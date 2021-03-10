https://uz.sputniknews.ru/20210310/tamozhenniki-predotvratili-krupnuyu-kontrabandu-medprinadlezhnostey-17659185.html

Таможенники предотвратили крупную контрабанду медпринадлежностей

Таможенники предотвратили крупную контрабанду медпринадлежностей

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана предотвратили незаконный ввоз крупной партии медицинских изделий... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T17:15+0500

2021-03-10T17:15+0500

2021-03-10T17:19+0500

происшествия

государственный таможенный комитет

контрабанда

медицина

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана предотвратили незаконный ввоз крупной партии медицинских изделий сомнительного качества, сообщили в пресс-службе ГТК.Правоохранители обнаружили 306 единиц упаковок хирургических скоб общей стоимостью 419 миллионов сумов. На эти изделия не было соответствующих документов.В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводятся таможенные проверки и следственные действия.Аналогичное преступление чуть было не произошло в конце прошлого года. На приграничном таможенном посту "Навои" в Ташкентской области сотрудники таможенной службы задержали контрабандистов.Злоумышленники планировали провезти через КПП лекарственные средства иностранного производства стоимостью более 493 млн сумов.

/20210126/Kontrabanda-kovidnogo-vremeni-chto-bolshe-vsego-izyala-tamozhnya-v-2020-godu-15869509.html

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государственный таможенный комитет, контрабанда, медицина