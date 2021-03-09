https://uz.sputniknews.ru/20210309/uzbekistanku-podozrevayut-v-umyshlennom-zarazhenii-vich-bolee-10-muzhchin-17468033.html

Узбекистанку подозревают в умышленном заражении ВИЧ более 10 мужчин

Узбекистанку подозревают в умышленном заражении ВИЧ более 10 мужчин

09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T14:50+0500

2021-03-09T14:50+0500

2021-03-09T15:26+0500

происшествия

уголовное дело

спид

бухарская область

вич

женщина

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Жительницу Бухарской области подозревают в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией более десяти мужчин, сообщает региональное Управление внутренних дел.По данным пресс-службы, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что 27-летняя жительница города Каган, состоящая с декабря 2017 года на учете в областном центре по борьбе со СПИДом, продолжала регулярно вступать в интимные отношения с разными мужчинами.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Идет следствие.Статья УК Узбекистана "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД" предусматривает за умышленное заражение лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

бухарская область

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уголовное дело, спид, бухарская область, вич, женщина