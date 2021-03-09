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https://uz.sputniknews.ru/20210309/stala-izvestna-programma-vizita-sadyra-zhaparova-v-uzbekistan-17472281.html
Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан
Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан
Президент Кыргызстана посетит РУз с государственным визитом 11-12 марта. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T17:20+0500
2021-03-09T17:25+0500
политика
садыр жапаров
президент
кыргызстан
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева рассказали о программе государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз, запланированного на 11-12 марта.Кыргызский лидер также встретится со спикерами верхней и нижней палат Олий Мажлиса и премьер-министром. Еще в планах — знакомство с работой промышленных предприятий страны.Напомним, президенты Узбекистана и Кыргызстана обменялись визитами в 2017 году. Шавкат Мирзиёев посетил КР в сентябре, а Сооронбай Жээнбеков, предшественник Садыра Жапарова, побывал в РУз в декабре.
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садыр жапаров, президент, кыргызстан, шавкат мирзиёев, узбекистан

Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан

17:20 09.03.2021 (обновлено: 17:25 09.03.2021)
219
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
Президент Кыргызстана посетит РУз с государственным визитом 11-12 марта.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева рассказали о программе государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз, запланированного на 11-12 марта.
Мирзиёев и Жапаров проведут переговоры, по итогам которых примут совместное заявление. Кроме того, будут подписаны несколько межправительственных и межведомственных документов.
Кыргызский лидер также встретится со спикерами верхней и нижней палат Олий Мажлиса и премьер-министром.
Еще в планах — знакомство с работой промышленных предприятий страны.
Напомним, президенты Узбекистана и Кыргызстана обменялись визитами в 2017 году. Шавкат Мирзиёев посетил КР в сентябре, а Сооронбай Жээнбеков, предшественник Садыра Жапарова, побывал в РУз в декабре.
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