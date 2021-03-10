Планирует ли Узбекистан производить казахстанскую вакцину QazCovid-in?

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Вопрос производства в Узбекистане казахстанской вакцины QazCovid-in от коронавируса планируется обсуждать после того, как будут завершены ее клинические испытания. Об этом заявил замглавы Министерства здравоохранения РУз Баходыр Юсупалиев.Пресс-служба Минздрава РК ранее сообщала, что глава ведомства Алексей Цой в ходе рабочего визита в Ташкент предложил своему узбекскому коллеге Абдухакиму Хаджибаеву рассмотреть возможность организации производства в Узбекистане вакцины QazCovid-in.Казахстанская вакцина в настоящий момент проходит третью фазу клинических испытаний, напомнил чиновник.Массовую вакцинацию от COVID-19 планируется начать в Узбекистане в первой половине марта, до конца 2021 года может быть привито семь миллионов человек, или 20 процентов населения. На мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин.Семнадцатого февраля республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом заявила, что власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране.
Министр здравоохранения РК ранее предложил своему узбекскому коллеге рассмотреть возможность организации производства в Узбекистане вакцины QazCovid-in.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Вопрос производства в Узбекистане казахстанской вакцины QazCovid-in от коронавируса планируется обсуждать после того, как будут завершены ее клинические испытания. Об этом заявил замглавы Министерства здравоохранения РУз Баходыр Юсупалиев.
Пресс-служба Минздрава РК ранее сообщала, что глава ведомства Алексей Цой в ходе рабочего визита в Ташкент предложил своему узбекскому коллеге Абдухакиму Хаджибаеву рассмотреть возможность организации производства в Узбекистане вакцины QazCovid-in.
"С коллегами из Казахстана обсуждался вопрос по казахстанской вакцине. По результатам испытаний казахстанской вакцины будут дополнительного проведены переговоры и будет решаться этот вопрос", — сказал Юсупалиев, отвечая на вопрос РИА Новости о планах производства QazCovid-in в РУз.
Казахстанская вакцина в настоящий момент проходит третью фазу клинических испытаний, напомнил чиновник.
Массовую вакцинацию от COVID-19 планируется начать в Узбекистане в первой половине марта, до конца 2021 года может быть привито семь миллионов человек, или 20 процентов населения. На мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин.
Семнадцатого февраля республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом заявила, что власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране.