Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева рассказали о программе государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз, запланированного на 11-12 марта.Кыргызский лидер также встретится со спикерами верхней и нижней палат Олий Мажлиса и премьер-министром. Еще в планах — знакомство с работой промышленных предприятий страны.Напомним, президенты Узбекистана и Кыргызстана обменялись визитами в 2017 году. Шавкат Мирзиёев посетил КР в сентябре, а Сооронбай Жээнбеков, предшественник Садыра Жапарова, побывал в РУз в декабре.
Президент Кыргызстана посетит РУз с государственным визитом 11-12 марта.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева рассказали о программе государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз, запланированного на 11-12 марта.
Мирзиёев и Жапаров проведут переговоры, по итогам которых примут совместное заявление. Кроме того, будут подписаны несколько межправительственных и межведомственных документов.
Кыргызский лидер также встретится со спикерами верхней и нижней палат Олий Мажлиса и премьер-министром.
Еще в планах — знакомство с работой промышленных предприятий страны.