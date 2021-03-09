С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ГУБДД МВД представило статистику дорожно-транспортных происшествий за первые два месяца 2021 года. По данным ведомства, на дорогах республики произошло 802 аварии. Погибли 265 человек, большая часть умерли на месте трагедии.Причем в 103 ДТП пострадали дети, в 393 — пешеходы. За два месяца с начала года 14 случаев ДТП из 802 произошли по вине нетрезвых водителей.Больше всего трагических происшествий зафиксировано на дорогах Ташкента (116), Ташкентской (109) и Наманганской (79) областей.
За два месяца с начала года 14 случаев ДТП из 802 произошли по вине нетрезвых водителей.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ГУБДД МВД представило статистику дорожно-транспортных происшествий за первые два месяца 2021 года. По данным ведомства, на дорогах республики произошло 802 аварии. Погибли 265 человек, большая часть умерли на месте трагедии.
Согласно статистике, 724 человека получили травмы различной степени тяжести.
Причем в 103 ДТП пострадали дети, в 393 — пешеходы. За два месяца с начала года 14 случаев ДТП из 802 произошли по вине нетрезвых водителей.
Больше всего трагических происшествий зафиксировано на дорогах Ташкента (116), Ташкентской (109) и Наманганской (79) областей.