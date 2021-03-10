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https://uz.sputniknews.ru/20210310/mirziev-i-merkel-provedut-onlayn-sammit-17660574.html
Мирзиёев и Меркель проведут онлайн-саммит
Мирзиёев и Меркель проведут онлайн-саммит
Планируется рассмотреть вопросы расширения сотрудничества между странами. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T18:05+0500
2021-03-10T18:06+0500
политика
ангела меркель
германия
узбекистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер Германии Ангела Меркель 12 марта проведут онлайн-саммит, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.Планируется рассмотреть вопросы расширения сотрудничества между странами.Чему будет уделено внимание на онлайн-встрече:— выполнение договоренностей, достигнутых во время встреч на высшем уровне;— продвижение совместных проектов и программ торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.По итогам 2020 года товарооборот между Узбекистаном и Германией составил 829 миллионов долларов, в центральноазиатской республике освоили свыше 700 миллионов долларов инвестиций ФРГ. В целом в РУз работают около 200 совместных предприятий.Президенты Узбекистана и Германии Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись визитами в 2019 году.
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ангела меркель, германия, узбекистан, шавкат мирзиёев

Мирзиёев и Меркель проведут онлайн-саммит

18:05 10.03.2021 (обновлено: 18:06 10.03.2021)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Канцлер ФРГ Ангела Меркель - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Планируется рассмотреть вопросы расширения сотрудничества между странами.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер Германии Ангела Меркель 12 марта проведут онлайн-саммит, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.
Планируется рассмотреть вопросы расширения сотрудничества между странами.
"Германия является одним из ключевых экономических, инвестиционных и технологических партнеров Узбекистана", — отмечается в публикации.
Чему будет уделено внимание на онлайн-встрече:
— выполнение договоренностей, достигнутых во время встреч на высшем уровне;
— продвижение совместных проектов и программ торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
По итогам 2020 года товарооборот между Узбекистаном и Германией составил 829 миллионов долларов, в центральноазиатской республике освоили свыше 700 миллионов долларов инвестиций ФРГ. В целом в РУз работают около 200 совместных предприятий.
Президенты Узбекистана и Германии Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись визитами в 2019 году.
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