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https://uz.sputniknews.ru/20210309/tashkent-priglasil-tegeran-na-konferentsiyu-stran-tsentralnoy-i-yuzhnoy-azii-17475500.html
Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии
Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии
Международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" запланирована на 15-16 июля. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T18:31+0500
2021-03-09T18:45+0500
политика
внешняя политика
иран
узбекистан
мид узбекистана
политика
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Ирана на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, которая запланирована в Ташкенте в середине июля, сообщили в МИД РУз.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее заявил, что в 2021 году в Ташкенте состоится международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие запланировано на 15-16 июля.По данным пресс-службы, в Тегеране состоялся шестой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Ирана. Стороны на встрече представляли заместители глав МИД — Фуркат Сидиков и Саид Аббас Аракчи.В ходе встречи рассмотрены предложения по графику и повестке дня предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях и в разных форматах, в частности 14-го заседания узбекско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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внешняя политика, иран, узбекистан, мид узбекистана, политика

Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии

18:31 09.03.2021 (обновлено: 18:45 09.03.2021)
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© Sputnik / СтрингерФлаг Ирана
Флаг Ирана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Стрингер
Международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" запланирована на 15-16 июля.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Ирана на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, которая запланирована в Ташкенте в середине июля, сообщили в МИД РУз.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее заявил, что в 2021 году в Ташкенте состоится международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие запланировано на 15-16 июля.
По данным пресс-службы, в Тегеране состоялся шестой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Ирана. Стороны на встрече представляли заместители глав МИД — Фуркат Сидиков и Саид Аббас Аракчи.
"Глава делегации Узбекистана пригласил иранскую сторону на международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте", — говорится в публикации.
В ходе встречи рассмотрены предложения по графику и повестке дня предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях и в разных форматах, в частности 14-го заседания узбекско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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