https://uz.sputniknews.ru/20210310/operatsiya-letayuschie-kopyta-v-ispanii-vyzvali-vertolet-dlya-oslitsy--video-17662966.html

Операция "Летающие копыта": в Испании вызвали вертолет для ослицы — видео

Операция "Летающие копыта": в Испании вызвали вертолет для ослицы — видео

В провинции Мадрида пожарные пришли на помощь ослице Оливии, которая попала в беду. Животное застряло в районе горного хребта среди проводов и кусов ежевики. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T18:58+0500

2021-03-10T18:58+0500

2021-03-10T18:58+0500

спасатели

животные

испания

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Чтобы вызволить ослицу из западни, пришлось вызывать вертолет. Видео полета Оливии тут же разлетелось по Сети. Пользователи пожалели животное, но при этом отметили, что кадры "парения в воздухе" получились довольно забавными!Отмечается, что сейчас ослица чувствует себя хорошо и потихоньку восстанавливается после "путешествия" в небе.

испания

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видео, спасатели, животные, испания