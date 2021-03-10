https://uz.sputniknews.ru/20210310/mirziev-i-merkel-provedut-onlayn-sammit-17660574.html

Мирзиёев и Меркель проведут онлайн-саммит

Мирзиёев и Меркель проведут онлайн-саммит

Планируется рассмотреть вопросы расширения сотрудничества между странами. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T18:05+0500

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политика

ангела меркель

германия

узбекистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер Германии Ангела Меркель 12 марта проведут онлайн-саммит, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.Планируется рассмотреть вопросы расширения сотрудничества между странами.Чему будет уделено внимание на онлайн-встрече:— выполнение договоренностей, достигнутых во время встреч на высшем уровне;— продвижение совместных проектов и программ торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.По итогам 2020 года товарооборот между Узбекистаном и Германией составил 829 миллионов долларов, в центральноазиатской республике освоили свыше 700 миллионов долларов инвестиций ФРГ. В целом в РУз работают около 200 совместных предприятий.Президенты Узбекистана и Германии Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись визитами в 2019 году.

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ангела меркель, германия, узбекистан, шавкат мирзиёев