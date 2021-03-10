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Медпомощь на колесах: Россия подарила Узбекистану новую клинику — видео
Медпомощь на колесах: Россия подарила Узбекистану новую клинику — видео
Торжественная церемония передачи перевозной лаборатории состоялась в среду в Ташкенте. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T16:08+0500
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Комплекс установлен на платформе грузового автомобиля КамАЗ.Передвижная медлаборатория предназначена для оказания первичной медико-санитарной, акушерской, гинекологической, кардиологической и урологической помощи, а также услуг по обследованию и выявлению особо опасных инфекций (ВИЧ, COVID-19 и других) в отдаленных и труднодоступных местах.Медкомплекс был поставлен в рамках совместной программы Роспотребнадзора, РОО "СПИД инфосвязь" и UNAIDS (Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД).Стоит отметить, что это не первая клиника, которая поставляется Россией в рамках помощи. С 2013-го страна отправила странам Восточной Европы и бывшего СССР 13 таких медкомплексов.Этот стал четырнадцатым. Как прошла церемония передачи Минздраву Узбекистана мобильно-диагностической клиники, смотрите в видеосюжете.
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видео, видео, клиники, врачи, медицина, оон, узбекистан

Медпомощь на колесах: Россия подарила Узбекистану новую клинику — видео

16:08 10.03.2021 (обновлено: 17:38 10.03.2021)
718
Торжественная церемония передачи перевозной лаборатории состоялась в среду в Ташкенте.
Комплекс установлен на платформе грузового автомобиля КамАЗ.
Передвижная медлаборатория предназначена для оказания первичной медико-санитарной, акушерской, гинекологической, кардиологической и урологической помощи, а также услуг по обследованию и выявлению особо опасных инфекций (ВИЧ, COVID-19 и других) в отдаленных и труднодоступных местах.
Медкомплекс был поставлен в рамках совместной программы Роспотребнадзора, РОО "СПИД инфосвязь" и UNAIDS (Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД).

"В условиях, когда транспортное сообщение затруднено, довести лабораторию в Узбекистан было не менее сложно, чем создать. Эта церемония знаменует начало очередного этапа в нашем сотрудничестве", — сказал на церемонии посол РФ в республике Владимир Тюрденев.

Стоит отметить, что это не первая клиника, которая поставляется Россией в рамках помощи. С 2013-го страна отправила странам Восточной Европы и бывшего СССР 13 таких медкомплексов.
Этот стал четырнадцатым.
Как прошла церемония передачи Минздраву Узбекистана мобильно-диагностической клиники, смотрите в видеосюжете.
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