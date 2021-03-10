Мирзиёев и Меркель проведут онлайн-саммит

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер Германии Ангела Меркель 12 марта проведут онлайн-саммит, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.Планируется рассмотреть вопросы расширения сотрудничества между странами.Чему будет уделено внимание на онлайн-встрече:— выполнение договоренностей, достигнутых во время встреч на высшем уровне;— продвижение совместных проектов и программ торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.По итогам 2020 года товарооборот между Узбекистаном и Германией составил 829 миллионов долларов, в центральноазиатской республике освоили свыше 700 миллионов долларов инвестиций ФРГ. В целом в РУз работают около 200 совместных предприятий.Президенты Узбекистана и Германии Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись визитами в 2019 году.
Планируется рассмотреть вопросы расширения сотрудничества между странами.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер Германии Ангела Меркель 12 марта проведут онлайн-саммит, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.
Планируется рассмотреть вопросы расширения сотрудничества между странами.
"Германия является одним из ключевых экономических, инвестиционных и технологических партнеров Узбекистана", — отмечается в публикации.
Чему будет уделено внимание на онлайн-встрече:
— выполнение договоренностей, достигнутых во время встреч на высшем уровне;
— продвижение совместных проектов и программ торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
По итогам 2020 года товарооборот между Узбекистаном и Германией составил 829 миллионов долларов, в центральноазиатской республике освоили свыше 700 миллионов долларов инвестиций ФРГ. В целом в РУз работают около 200 совместных предприятий.
Президенты Узбекистана и Германии Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись визитами в 2019 году.