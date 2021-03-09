https://uz.sputniknews.ru/20210309/tashkent-priglasil-tegeran-na-konferentsiyu-stran-tsentralnoy-i-yuzhnoy-azii-17475500.html

Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии

Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии

Международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" запланирована на 15-16 июля. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T18:31+0500

2021-03-09T18:31+0500

2021-03-09T18:45+0500

политика

внешняя политика

иран

узбекистан

мид узбекистана

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/38/67/386720_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c3fe72cbbf575b5c08407a30267b9c9c.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Ирана на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, которая запланирована в Ташкенте в середине июля, сообщили в МИД РУз.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее заявил, что в 2021 году в Ташкенте состоится международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие запланировано на 15-16 июля.По данным пресс-службы, в Тегеране состоялся шестой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Ирана. Стороны на встрече представляли заместители глав МИД — Фуркат Сидиков и Саид Аббас Аракчи.В ходе встречи рассмотрены предложения по графику и повестке дня предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях и в разных форматах, в частности 14-го заседания узбекско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

внешняя политика, иран, узбекистан, мид узбекистана, политика