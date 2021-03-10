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https://uz.sputniknews.ru/20210310/tamozhenniki-predotvratili-krupnuyu-kontrabandu-medprinadlezhnostey-17659185.html
Таможенники предотвратили крупную контрабанду медпринадлежностей
Таможенники предотвратили крупную контрабанду медпринадлежностей
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана предотвратили незаконный ввоз крупной партии медицинских изделий... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T17:15+0500
2021-03-10T17:19+0500
происшествия
государственный таможенный комитет
контрабанда
медицина
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана предотвратили незаконный ввоз крупной партии медицинских изделий сомнительного качества, сообщили в пресс-службе ГТК.Правоохранители обнаружили 306 единиц упаковок хирургических скоб общей стоимостью 419 миллионов сумов. На эти изделия не было соответствующих документов.В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводятся таможенные проверки и следственные действия.Аналогичное преступление чуть было не произошло в конце прошлого года. На приграничном таможенном посту "Навои" в Ташкентской области сотрудники таможенной службы задержали контрабандистов.Злоумышленники планировали провезти через КПП лекарственные средства иностранного производства стоимостью более 493 млн сумов.
/20210126/Kontrabanda-kovidnogo-vremeni-chto-bolshe-vsego-izyala-tamozhnya-v-2020-godu-15869509.html
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государственный таможенный комитет, контрабанда, медицина

Таможенники предотвратили крупную контрабанду медпринадлежностей

17:15 10.03.2021 (обновлено: 17:19 10.03.2021)
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана предотвратили незаконный ввоз крупной партии медицинских изделий сомнительного качества, сообщили в пресс-службе ГТК.

В международном аэропорту "Ташкент", сотрудники СТК "Ташкент-АЭРО" провели в установленном порядке таможенный контроль багажа прибывших из-за рубежа иностранных пассажиров, - говорится на сайте ведомства.

Правоохранители обнаружили 306 единиц упаковок хирургических скоб общей стоимостью 419 миллионов сумов. На эти изделия не было соответствующих документов.
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В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводятся таможенные проверки и следственные действия.
Аналогичное преступление чуть было не произошло в конце прошлого года. На приграничном таможенном посту "Навои" в Ташкентской области сотрудники таможенной службы задержали контрабандистов.
Злоумышленники планировали провезти через КПП лекарственные средства иностранного производства стоимостью более 493 млн сумов.
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