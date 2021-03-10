Национальные координаторы стран ШОС проведут заседание в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС пройдет 10-13 марта в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.Мероприятие состоится на базе Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.По данным пресс-службы, стороны обсудят подготовку основных мероприятий ШОС в рамках текущего председательства Таджикистана в объединении, а также проекты документов, которые планируется внести на утверждение на заседании Совета глав государств-членов ШОС в сентябре 2021 года в Душанбе.Кроме того, запланирован обмен мнениями относительно реализации инициатив, выдвинутых Узбекистаном на саммите в 2020 году.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Ее полноценными членами являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия."Партнеры по диалогу ШОС" — это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.В 2022 году состоится саммит организации — масштабное мероприятие пройдет в Самарканде.
Планируется обсудить в том числе подготовку основных мероприятий ШОС в рамках текущего председательства Таджикистана в объединении.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС пройдет 10-13 марта в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.
Мероприятие состоится на базе Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.
По данным пресс-службы, стороны обсудят подготовку основных мероприятий ШОС в рамках текущего председательства Таджикистана в объединении, а также проекты документов, которые планируется внести на утверждение на заседании Совета глав государств-членов ШОС в сентябре 2021 года в Душанбе.
Кроме того, запланирован обмен мнениями относительно реализации инициатив, выдвинутых Узбекистаном на саммите в 2020 году.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Ее полноценными членами являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия.
"Партнеры по диалогу ШОС" — это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
В 2022 году состоится саммит организации — масштабное мероприятие пройдет в Самарканде.