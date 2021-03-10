Таможенники предотвратили крупную контрабанду медпринадлежностей

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана предотвратили незаконный ввоз крупной партии медицинских изделий сомнительного качества, сообщили в пресс-службе ГТК.Правоохранители обнаружили 306 единиц упаковок хирургических скоб общей стоимостью 419 миллионов сумов. На эти изделия не было соответствующих документов.В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводятся таможенные проверки и следственные действия.Аналогичное преступление чуть было не произошло в конце прошлого года. На приграничном таможенном посту "Навои" в Ташкентской области сотрудники таможенной службы задержали контрабандистов.Злоумышленники планировали провезти через КПП лекарственные средства иностранного производства стоимостью более 493 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана предотвратили незаконный ввоз крупной партии медицинских изделий сомнительного качества, сообщили в пресс-службе ГТК.
В международном аэропорту "Ташкент", сотрудники СТК "Ташкент-АЭРО" провели в установленном порядке таможенный контроль багажа прибывших из-за рубежа иностранных пассажиров, - говорится на сайте ведомства.
Правоохранители обнаружили 306 единиц упаковок хирургических скоб общей стоимостью 419 миллионов сумов. На эти изделия не было соответствующих документов.