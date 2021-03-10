https://uz.sputniknews.ru/20210310/natsionalnye-koordinatory-stran-shos-provedut-zasedanie-v-tashkente-17634371.html

Национальные координаторы стран ШОС проведут заседание в Ташкенте

Национальные координаторы стран ШОС проведут заседание в Ташкенте

Планируется обсудить в том числе подготовку основных мероприятий ШОС в рамках текущего председательства Таджикистана в объединении. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T15:34+0500

2021-03-10T15:34+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС пройдет 10-13 марта в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.Мероприятие состоится на базе Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.По данным пресс-службы, стороны обсудят подготовку основных мероприятий ШОС в рамках текущего председательства Таджикистана в объединении, а также проекты документов, которые планируется внести на утверждение на заседании Совета глав государств-членов ШОС в сентябре 2021 года в Душанбе.Кроме того, запланирован обмен мнениями относительно реализации инициатив, выдвинутых Узбекистаном на саммите в 2020 году.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Ее полноценными членами являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия."Партнеры по диалогу ШОС" — это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.В 2022 году состоится саммит организации — масштабное мероприятие пройдет в Самарканде.

/20210225/Strany-ShOS-sobirayutsya-provesti-antiterroristicheskie-ucheniya-v-Pakistane-16078129.html

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