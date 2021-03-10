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https://uz.sputniknews.ru/20210310/sotrudnik-dps-v-tashkente-otpustil-voditelya-narushitelya--kommentariy-ubdd-17481424.html
Сотрудник ДПС в Ташкенте отпустил водителя-нарушителя — комментарий УБДД
Сотрудник ДПС в Ташкенте отпустил водителя-нарушителя — комментарий УБДД
Во вторник в социальных сетях появился ролик "Сотрудник ДПС не оштрафовал водителя, двигавшегося по встречке". 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T10:19+0500
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пдд
водитель
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео "Сотрудник ДПС не оштрафовал водителя, двигавшегося по встречке".Ролик 9 марта распространился в соцсетях.Как рассказали в пресс-службе, сотрудник ДПС Ф. Сайхаматов остановил машину, за рулем которой сидел О. Машрапов, и сообщил водителю, что тот нарушил ПДД. Однако не составил административный протокол и позволил автомобилисту уехать.По ее итогам будет предоставлена дополнительная информация, заверили в ведомстве.
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дпс, автомобилисты, пдд, водитель, ташкент

Сотрудник ДПС в Ташкенте отпустил водителя-нарушителя — комментарий УБДД

10:19 10.03.2021
3302
CC0 / Pixabay / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
CC0 / Pixabay /
Во вторник в социальных сетях появился ролик "Сотрудник ДПС не оштрафовал водителя, двигавшегося по встречке".
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео "Сотрудник ДПС не оштрафовал водителя, двигавшегося по встречке".
Ролик 9 марта распространился в соцсетях.
Как рассказали в пресс-службе, сотрудник ДПС Ф. Сайхаматов остановил машину, за рулем которой сидел О. Машрапов, и сообщил водителю, что тот нарушил ПДД. Однако не составил административный протокол и позволил автомобилисту уехать.
"По данному факту Ташкентское городское УБДД ГУВД проводит служебную проверку", — говорится в публикации.
По ее итогам будет предоставлена дополнительная информация, заверили в ведомстве.
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