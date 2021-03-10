"Лукойл" вышел на проектный уровень добычи газа в Узбекистане в декабре 2020-го

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. "Лукойл" в декабре 2020-го вышел на проектный уровень добычи газа в Узбекистане, следует из отчета компании.С февраля по август "Лукойл" сократил добычу газа в республике до уровня около 20 процентов от проектной мощности из-за снижения спроса на узбекский газ со стороны Китая на фоне пандемии COVID-19. В третьем квартале 2020-го компания добыла в Узбекистане 910 миллионов кубометров газа, а в четвертом — уже около трех миллиардов кубометров. Общий объем добычи газа в стране по итогам 2020 года составил 7,9 миллиарда кубометров против 14,1 миллиарда кубометров годом ранее.Узбекистан является основным регионом добычи газа "Лукойла" за рубежом. Компания работает над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции — "Кандым-Хаузак-Шады" и "Гиссар".
Общий объем добычи голубого топлива в республике по итогам прошлого года составил 7,9 миллиарда кубометров.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. "Лукойл" в декабре 2020-го вышел на проектный уровень добычи газа в Узбекистане, следует из отчета компании.
С февраля по август "Лукойл" сократил добычу газа в республике до уровня около 20 процентов от проектной мощности из-за снижения спроса на узбекский газ со стороны Китая на фоне пандемии COVID-19.
"При этом начиная с сентября мы восстанавливали добычу газа в Узбекистане на фоне роста спроса со стороны Китая. В результате в декабре 2020 года среднесуточная добыча газа в Узбекистане достигла проектного уровня", — говорится в публикации.
В третьем квартале 2020-го компания добыла в Узбекистане 910 миллионов кубометров газа, а в четвертом — уже около трех миллиардов кубометров.
Общий объем добычи газа в стране по итогам 2020 года составил 7,9 миллиарда кубометров против 14,1 миллиарда кубометров годом ранее.
Узбекистан является основным регионом добычи газа "Лукойла" за рубежом. Компания работает над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции — "Кандым-Хаузак-Шады" и "Гиссар".