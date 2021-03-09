UNICEF поможет улучшить систему медицинского патронажа

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ЮНИСЕФ передал Узбекистану более 50 000 экземпляров руководства по универсально-прогрессивной модели патронажа (посещения на дому), сообщает пресс-служба представительства международной организации в Узбекистане. "Эти публикации помогут медицинским работникам в их работе по выявлению семей из группы риска и обеспечить расширенный индивидуальный уход, в частности для оптимального роста и развития детей," - отметила заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова.Эти рекомендации разработаны на основе научно обоснованных международных стандартов по развитию детей в раннем возрасте, питанию и психосоциальной поддержке. Они повысят профессиональные знания и навыки патронажных медсестер.Согласно результатам исследования, регулярное посещение семей медицинскими сестрами улучшают воспитание детей, под контролем находится также здоровье их родителей.Внедрение новой модели патронажа поможет тем, кто осуществляет уход побороть психосоциальный стресс и другие неблагоприятные обстоятельства.Разработка и публикация руководства и карманного справочника - первый шаг в реализации универсальной модели патронажной службы. ЮНИСЕФ и Минздрав готовят команду тренеров, которые будут обучать всех медсестер новой методике. Модель будет внедрена в систему преддипломной программы и повышения квалификации медицинских сестер.
Согласно результатам исследования, регулярное посещение семей медицинскими сестрами улучшают воспитание детей, под контролем находится также здоровье их родителей.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. ЮНИСЕФ передал Узбекистану более 50 000 экземпляров руководства по универсально-прогрессивной модели патронажа (посещения на дому), сообщает пресс-служба представительства международной организации в Узбекистане.
"Эти публикации помогут медицинским работникам в их работе по выявлению семей из группы риска и обеспечить расширенный индивидуальный уход, в частности для оптимального роста и развития детей," - отметила заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова.
Эти рекомендации разработаны на основе научно обоснованных международных стандартов по развитию детей в раннем возрасте, питанию и психосоциальной поддержке. Они повысят профессиональные знания и навыки патронажных медсестер.