли 265 человек, большая часть умерли на месте трагедии.

Согласно статистике, 724 человека получили травмы различной степени тяжести.  

Причем в 103 ДТП пострадали дети, в 393 — пешеходы. За два месяца с начала года 14 случаев ДТП из 802 произошли по вине нетрезвых водителей.
Больше всего трагических происшествий зафиксировано на дорогах Ташкента (116), Ташкентской (109) и Наманганской (79) областей.
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