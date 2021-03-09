https://uz.sputniknews.ru/20210309/v-uzbekistane-zaderzhali-predpolagaemogo-taksista-pedofila--17472704.html

В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила

В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила

Подозреваемый в надругательстве над десятилетним мальчиком таксист задержан. Ему предъявлено обвинение и грозит до двадцати лет лишения свободы. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T17:13+0500

2021-03-09T17:13+0500

2021-03-09T17:19+0500

происшествия

педофил

задержание преступников

гувд ташкента

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Столичные правоохранители установили личность таксиста, который мог домогаться до десятилетнего мальчика в конце февраля этого года, сообщают в ГУВД Ташкента.Под подозрение оперативников попал 47-летний Гайрат Д. По версии следствия, именно он подобрал на улице ребенка, который без сопровождения взрослых решил отправиться к родственникам в другой район столицы. Санкции по данной статье грозят лишение свободы до двадцати лет. Двадцать восьмого февраля 30-летний отец мальчика обратился в УКД ОВД Чиланзарского района. Мужчина утверждал, что в отношении его 10-летнего сына домогались. Правоохранители сразу же начали расследовать инцидент, возбудив дело по статье 129 УК РУз ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет").В ГУВД тогда предупредили, что подробности дела разглашаться не будут "в интересах ребенка и для того, чтобы сведения, которыми располагает следствие, не отразились негативно на его будущем".

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

педофил, задержание преступников, гувд ташкента