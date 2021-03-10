https://uz.sputniknews.ru/20210310/lukoyl-vyshel-na-proektnyy-uroven-dobychi-gaza-v-uzbekistane-v-dekabre-2020-go-17660163.html

"Лукойл" вышел на проектный уровень добычи газа в Узбекистане в декабре 2020-го

"Лукойл" вышел на проектный уровень добычи газа в Узбекистане в декабре 2020-го

Общий объем добычи голубого топлива в республике по итогам прошлого года составил 7,9 миллиарда кубометров. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T17:42+0500

2021-03-10T17:42+0500

2021-03-10T17:54+0500

газ

экономика

лукойл

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. "Лукойл" в декабре 2020-го вышел на проектный уровень добычи газа в Узбекистане, следует из отчета компании.С февраля по август "Лукойл" сократил добычу газа в республике до уровня около 20 процентов от проектной мощности из-за снижения спроса на узбекский газ со стороны Китая на фоне пандемии COVID-19. В третьем квартале 2020-го компания добыла в Узбекистане 910 миллионов кубометров газа, а в четвертом — уже около трех миллиардов кубометров. Общий объем добычи газа в стране по итогам 2020 года составил 7,9 миллиарда кубометров против 14,1 миллиарда кубометров годом ранее.Узбекистан является основным регионом добычи газа "Лукойла" за рубежом. Компания работает над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции — "Кандым-Хаузак-Шады" и "Гиссар".

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газ, экономика, лукойл, узбекистан