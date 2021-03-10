Для кого чай может быть опасен — врач выделил 2 категории людей

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Считается, что чай — это напиток, абсолютно не представляющий никакой опасности для здоровья.Однако это не совсем так. Да, конечно, чай не действует на организм настолько агрессивно, как кофе, но "подводные камни" все же имеются, предупредил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.Кому совершенно точно следует отказаться от крепкого чая, так это чувствительным к кофеину людям. Гинзбург указал, что они предрасположены к резким скачкам давления, которые могут бесследно пройти, а могут и губительно сказаться на здоровье.Также к чаю с опасением следует отнестись людям со слабой сердечно-сосудистой системой. Врач рассказал, что кофеин, попадая в организм, сужает стенки сосудов, которые в том числе расположены в головном мозге.Это может быть опасно, предупредил Гинзбург.Ранее стало известно, кому противопоказано употреблять мед. Из-за этой сладости может обостриться целый букет серьезных заболеваний, предупредили диетологи.О чем именно идет речь, читайте в нашем материале.
О риске употребления этого напитка для отдельных категорий граждан рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Считается, что чай — это напиток, абсолютно не представляющий никакой опасности для здоровья.
Однако это не совсем так. Да, конечно, чай не действует на организм настолько агрессивно, как кофе, но "подводные камни" все же имеются, предупредил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержание напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", — заявил специалист в эфире телеканала "Звезда".
Кому совершенно точно следует отказаться от крепкого чая, так это чувствительным к кофеину людям. Гинзбург указал, что они предрасположены к резким скачкам давления, которые могут бесследно пройти, а могут и губительно сказаться на здоровье.
Также к чаю с опасением следует отнестись людям со слабой сердечно-сосудистой системой. Врач рассказал, что кофеин, попадая в организм, сужает стенки сосудов, которые в том числе расположены в головном мозге.
Это может быть опасно, предупредил Гинзбург.
Ранее стало известно, кому противопоказано употреблять мед. Из-за этой сладости может обостриться целый букет серьезных заболеваний, предупредили диетологи.
О чем именно идет речь, читайте в нашем материале.