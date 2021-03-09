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https://uz.sputniknews.ru/20210309/v-uzbekistane-zaderzhali-predpolagaemogo-taksista-pedofila--17472704.html
В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила
В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила
Подозреваемый в надругательстве над десятилетним мальчиком таксист задержан. Ему предъявлено обвинение и грозит до двадцати лет лишения свободы. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T17:13+0500
2021-03-09T17:19+0500
происшествия
педофил
задержание преступников
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Столичные правоохранители установили личность таксиста, который мог домогаться до десятилетнего мальчика в конце февраля этого года, сообщают в ГУВД Ташкента.Под подозрение оперативников попал 47-летний Гайрат Д. По версии следствия, именно он подобрал на улице ребенка, который без сопровождения взрослых решил отправиться к родственникам в другой район столицы. Санкции по данной статье грозят лишение свободы до двадцати лет. Двадцать восьмого февраля 30-летний отец мальчика обратился в УКД ОВД Чиланзарского района. Мужчина утверждал, что в отношении его 10-летнего сына домогались. Правоохранители сразу же начали расследовать инцидент, возбудив дело по статье 129 УК РУз ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет").В ГУВД тогда предупредили, что подробности дела разглашаться не будут "в интересах ребенка и для того, чтобы сведения, которыми располагает следствие, не отразились негативно на его будущем".
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педофил, задержание преступников, гувд ташкента

В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила

17:13 09.03.2021 (обновлено: 17:19 09.03.2021)
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Руки в наручниках. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
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Подозреваемый в надругательстве над десятилетним мальчиком таксист задержан. Ему предъявлено обвинение и грозит до двадцати лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Столичные правоохранители установили личность таксиста, который мог домогаться до десятилетнего мальчика в конце февраля этого года, сообщают в ГУВД Ташкента.
Под подозрение оперативников попал 47-летний Гайрат Д. По версии следствия, именно он подобрал на улице ребенка, который без сопровождения взрослых решил отправиться к родственникам в другой район столицы.

"В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 119 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, через статью 25", - говорится в информации.

Санкции по данной статье грозят лишение свободы до двадцати лет.
Двадцать восьмого февраля 30-летний отец мальчика обратился в УКД ОВД Чиланзарского района. Мужчина утверждал, что в отношении его 10-летнего сына домогались. Правоохранители сразу же начали расследовать инцидент, возбудив дело по статье 129 УК РУз ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет").
В ГУВД тогда предупредили, что подробности дела разглашаться не будут "в интересах ребенка и для того, чтобы сведения, которыми располагает следствие, не отразились негативно на его будущем".
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