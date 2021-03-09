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Узбекистанку подозревают в умышленном заражении ВИЧ более 10 мужчин
Узбекистанку подозревают в умышленном заражении ВИЧ более 10 мужчин
09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T14:50+0500
2021-03-09T15:26+0500
происшествия
уголовное дело
спид
бухарская область
вич
женщина
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Жительницу Бухарской области подозревают в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией более десяти мужчин, сообщает региональное Управление внутренних дел.По данным пресс-службы, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что 27-летняя жительница города Каган, состоящая с декабря 2017 года на учете в областном центре по борьбе со СПИДом, продолжала регулярно вступать в интимные отношения с разными мужчинами.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Идет следствие.Статья УК Узбекистана "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД" предусматривает за умышленное заражение лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
бухарская область
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уголовное дело, спид, бухарская область, вич, женщина

Узбекистанку подозревают в умышленном заражении ВИЧ более 10 мужчин

14:50 09.03.2021 (обновлено: 15:26 09.03.2021)
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CC0 / pixabay / Женщина обнимает ноги. Иллюстративное фото
Женщина обнимает ноги. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
CC0 / pixabay /
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Жительницу Бухарской области подозревают в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией более десяти мужчин, сообщает региональное Управление внутренних дел.
По данным пресс-службы, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что 27-летняя жительница города Каган, состоящая с декабря 2017 года на учете в областном центре по борьбе со СПИДом, продолжала регулярно вступать в интимные отношения с разными мужчинами.
"В период с августа 2020 года по февраль 2021 года подозреваемая вступала в сексуальные отношения без средств контрацепции с более чем десятью гражданами в различных районах Бухары. Она не предупреждала мужчин о болезни и заражала их умышленно", — говорится в публикации.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Идет следствие.
Статья УК Узбекистана "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД" предусматривает за умышленное заражение лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
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