https://uz.sputniknews.ru/20210309/uzbekistan-sidit-na-zolotykh-slitkakh--ego-rudnik-priznan-krupneyshim-v-mire-17471946.html

Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире

Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире

Месторождение "Мурунтау" было открыто в 1958 году, металл начали добывать в промышленных масштабах в 1969-м. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T17:11+0500

2021-03-09T17:11+0500

2021-03-09T17:13+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Навоийский золотодобывающий рудник "Мурунтау" признан крупнейшим в мире.Рейтинг был составлен компанией Kitco по итогам прошлого года.Отмечается, что за 2020-й в "Мурунтау" было добыто чуть более 2 миллионов унций золота (почти 57 тонн). Всего в рейтинге Kitco попали 10 крупных месторождений: "серебро" досталось руднику "Карлин" (США), почетная "бронза" — российскому руднику "Олимпиада".Также в списке оказались золотодобывающие шахты, расположенные в Доминиканской Республике, Индонезии, Австралии, Конго, Мали, а также Папуа-Новой Гвинее.Отметим, что Узбекистан входит в число ведущих стран мира по добыче золота, располагаясь на четвертой строчке по объему общих запасов и на седьмой — по уровню добычи.

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драгоценные металлы, руда, узбекистан