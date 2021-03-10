https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-ankare-vyneseno-reshenie-po-delu-ob-ubiystve-posla-rf-karlova-17611650.html

В Анкаре вынесено решение по делу об убийстве посла РФ Карлова

В Анкаре вынесено решение по делу об убийстве посла РФ Карлова

Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять - приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро - оправданы. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T14:18+0500

2021-03-10T14:18+0500

2021-03-10T14:45+0500

в мире

убийство посла рф в турции андрея карлова

суд

приговор

убийство

турция

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ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik Узбекистан. Турецкий суд огласил приговоры по делу об убийстве Героя России, посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, передает РИА Новости.Стало известно, что из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять - приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. По требованию прокуратуры дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, взяты под особый контроль и выделены в отдельное производство .Также в госструктуре отметили, что Кремль "рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта".Напомним, суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года. Карлов был застрелен 19 декабря 2016-го на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По данным властей Турции, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого удалось ликвидировать силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Гюлену, однако он их отвергает. В обвинительном заключении значится, что убийство Карлова является провокацией, преследующей цель нанести ущерб турецко-российским отношениям.

/20161223/putin-o-turcii-i-aleppo-4458487.html

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убийство посла рф в турции андрея карлова, суд, приговор, убийство, турция