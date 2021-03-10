https://uz.sputniknews.ru/20210310/klinika-na-kolesakh--medpomosch-otpravlyaetsya-v-dalekie-regiony-uzbekistana-17633873.html

Клиника на колесах — медпомощь отправляется в далекие регионы Узбекистана

Клиника на колесах — медпомощь отправляется в далекие регионы Узбекистана

В дар Узбекистану передана первая мобильная диагностическая клиника на колесах. Теперь люди, живущие в отдаленных от города районах, смогут получить... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T15:42+0500

2021-03-10T15:42+0500

2021-03-10T18:12+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Медкомплекс дарован республике в рамках Программы технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД и инфекционными заболеваниями. Проект финансируется правительством РФ и реализуется ЮНЭЙДС. Главное назначение мобильной клиники — оказывать медицинскую помощь людям в труднодоступных населенных пунктах. Комплекс оснащен самым современным медицинским оборудованием, особой системой вентиляции и отопления.По ее словам, передача мобильной клиники укрепит совместные усилия ООН и правительства Узбекистана для достижения Целей устойчивого развития.Чтобы мобильная клиника могла охватить максимальное число пациентов, для ее передвижения будет разработана специальная маршрутная карта. Оборудование позволит оказывать первичную медико-санитарную помощь, а также услуги акушера, гинеколога, кардиолога, уролога. Также можно попасть на прием к офтальмологу, лор-врачу и УЗИ-специалисту. Кроме этого, будут проводить тестирование на ВИЧ, COVID-19, вирусные гепатиты и ИППП. В настоящее время в рамках программы сотрудничества правительством РФ другим странам уже передано 12 подобных клиник. Четыре из них действуют в Таджикистане, 5 — в Кыргызстане, 3 — в Армении. И теперь такая клиника есть в Узбекистане. На сегодняшний день услугами мобильных комплексов воспользовалось более 1,6 миллиона человек в странах СНГ. "В рамках Программы осуществляется разработка клинических протоколов и стандартов лечения, а также ведется работа по повышению квалификации медицинских работников по своевременной диагностике инфекционных заболеваний", — отметил замглавы Минздрава Узбекистана Баходир Юсупалиев.Он подчеркнул, что работа мобильной клиники отвечает политике главы республики по оказанию содействия и проведению тщательного медицинского осмотра населения в сельских районах республики. По его словам, в нынешних условиях, когда транспортное сообщение весьма затруднено, довести клинику до Ташкента было не менее сложно, чем создать ее. "Наряду с этим комплексом Российская Федерация также передала 10 тыс. российских тестов на COVID-19 и 25 тыс. российских тестов на ВИЧ, туберкулез, гепатит и сифилис. Я очень надеюсь, что это начало нашей долгосрочной работы и это будет не только Ташкент. Надеемся, такая клиника под флагами России и Узбекистана будет нести помощь и в другие регионы республики", — заявила директор российского Фонда "СПИД Инфосвязь" Елена Перышкина.Проект реализуется с 2013 года. Узбекистан присоединился к этой программе в 2019-м. Мобильный диагностический комплекс был передан в дар республике в Москве в октябре 2020 года, а в марте 2021-го клиника, созданная на базе грузового автомобиля КАМАЗ, через Казахстан доехала до Ташкента.В отличие от тех лабораторий, которые уже были переданы республике ранее, эта клинка представляет собой настоящую больницу. Внутри оборудованы три кабинета. В них врачи смогут принять одновременно до 5 человек, а за весь рабочий день – около 80. "Мобильная диагностическая клиника позволит нам осуществлять профилактические осмотры, проводить диспансеризацию, диагностику по выявлению ВИЧ, вирусных гепатитов и других ИППП. На первом этапе планируется, что клиника будет обслуживать жителей Ташкента и Ташкентской области. Затем она отправится в Сырдарью и Навоийскую область. Мы проработаем рабочий график, и 8 наших специалистов — инфекционист, лаборант, терапевт, гинеколог, узист и другие — начнут свою работу", — рассказал директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Кахрамон Юлдашев.По его словам, мобильная клиника будет оказывать услуги не только общему населению. Доступ к профилактическому осмотру, диагностике и диспансеризации также появится и у ключевых групп (групп риска). Им не нужно будет ехать в город или областной центр, что зачастую для них было достаточно проблематично.

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врач, клиники, помощь, правительство рф, медицина, оон, узбекистан