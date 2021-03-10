https://uz.sputniknews.ru/20210310/planiruet-li-uzbekistan-proizvodit-kazakhstanskuyu-vaktsinu-qazcovid-in-17486562.html

Планирует ли Узбекистан производить казахстанскую вакцину QazCovid-in?

Планирует ли Узбекистан производить казахстанскую вакцину QazCovid-in?

Министр здравоохранения РК ранее предложил своему узбекскому коллеге рассмотреть возможность организации производства в Узбекистане вакцины QazCovid-in. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T13:26+0500

2021-03-10T13:26+0500

2021-03-10T13:26+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус

казахстан

вакцина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Вопрос производства в Узбекистане казахстанской вакцины QazCovid-in от коронавируса планируется обсуждать после того, как будут завершены ее клинические испытания. Об этом заявил замглавы Министерства здравоохранения РУз Баходыр Юсупалиев.Пресс-служба Минздрава РК ранее сообщала, что глава ведомства Алексей Цой в ходе рабочего визита в Ташкент предложил своему узбекскому коллеге Абдухакиму Хаджибаеву рассмотреть возможность организации производства в Узбекистане вакцины QazCovid-in.Казахстанская вакцина в настоящий момент проходит третью фазу клинических испытаний, напомнил чиновник.Массовую вакцинацию от COVID-19 планируется начать в Узбекистане в первой половине марта, до конца 2021 года может быть привито семь миллионов человек, или 20 процентов населения. На мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин.Семнадцатого февраля республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом заявила, что власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране.

/20210302/Vaktsinatsiya-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--podrobnosti-15886502.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, казахстан, вакцина, узбекистан