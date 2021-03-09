Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Навоийский золотодобывающий рудник "Мурунтау" признан крупнейшим в мире.Рейтинг был составлен компанией Kitco по итогам прошлого года.Отмечается, что за 2020-й в "Мурунтау" было добыто чуть более 2 миллионов унций золота (почти 57 тонн). Всего в рейтинге Kitco попали 10 крупных месторождений: "серебро" досталось руднику "Карлин" (США), почетная "бронза" — российскому руднику "Олимпиада".Также в списке оказались золотодобывающие шахты, расположенные в Доминиканской Республике, Индонезии, Австралии, Конго, Мали, а также Папуа-Новой Гвинее.Отметим, что Узбекистан входит в число ведущих стран мира по добыче золота, располагаясь на четвертой строчке по объему общих запасов и на седьмой — по уровню добычи.
Отмечается, что за 2020-й в "Мурунтау" было добыто чуть более 2 миллионов унций золота (почти 57 тонн).
"Эксплуатируемая государственной компанией "Навои" шахта имеет длину более 3,3 километра, ширину 2,5 километра и глубину почти 600 метров. Учитывая потрясающую ресурсную базу, оцениваемую более чем в 150 миллионов унций, "Мурунтау", скорее всего, в ближайшем будущем сохранит свое звание крупнейшего золотого рудника в мире", — говорится в сообщении.
Всего в рейтинге Kitco попали 10 крупных месторождений: "серебро" досталось руднику "Карлин" (США), почетная "бронза" — российскому руднику "Олимпиада".
Также в списке оказались золотодобывающие шахты, расположенные в Доминиканской Республике, Индонезии, Австралии, Конго, Мали, а также Папуа-Новой Гвинее.
Отметим, что Узбекистан входит в число ведущих стран мира по добыче золота, располагаясь на четвертой строчке по объему общих запасов и на седьмой — по уровню добычи.