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https://uz.sputniknews.ru/20210310/lenta-dve-tysyachi-pesen-faridy-nominirovana-na-premiyu-nika-17660435.html
Лента "Две тысячи песен Фариды" номинирована на премию "Ника"
Лента "Две тысячи песен Фариды" номинирована на премию "Ника"
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Художественный фильм "Две тысячи песен Фариды", снятый по заказу НА "Узбеккино" режиссером Ёлкином Туйчиевым номинирован на... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T17:47+0500
2021-03-10T17:47+0500
культура
премия "ника"
национальное агентство "узбеккино"
режиссер
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Художественный фильм "Две тысячи песен Фариды", снятый по заказу НА "Узбеккино" режиссером Ёлкином Туйчиевым номинирован на российскую премию "Ника" в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии". Об этом сообщили в пресс-службе национального агентства.Из-за пандемии торжественная церемония вручения премии "Ника" в 2019 году была перенесена на весну 2021 года. На нынешней церемонии премируют победителей прошлого и позапрошлого годов.Напомним, в конце прошлого года кинокартина "Две тысячи песен Фариды"была номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в числе 138 художественных лент на иностранном языке из 77 стран.
/20201122/Stal-izvesten-kandidat-na-premiyu-Oskar-ot-Uzbekistana--treyler-15453772.html
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премия "ника", национальное агентство "узбеккино", режиссер

Лента "Две тысячи песен Фариды" номинирована на премию "Ника"

17:47 10.03.2021
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© Пресс-служба НА "Узбеккино"Кадр из фильма "Две тысячи песен Фариды"
Кадр из фильма Две тысячи песен Фариды - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
© Пресс-служба НА "Узбеккино"
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Художественный фильм "Две тысячи песен Фариды", снятый по заказу НА "Узбеккино" режиссером Ёлкином Туйчиевым номинирован на российскую премию "Ника" в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии". Об этом сообщили в пресс-службе национального агентства.

Среди конкурентов отечественной ленты значатся также два казахстанских фильма "Жаным, ты не поверишь" режиссера Ернара Нургалиева и "Желтая кошка" Адильхана Ержанова, а также "От смерти до смерти" (Азербайджан) Хилала Узейи Байдарова, а также "Шамбала" (Кыргызстан) Артыка Суюндукова, говорится в Telegram-канале НА "Узбеккино".

Из-за пандемии торжественная церемония вручения премии "Ника" в 2019 году была перенесена на весну 2021 года. На нынешней церемонии премируют победителей прошлого и позапрошлого годов.
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Напомним, в конце прошлого года кинокартина "Две тысячи песен Фариды"была номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в числе 138 художественных лент на иностранном языке из 77 стран.
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