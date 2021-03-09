Узбекистанку подозревают в умышленном заражении ВИЧ более 10 мужчин

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Жительницу Бухарской области подозревают в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией более десяти мужчин, сообщает региональное Управление внутренних дел.По данным пресс-службы, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что 27-летняя жительница города Каган, состоящая с декабря 2017 года на учете в областном центре по борьбе со СПИДом, продолжала регулярно вступать в интимные отношения с разными мужчинами.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Идет следствие.Статья УК Узбекистана "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД" предусматривает за умышленное заражение лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Жительницу Бухарской области подозревают в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией более десяти мужчин, сообщает региональное Управление внутренних дел.
По данным пресс-службы, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что 27-летняя жительница города Каган, состоящая с декабря 2017 года на учете в областном центре по борьбе со СПИДом, продолжала регулярно вступать в интимные отношения с разными мужчинами.
"В период с августа 2020 года по февраль 2021 года подозреваемая вступала в сексуальные отношения без средств контрацепции с более чем десятью гражданами в различных районах Бухары. Она не предупреждала мужчин о болезни и заражала их умышленно", — говорится в публикации.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Идет следствие.
Статья УК Узбекистана "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД" предусматривает за умышленное заражение лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.