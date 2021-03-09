Узбекистанским тюремщикам запретят читать и цензурировать письма осужденных

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Руководству узбекистанских тюрем предлагается запретить читать письма осужденных, если они направлены на имя омбудсмана или бизнес-омбудсмана, следует из законопроекта, опубликованного на портале обсуждения нормативно-правовых актов.Проект документа предложен Министерством внутренних дел Узбекистана и размещен на портале 9 марта.МВД предлагает отправлять обращения, адресованные уполномоченному Олий Мажлиса по правам человека и уполномоченному при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, не позднее 24 часов.В законопроекте также говорится о заявлениях, жалобах и предложениях, направляемых в суд, прокурору, защитнику или государственным органам, уполномоченным проводить расследование, а также должностному лицу или органу, ведущему уголовное дело.Они не подлежат цензуре и должны будут отправляться или доставляться получателям в запечатанном виде не позднее следующего рабочего дня.Как сообщается, данные изменения и дополнения согласованы с Верховным судом Республики Узбекистан, Генеральной прокуратурой, Министерством здравоохранения и Палатой адвокатов Узбекистана.Обсуждение продлится до 24 марта.
Но не все, а только те, что адресованы уполномоченному по правам человека и бизнес-омбудсману.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Руководству узбекистанских тюрем предлагается запретить читать письма осужденных, если они направлены на имя омбудсмана или бизнес-омбудсмана, следует из законопроекта, опубликованного на портале обсуждения нормативно-правовых актов.
Проект документа предложен Министерством внутренних дел Узбекистана и размещен на портале 9 марта.
МВД предлагает отправлять обращения, адресованные уполномоченному Олий Мажлиса по правам человека и уполномоченному при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, не позднее 24 часов.
"Ответ омбудсмана и бизнес-омбудсмана не может просматриваться администрацией учреждения и незамедлительно должен доводится до сведения заявителя", - говорится в законопроекте.
В законопроекте также говорится о заявлениях, жалобах и предложениях, направляемых в суд, прокурору, защитнику или государственным органам, уполномоченным проводить расследование, а также должностному лицу или органу, ведущему уголовное дело.
Они не подлежат цензуре и должны будут отправляться или доставляться получателям в запечатанном виде не позднее следующего рабочего дня.
Как сообщается, данные изменения и дополнения согласованы с Верховным судом Республики Узбекистан, Генеральной прокуратурой, Министерством здравоохранения и Палатой адвокатов Узбекистана.