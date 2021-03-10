https://uz.sputniknews.ru/20210310/lenta-dve-tysyachi-pesen-faridy-nominirovana-na-premiyu-nika-17660435.html

Лента "Две тысячи песен Фариды" номинирована на премию "Ника"

Лента "Две тысячи песен Фариды" номинирована на премию "Ника"

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Художественный фильм "Две тысячи песен Фариды", снятый по заказу НА "Узбеккино" режиссером Ёлкином Туйчиевым номинирован на... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T17:47+0500

2021-03-10T17:47+0500

2021-03-10T17:47+0500

культура

премия "ника"

национальное агентство "узбеккино"

режиссер

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Художественный фильм "Две тысячи песен Фариды", снятый по заказу НА "Узбеккино" режиссером Ёлкином Туйчиевым номинирован на российскую премию "Ника" в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии". Об этом сообщили в пресс-службе национального агентства.Из-за пандемии торжественная церемония вручения премии "Ника" в 2019 году была перенесена на весну 2021 года. На нынешней церемонии премируют победителей прошлого и позапрошлого годов.Напомним, в конце прошлого года кинокартина "Две тысячи песен Фариды"была номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в числе 138 художественных лент на иностранном языке из 77 стран.

/20201122/Stal-izvesten-kandidat-na-premiyu-Oskar-ot-Uzbekistana--treyler-15453772.html

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премия "ника", национальное агентство "узбеккино", режиссер