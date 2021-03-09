https://uz.sputniknews.ru/20210309/s-nachala-goda-v-dtp-v-uzbekistane-pogibli-265-chelovek--statistika-17468355.html

С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика

С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика

За два месяца с начала года 14 случаев ДТП из 802 произошли по вине нетрезвых водителей. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T15:48+0500

2021-03-09T15:48+0500

2021-03-09T15:48+0500

происшествия

губдд

дтп

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ГУБДД МВД представило статистику дорожно-транспортных происшествий за первые два месяца 2021 года. По данным ведомства, на дорогах республики произошло 802 аварии. Погибли 265 человек, большая часть умерли на месте трагедии.Причем в 103 ДТП пострадали дети, в 393 — пешеходы. За два месяца с начала года 14 случаев ДТП из 802 произошли по вине нетрезвых водителей.Больше всего трагических происшествий зафиксировано на дорогах Ташкента (116), Ташкентской (109) и Наманганской (79) областей.

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