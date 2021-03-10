https://uz.sputniknews.ru/20210310/muftiyaty-rossii-i-uzbekistana-dogovorilis-sovmestno-prodvigat-dukhovnye-tsennosti-islama-17661138.html

Муфтияты России и Узбекистана договорились совместно продвигать духовные ценности ислама

Муфтияты России и Узбекистана договорились совместно продвигать духовные ценности ислама

Муфтии двух стран намерены призвать своих коллег в странах СНГ к развитию многосторонних отношений и поддержали идеи по созданию Евразийской ассоциации... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T18:15+0500

2021-03-10T18:15+0500

2021-03-10T18:15+0500

общество

ислам

религия

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Муфтии России и Узбекистана договорились укреплять двусторонние связи в деле продвижения на евразийском пространстве духовных ценностей ислама и образа жизни, основанного на его культурных традициях, сообщает Башинформ.Соответствующие договоренности были достигнуты на двустороннем саммите муфтиев двух стран, прошедшем 10 марта в онлайн-формате. В нем приняли участие Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России, Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин и муфтий Узбекистана, председатель Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов.Как сообщается, достигнута договоренность об укреплении двусторонних связей и контактов на основе ислама. “Участники намерены призвать аналогичные организации стран СНГ выступить координаторами процессов взаимодействия и сотрудничества между религиозными, образовательными, научными и общественными организациями, объединениями и учреждениями этих государств в деле развития двусторонних и многосторонних отношений”, - отметили организаторы встречи.Пока же стороны представили предложения по взаимодействию между ЦДУМ России и Управлением мусульман Узбекистана на 2021-2022 годы и приняли итоговую резолюцию.Также, участники представили и поддержали идеи по созданию Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию.

/20200420/Muftiy-ob-otmene-khadzha-vazhnee-ne-sama-poezdka-a-to-kakoy-ty-chelovek-13964761.html

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