https://uz.sputniknews.ru/20210309/stala-izvestna-programma-vizita-sadyra-zhaparova-v-uzbekistan-17472281.html

Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан

Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан

Президент Кыргызстана посетит РУз с государственным визитом 11-12 марта. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

садыр жапаров

президент

кыргызстан

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева рассказали о программе государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз, запланированного на 11-12 марта.Кыргызский лидер также встретится со спикерами верхней и нижней палат Олий Мажлиса и премьер-министром. Еще в планах — знакомство с работой промышленных предприятий страны.Напомним, президенты Узбекистана и Кыргызстана обменялись визитами в 2017 году. Шавкат Мирзиёев посетил КР в сентябре, а Сооронбай Жээнбеков, предшественник Садыра Жапарова, побывал в РУз в декабре.

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садыр жапаров, президент, кыргызстан, шавкат мирзиёев, узбекистан