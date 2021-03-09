Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Ирана на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, которая запланирована в Ташкенте в середине июля, сообщили в МИД РУз.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее заявил, что в 2021 году в Ташкенте состоится международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие запланировано на 15-16 июля.По данным пресс-службы, в Тегеране состоялся шестой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Ирана. Стороны на встрече представляли заместители глав МИД — Фуркат Сидиков и Саид Аббас Аракчи.В ходе встречи рассмотрены предложения по графику и повестке дня предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях и в разных форматах, в частности 14-го заседания узбекско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" запланирована на 15-16 июля.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Ирана на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, которая запланирована в Ташкенте в середине июля, сообщили в МИД РУз.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее заявил, что в 2021 году в Ташкенте состоится международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие запланировано на 15-16 июля.
По данным пресс-службы, в Тегеране состоялся шестой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Ирана. Стороны на встрече представляли заместители глав МИД — Фуркат Сидиков и Саид Аббас Аракчи.
"Глава делегации Узбекистана пригласил иранскую сторону на международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте", — говорится в публикации.
В ходе встречи рассмотрены предложения по графику и повестке дня предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях и в разных форматах, в частности 14-го заседания узбекско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.