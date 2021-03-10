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https://uz.sputniknews.ru/20210310/natsionalnye-koordinatory-stran-shos-provedut-zasedanie-v-tashkente-17634371.html
Национальные координаторы стран ШОС проведут заседание в Ташкенте
Национальные координаторы стран ШОС проведут заседание в Ташкенте
Планируется обсудить в том числе подготовку основных мероприятий ШОС в рамках текущего председательства Таджикистана в объединении. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T15:34+0500
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС пройдет 10-13 марта в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.Мероприятие состоится на базе Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.По данным пресс-службы, стороны обсудят подготовку основных мероприятий ШОС в рамках текущего председательства Таджикистана в объединении, а также проекты документов, которые планируется внести на утверждение на заседании Совета глав государств-членов ШОС в сентябре 2021 года в Душанбе.Кроме того, запланирован обмен мнениями относительно реализации инициатив, выдвинутых Узбекистаном на саммите в 2020 году.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Ее полноценными членами являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия."Партнеры по диалогу ШОС" — это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.В 2022 году состоится саммит организации — масштабное мероприятие пройдет в Самарканде.
/20210225/Strany-ShOS-sobirayutsya-provesti-antiterroristicheskie-ucheniya-v-Pakistane-16078129.html
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шос, мид узбекистана, ташкент

Национальные координаторы стран ШОС проведут заседание в Ташкенте

15:34 10.03.2021 (обновлено: 15:41 10.03.2021)
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Планируется обсудить в том числе подготовку основных мероприятий ШОС в рамках текущего председательства Таджикистана в объединении.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС пройдет 10-13 марта в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.
Мероприятие состоится на базе Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.
По данным пресс-службы, стороны обсудят подготовку основных мероприятий ШОС в рамках текущего председательства Таджикистана в объединении, а также проекты документов, которые планируется внести на утверждение на заседании Совета глав государств-членов ШОС в сентябре 2021 года в Душанбе.
Кроме того, запланирован обмен мнениями относительно реализации инициатив, выдвинутых Узбекистаном на саммите в 2020 году.
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Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Ее полноценными членами являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия.
"Партнеры по диалогу ШОС" — это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
В 2022 году состоится саммит организации — масштабное мероприятие пройдет в Самарканде.
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