https://uz.sputniknews.ru/20210310/sotrudnik-dps-v-tashkente-otpustil-voditelya-narushitelya--kommentariy-ubdd-17481424.html

Сотрудник ДПС в Ташкенте отпустил водителя-нарушителя — комментарий УБДД

Сотрудник ДПС в Ташкенте отпустил водителя-нарушителя — комментарий УБДД

Во вторник в социальных сетях появился ролик "Сотрудник ДПС не оштрафовал водителя, двигавшегося по встречке". 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

дпс

автомобилисты

пдд

водитель

ташкент

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео "Сотрудник ДПС не оштрафовал водителя, двигавшегося по встречке".Ролик 9 марта распространился в соцсетях.Как рассказали в пресс-службе, сотрудник ДПС Ф. Сайхаматов остановил машину, за рулем которой сидел О. Машрапов, и сообщил водителю, что тот нарушил ПДД. Однако не составил административный протокол и позволил автомобилисту уехать.По ее итогам будет предоставлена дополнительная информация, заверили в ведомстве.

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дпс, автомобилисты, пдд, водитель, ташкент