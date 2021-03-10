Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210310/muftiyaty-rossii-i-uzbekistana-dogovorilis-sovmestno-prodvigat-dukhovnye-tsennosti-islama-17661138.html
Муфтияты России и Узбекистана договорились совместно продвигать духовные ценности ислама
Муфтияты России и Узбекистана договорились совместно продвигать духовные ценности ислама
Муфтии двух стран намерены призвать своих коллег в странах СНГ к развитию многосторонних отношений и поддержали идеи по созданию Евразийской ассоциации... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T18:15+0500
2021-03-10T18:15+0500
общество
ислам
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1370/88/13708832_0:168:3147:1938_1920x0_80_0_0_8fb88522428a1fecfddf235f09cf1094.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Муфтии России и Узбекистана договорились укреплять двусторонние связи в деле продвижения на евразийском пространстве духовных ценностей ислама и образа жизни, основанного на его культурных традициях, сообщает Башинформ.Соответствующие договоренности были достигнуты на двустороннем саммите муфтиев двух стран, прошедшем 10 марта в онлайн-формате. В нем приняли участие Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России, Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин и муфтий Узбекистана, председатель Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов.Как сообщается, достигнута договоренность об укреплении двусторонних связей и контактов на основе ислама. “Участники намерены призвать аналогичные организации стран СНГ выступить координаторами процессов взаимодействия и сотрудничества между религиозными, образовательными, научными и общественными организациями, объединениями и учреждениями этих государств в деле развития двусторонних и многосторонних отношений”, - отметили организаторы встречи.Пока же стороны представили предложения по взаимодействию между ЦДУМ России и Управлением мусульман Узбекистана на 2021-2022 годы и приняли итоговую резолюцию.Также, участники представили и поддержали идеи по созданию Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию.
/20200420/Muftiy-ob-otmene-khadzha-vazhnee-ne-sama-poezdka-a-to-kakoy-ty-chelovek-13964761.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1370/88/13708832_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d1b6cf525c388c4cc5b22005813cdf97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
ислам, религия

Муфтияты России и Узбекистана договорились совместно продвигать духовные ценности ислама

18:15 10.03.2021
803
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПразднование Ураза-байрама
Празднование Ураза-байрама - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Муфтии двух стран намерены призвать своих коллег в странах СНГ к развитию многосторонних отношений и поддержали идеи по созданию Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Муфтии России и Узбекистана договорились укреплять двусторонние связи в деле продвижения на евразийском пространстве духовных ценностей ислама и образа жизни, основанного на его культурных традициях, сообщает Башинформ.
Соответствующие договоренности были достигнуты на двустороннем саммите муфтиев двух стран, прошедшем 10 марта в онлайн-формате. В нем приняли участие Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России, Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин и муфтий Узбекистана, председатель Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов.
Как сообщается, достигнута договоренность об укреплении двусторонних связей и контактов на основе ислама.
Альбир Крганов - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2020
Радио
Муфтий об отмене хаджа: важнее не сама поездка, а то, какой ты человек
20 Апреля 2020, 21:14
0
“Участники намерены призвать аналогичные организации стран СНГ выступить координаторами процессов взаимодействия и сотрудничества между религиозными, образовательными, научными и общественными организациями, объединениями и учреждениями этих государств в деле развития двусторонних и многосторонних отношений”, - отметили организаторы встречи.
Пока же стороны представили предложения по взаимодействию между ЦДУМ России и Управлением мусульман Узбекистана на 2021-2022 годы и приняли итоговую резолюцию.
Также, участники представили и поддержали идеи по созданию Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию.
101010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:56Для кого чай может быть опасен — врач выделил 2 категории людей
19:12Беларусь начнёт сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма
18:58Операция "Летающие копыта": в Испании вызвали вертолет для ослицы — видео
18:44Отменят ли в Узбекистане масочный режим — Нурмат Отабеков
18:15Муфтияты России и Узбекистана договорились совместно продвигать духовные ценности ислама
18:06Чувство сильной усталости может быть "обманкой" опасной болезни — ученые
18:05Мирзиёев и Меркель проведут онлайн-саммит
17:47Лента "Две тысячи песен Фариды" номинирована на премию "Ника"
17:42"Лукойл" вышел на проектный уровень добычи газа в Узбекистане в декабре 2020-го
17:18В Узбекистане создана Ассоциация дождевых червей
17:15Таможенники предотвратили крупную контрабанду медпринадлежностей
16:31Юсупалиев рассказал, как Узбекистан готовится к вакцинации от COVID-19
16:25Эксперт объяснил, зачем Узбекистан планирует наладить производство электромобилей
16:21В Ферганской долине начнут обучать предпринимательству онлайн
16:08Медпомощь на колесах: Россия подарила Узбекистану новую клинику — видео
15:42Клиника на колесах — медпомощь отправляется в далекие регионы Узбекистана
15:34Национальные координаторы стран ШОС проведут заседание в Ташкенте
14:42Как не получить "блинный передоз" в Масленицу — инструкция от врача
14:37В строящемся небоскребе Tashkent City произошел пожар
14:18В Анкаре вынесено решение по делу об убийстве посла РФ Карлова