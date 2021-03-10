Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210310/uzbekistanets-pytalsya-zastavit-devushku-stat-ego-zhenoy-17483779.html
Узбекистанец пытался заставить девушку стать его женой
Узбекистанец пытался заставить девушку стать его женой
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, идет следствие. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T11:47+0500
2021-03-10T11:49+0500
мужчина
происшествия
девушка
уголовное дело
сурхандарьинская область
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17484738_0:1216:2048:2368_1920x0_80_0_0_19194cccfde66299ec294869a1124d99.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Двадцатилетняя жительница Сурхандарьинской области написала заявление на мужчину, который принуждал ее выйти за него замуж. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.По данным пресс-службы, утром 4 марта 28-летний Абдулла Р. и еще двое молодых людей подъехали к 20-летней Согдиане Х. на Chevrolet Spark, когда та шла по улице в махалле "Урикзор" Денауского района.Затем двое незнакомых Согдиане Х. парней вышли из автомобиля, а Абдулло Р. заявил, что отвезет девушку домой после того, как она согласится выйти за него замуж.Потерпевшая пообещала уговорить родителей и дала свое согласие. После этого ей удалось уйти.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 136 ("Принуждение женщины к вступлению в брак") УК Узбекистана. "В ходе предварительного следствия было установлено, что Абдулло Р. совершил данное преступление вместе со своими знакомыми 25-летним Зухриддином С. и 18-летним Аслиддином Э., а украл Согдиану Х. для того, чтобы она не вышла замуж за другого парня", — рассказали в ведомстве.В Узбекистане принуждение женщины к вступлению в брак наказывается штрафом в размере до 25 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательными общественными работами продолжительностью до 360 часов или исправительными работами на срок до трех лет либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок до трех лет.
/20201014/Zhenschina-v-ogne--muzhchiny-v-storone-kto-spaset-uzbekistanok-ot-proizvola-15181713.html
/20181019/Ne-dostavaysya-nikomu-zhenatyy-uzbek-pytalsya-pomeshat-devushke-vyyti-zamuzh-9749268.html
сурхандарьинская область
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17484738_0:1024:2048:2560_1920x0_80_0_0_c20579f38856c9caf04ef4857c3fbeb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
мужчина, девушка, уголовное дело, сурхандарьинская область, узбекистан

Узбекистанец пытался заставить девушку стать его женой

11:47 10.03.2021 (обновлено: 11:49 10.03.2021)
673
CC0 / Unsplash / Anthony Tran / Девушка закрывает лицо руками
Девушка закрывает лицо руками - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
CC0 / Unsplash / Anthony Tran /
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, идет следствие.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Двадцатилетняя жительница Сурхандарьинской области написала заявление на мужчину, который принуждал ее выйти за него замуж. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
По данным пресс-службы, утром 4 марта 28-летний Абдулла Р. и еще двое молодых людей подъехали к 20-летней Согдиане Х. на Chevrolet Spark, когда та шла по улице в махалле "Урикзор" Денауского района.
Они насильно посадили девушку в машину.
Затем двое незнакомых Согдиане Х. парней вышли из автомобиля, а Абдулло Р. заявил, что отвезет девушку домой после того, как она согласится выйти за него замуж.
Потерпевшая пообещала уговорить родителей и дала свое согласие. После этого ей удалось уйти.
Женщина закрывает лицо - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2020
Общество
Женщина в огне — мужчины в стороне: кто спасет узбекистанок от произвола
14 Октября 2020, 17:41
0
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 136 ("Принуждение женщины к вступлению в брак") УК Узбекистана.
"В ходе предварительного следствия было установлено, что Абдулло Р. совершил данное преступление вместе со своими знакомыми 25-летним Зухриддином С. и 18-летним Аслиддином Э., а украл Согдиану Х. для того, чтобы она не вышла замуж за другого парня", — рассказали в ведомстве.
Свадебные кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2018
Не доставайся никому: женатый узбек пытался помешать девушке выйти замуж
19 Октября 2018, 16:58
0
В Узбекистане принуждение женщины к вступлению в брак наказывается штрафом в размере до 25 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательными общественными работами продолжительностью до 360 часов или исправительными работами на срок до трех лет либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок до трех лет.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:42Как не получить "блинный передоз" в Масленицу — инструкция от врача
14:37В строящемся небоскребе Tashkent City произошел пожар
14:18В Анкаре вынесено решение по делу об убийстве посла РФ Карлова
14:00Украину не ждет ничего хорошего после отказа от "Спутника V" — американские СМИ
13:29В Каракалпакстане в 2021 году реализуют проекты на 887 млн долларов
13:26Планирует ли Узбекистан производить казахстанскую вакцину QazCovid-in?
12:30Принадлежит ли Байдену власть? СМИ удивило, как помощники "затыкают ему рот" на публике
12:25Возрождение Ан-124 "Руслан": что России по плечу, то для Украины — лишь мечта
11:54России и Европе предсказали катастрофически длинное лето
11:47Узбекистанец пытался заставить девушку стать его женой
11:42В Узбекистане построят электростанции более чем на 450 млн долларов
11:11Где чаще всего разводятся в Узбекистане — данные Госкомстата
11:06А у них белых линчуют…
10:37В борьбе с коронавирусом и Россией ЕС примеряет роль моськи
10:19Сотрудник ДПС в Ташкенте отпустил водителя-нарушителя — комментарий УБДД
09:41Народная артистка Узбекистана Тути Юсупова отмечает юбилей
09:14МЧС предупредило о лавинной опасности в урочище Чимган
ВчераОрганизованно, но трудно: компаниям Петербурга мигранты стали не по карману
ВчераПреступная группировка из Бухары вымогала $70 000 у известного бизнесмена
ВчераУзбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты