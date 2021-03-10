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Операция "Летающие копыта": в Испании вызвали вертолет для ослицы — видео
Операция "Летающие копыта": в Испании вызвали вертолет для ослицы — видео
В провинции Мадрида пожарные пришли на помощь ослице Оливии, которая попала в беду. Животное застряло в районе горного хребта среди проводов и кусов ежевики. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T18:58+0500
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Чтобы вызволить ослицу из западни, пришлось вызывать вертолет. Видео полета Оливии тут же разлетелось по Сети. Пользователи пожалели животное, но при этом отметили, что кадры "парения в воздухе" получились довольно забавными!Отмечается, что сейчас ослица чувствует себя хорошо и потихоньку восстанавливается после "путешествия" в небе.
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видео, спасатели, животные, испания

Операция "Летающие копыта": в Испании вызвали вертолет для ослицы — видео

18:58 10.03.2021
584
В провинции Мадрида пожарные пришли на помощь ослице Оливии, которая попала в беду. Животное застряло в районе горного хребта среди проводов и кусов ежевики.
Чтобы вызволить ослицу из западни, пришлось вызывать вертолет.
Видео полета Оливии тут же разлетелось по Сети. Пользователи пожалели животное, но при этом отметили, что кадры "парения в воздухе" получились довольно забавными!
Отмечается, что сейчас ослица чувствует себя хорошо и потихоньку восстанавливается после "путешествия" в небе.
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