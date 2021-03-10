Сотрудник ДПС в Ташкенте отпустил водителя-нарушителя — комментарий УБДД

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео "Сотрудник ДПС не оштрафовал водителя, двигавшегося по встречке".Ролик 9 марта распространился в соцсетях.Как рассказали в пресс-службе, сотрудник ДПС Ф. Сайхаматов остановил машину, за рулем которой сидел О. Машрапов, и сообщил водителю, что тот нарушил ПДД. Однако не составил административный протокол и позволил автомобилисту уехать.По ее итогам будет предоставлена дополнительная информация, заверили в ведомстве.
Во вторник в социальных сетях появился ролик "Сотрудник ДПС не оштрафовал водителя, двигавшегося по встречке".
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео "Сотрудник ДПС не оштрафовал водителя, двигавшегося по встречке".
Ролик 9 марта распространился в соцсетях.
Как рассказали в пресс-службе, сотрудник ДПС Ф. Сайхаматов остановил машину, за рулем которой сидел О. Машрапов, и сообщил водителю, что тот нарушил ПДД. Однако не составил административный протокол и позволил автомобилисту уехать.
"По данному факту Ташкентское городское УБДД ГУВД проводит служебную проверку", — говорится в публикации.
По ее итогам будет предоставлена дополнительная информация, заверили в ведомстве.