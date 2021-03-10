Лента "Две тысячи песен Фариды" номинирована на премию "Ника"

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Художественный фильм "Две тысячи песен Фариды", снятый по заказу НА "Узбеккино" режиссером Ёлкином Туйчиевым номинирован на российскую премию "Ника" в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии". Об этом сообщили в пресс-службе национального агентства.Из-за пандемии торжественная церемония вручения премии "Ника" в 2019 году была перенесена на весну 2021 года. На нынешней церемонии премируют победителей прошлого и позапрошлого годов.Напомним, в конце прошлого года кинокартина "Две тысячи песен Фариды"была номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в числе 138 художественных лент на иностранном языке из 77 стран.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Художественный фильм "Две тысячи песен Фариды", снятый по заказу НА "Узбеккино" режиссером Ёлкином Туйчиевым номинирован на российскую премию "Ника" в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии". Об этом сообщили в пресс-службе национального агентства.
Среди конкурентов отечественной ленты значатся также два казахстанских фильма "Жаным, ты не поверишь" режиссера Ернара Нургалиева и "Желтая кошка" Адильхана Ержанова, а также "От смерти до смерти" (Азербайджан) Хилала Узейи Байдарова, а также "Шамбала" (Кыргызстан) Артыка Суюндукова, говорится в Telegram-канале НА "Узбеккино".
Из-за пандемии торжественная церемония вручения премии "Ника" в 2019 году была перенесена на весну 2021 года. На нынешней церемонии премируют победителей прошлого и позапрошлого годов.
Напомним, в конце прошлого года кинокартина "Две тысячи песен Фариды"была номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в числе 138 художественных лент на иностранном языке из 77 стран.