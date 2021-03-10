https://uz.sputniknews.ru/20210310/uzbekistanets-pytalsya-zastavit-devushku-stat-ego-zhenoy-17483779.html

Узбекистанец пытался заставить девушку стать его женой

Узбекистанец пытался заставить девушку стать его женой

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, идет следствие. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T11:47+0500

2021-03-10T11:47+0500

2021-03-10T11:49+0500

мужчина

происшествия

девушка

уголовное дело

сурхандарьинская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Двадцатилетняя жительница Сурхандарьинской области написала заявление на мужчину, который принуждал ее выйти за него замуж. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.По данным пресс-службы, утром 4 марта 28-летний Абдулла Р. и еще двое молодых людей подъехали к 20-летней Согдиане Х. на Chevrolet Spark, когда та шла по улице в махалле "Урикзор" Денауского района.Затем двое незнакомых Согдиане Х. парней вышли из автомобиля, а Абдулло Р. заявил, что отвезет девушку домой после того, как она согласится выйти за него замуж.Потерпевшая пообещала уговорить родителей и дала свое согласие. После этого ей удалось уйти.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 136 ("Принуждение женщины к вступлению в брак") УК Узбекистана. "В ходе предварительного следствия было установлено, что Абдулло Р. совершил данное преступление вместе со своими знакомыми 25-летним Зухриддином С. и 18-летним Аслиддином Э., а украл Согдиану Х. для того, чтобы она не вышла замуж за другого парня", — рассказали в ведомстве.В Узбекистане принуждение женщины к вступлению в брак наказывается штрафом в размере до 25 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательными общественными работами продолжительностью до 360 часов или исправительными работами на срок до трех лет либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок до трех лет.

/20201014/Zhenschina-v-ogne--muzhchiny-v-storone-kto-spaset-uzbekistanok-ot-proizvola-15181713.html

/20181019/Ne-dostavaysya-nikomu-zhenatyy-uzbek-pytalsya-pomeshat-devushke-vyyti-zamuzh-9749268.html

сурхандарьинская область

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мужчина, девушка, уголовное дело, сурхандарьинская область, узбекистан