В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Столичные правоохранители установили личность таксиста, который мог домогаться до десятилетнего мальчика в конце февраля этого года, сообщают в ГУВД Ташкента.Под подозрение оперативников попал 47-летний Гайрат Д. По версии следствия, именно он подобрал на улице ребенка, который без сопровождения взрослых решил отправиться к родственникам в другой район столицы. Санкции по данной статье грозят лишение свободы до двадцати лет. Двадцать восьмого февраля 30-летний отец мальчика обратился в УКД ОВД Чиланзарского района. Мужчина утверждал, что в отношении его 10-летнего сына домогались. Правоохранители сразу же начали расследовать инцидент, возбудив дело по статье 129 УК РУз ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет").В ГУВД тогда предупредили, что подробности дела разглашаться не будут "в интересах ребенка и для того, чтобы сведения, которыми располагает следствие, не отразились негативно на его будущем".
Подозреваемый в надругательстве над десятилетним мальчиком таксист задержан. Ему предъявлено обвинение и грозит до двадцати лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Столичные правоохранители установили личность таксиста, который мог домогаться до десятилетнего мальчика в конце февраля этого года, сообщают в ГУВД Ташкента.
Под подозрение оперативников попал 47-летний Гайрат Д. По версии следствия, именно он подобрал на улице ребенка, который без сопровождения взрослых решил отправиться к родственникам в другой район столицы.
"В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 119 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, через статью 25", - говорится в информации.
Санкции по данной статье грозят лишение свободы до двадцати лет.
Двадцать восьмого февраля 30-летний отец мальчика обратился в УКД ОВД Чиланзарского района. Мужчина утверждал, что в отношении его 10-летнего сына домогались. Правоохранители сразу же начали расследовать инцидент, возбудив дело по статье 129 УК РУз ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет").
В ГУВД тогда предупредили, что подробности дела разглашаться не будут "в интересах ребенка и для того, чтобы сведения, которыми располагает следствие, не отразились негативно на его будущем".