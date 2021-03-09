Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210309/uzbekistan-sidit-na-zolotykh-slitkakh--ego-rudnik-priznan-krupneyshim-v-mire-17471946.html
Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
Месторождение "Мурунтау" было открыто в 1958 году, металл начали добывать в промышленных масштабах в 1969-м. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T17:11+0500
2021-03-09T17:13+0500
общество
драгоценные металлы
руда
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/139/91/1399188_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_0c42582b7449f46abea972bab3482bb5.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Навоийский золотодобывающий рудник "Мурунтау" признан крупнейшим в мире.Рейтинг был составлен компанией Kitco по итогам прошлого года.Отмечается, что за 2020-й в "Мурунтау" было добыто чуть более 2 миллионов унций золота (почти 57 тонн). Всего в рейтинге Kitco попали 10 крупных месторождений: "серебро" досталось руднику "Карлин" (США), почетная "бронза" — российскому руднику "Олимпиада".Также в списке оказались золотодобывающие шахты, расположенные в Доминиканской Республике, Индонезии, Австралии, Конго, Мали, а также Папуа-Новой Гвинее.Отметим, что Узбекистан входит в число ведущих стран мира по добыче золота, располагаясь на четвертой строчке по объему общих запасов и на седьмой — по уровню добычи.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/139/91/1399188_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_15d80ce0f0e96c4f455509cfe612c5d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
драгоценные металлы, руда, узбекистан

Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире

17:11 09.03.2021 (обновлено: 17:13 09.03.2021)
0
© Sputnik / Владимир Пирогов / Перейти в фотобанкЗолотоносный рудник, иллюстративное фото
Золотоносный рудник, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Владимир Пирогов
/
Перейти в фотобанк
Месторождение "Мурунтау" было открыто в 1958 году, металл начали добывать в промышленных масштабах в 1969-м.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Навоийский золотодобывающий рудник "Мурунтау" признан крупнейшим в мире.
Рейтинг был составлен компанией Kitco по итогам прошлого года.
Отмечается, что за 2020-й в "Мурунтау" было добыто чуть более 2 миллионов унций золота (почти 57 тонн).
"Эксплуатируемая государственной компанией "Навои" шахта имеет длину более 3,3 километра, ширину 2,5 километра и глубину почти 600 метров. Учитывая потрясающую ресурсную базу, оцениваемую более чем в 150 миллионов унций, "Мурунтау", скорее всего, в ближайшем будущем сохранит свое звание крупнейшего золотого рудника в мире", — говорится в сообщении.
Всего в рейтинге Kitco попали 10 крупных месторождений: "серебро" досталось руднику "Карлин" (США), почетная "бронза" — российскому руднику "Олимпиада".
Также в списке оказались золотодобывающие шахты, расположенные в Доминиканской Республике, Индонезии, Австралии, Конго, Мали, а также Папуа-Новой Гвинее.
Отметим, что Узбекистан входит в число ведущих стран мира по добыче золота, располагаясь на четвертой строчке по объему общих запасов и на седьмой — по уровню добычи.
601200
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:31Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:11Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
17:53Русско-китайская вакцина против "политического вируса"
17:40Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов
17:26Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года
17:20Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан
17:13В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила
17:11Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
16:26Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан
15:48С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика
15:43Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде
15:32Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана
15:27Самаркандца убили за любовное признание по телефону
15:27"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России
15:25"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте
14:50Узбекистанку подозревают в умышленном заражении ВИЧ более 10 мужчин
14:31Абдулазиз Камилов посетит Пакистан
12:53"Помолвки не было!" — Муниса Ризаева прокомментировала интригующее фото с кольцом
12:41Ольга Забелинская завоевала "серебро" на турнире в Турции
12:27Похожи? Звезды, у которых есть куклы-двойники Барби, — фотолента