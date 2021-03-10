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В Анкаре вынесено решение по делу об убийстве посла РФ Карлова
В Анкаре вынесено решение по делу об убийстве посла РФ Карлова
Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять - приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро - оправданы. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T14:18+0500
2021-03-10T14:45+0500
в мире
убийство посла рф в турции андрея карлова
суд
приговор
убийство
турция
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ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik Узбекистан. Турецкий суд огласил приговоры по делу об убийстве Героя России, посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, передает РИА Новости.Стало известно, что из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять - приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. По требованию прокуратуры дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, взяты под особый контроль и выделены в отдельное производство .Также в госструктуре отметили, что Кремль "рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта".Напомним, суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года. Карлов был застрелен 19 декабря 2016-го на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По данным властей Турции, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого удалось ликвидировать силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Гюлену, однако он их отвергает. В обвинительном заключении значится, что убийство Карлова является провокацией, преследующей цель нанести ущерб турецко-российским отношениям.
/20161223/putin-o-turcii-i-aleppo-4458487.html
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убийство посла рф в турции андрея карлова, суд, приговор, убийство, турция

В Анкаре вынесено решение по делу об убийстве посла РФ Карлова

14:18 10.03.2021 (обновлено: 14:45 10.03.2021)
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Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять - приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро - оправданы.
ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik Узбекистан. Турецкий суд огласил приговоры по делу об убийстве Героя России, посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, передает РИА Новости.
Стало известно, что из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять - приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы.
По требованию прокуратуры дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, взяты под особый контроль и выделены в отдельное производство .

"Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, Чрезвычайного и Полномочного Посла Андрея Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции наконец вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", - указано в заявлении МИД РФ.

Также в госструктуре отметили, что Кремль "рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта".
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Политика
Путин: убийство посла не помешает развитию отношений с Турцией
23 Декабря 2016, 15:50
0
Напомним, суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года. Карлов был застрелен 19 декабря 2016-го на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По данным властей Турции, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого удалось ликвидировать силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Гюлену, однако он их отвергает. В обвинительном заключении значится, что убийство Карлова является провокацией, преследующей цель нанести ущерб турецко-российским отношениям.
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