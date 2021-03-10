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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-karakalpakstane-v-2021-godu-realizuyut-proekty-na-887-mln-dollarov-17597788.html
В Каракалпакстане в 2021 году реализуют проекты на 887 млн долларов
В Каракалпакстане в 2021 году реализуют проекты на 887 млн долларов
В сфере переработки и производства строительных материалов запланирована реализация 150 проектов. Будет налажен выпуск продукции на сумму более 1 триллиона... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T13:29+0500
2021-03-10T13:29+0500
экономика
инвестиции
президент
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Накануне Шавкату Мирзиёеву презентовали инвестиционные проекты, которые будут реализованы в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба администрации президента.Главе государства рассказали о развитии инженерной и дорожной инфраструктуры, условиях жизни в махаллях и аулах, обеспечении занятости населения.В январе-феврале текущего года реализованы 52 проекта, обеспечена занятость более 300 человек. Сформировано еще 711 проектов на сумму более 887 миллионов долларов. Это 201 проект в сфере промышленности, 280 услуг в сфере услуг и 230 проектов в сельском хозяйстве. Планируется создание свыше 22 тысяч новых рабочих мест.В сфере переработки и производства строительных материалов запланирована реализация 150 проектов. Будет налажен выпуск продукции на сумму более 1 триллиона сумов и экспорт на 3 миллиона долларов в год. Планируется производить керамические и древесно-стружечные плиты в Муйнакском районе, стекло в Турткульском районе.В их числе проект по переработке цист артемии. Вещества, получаемые из этого рачка, используется в медицине, фармацевтике, косметологии, сельском хозяйстве и многих других сферах. Проект стоимостью 30 миллионов долларов предусматривает создание предприятия, который будет перерабатывать 3,5 тысячи тонн цист артемии в год. Ожидается, что экспортная мощность предприятия составит 30 миллионов долларов. Будет создано 500 постоянных и 2 тысячи сезонных рабочих мест.Сформировано 13 проектов по глубокой переработке корня солодки. Объем экспорта продукции из солодки будет доведен с нынешних 29 миллионов до 62 миллионов долларов.Разработано 117 проектов по животноводству, рыболовству и птицеводству. Найдут работу в этой сфере около 7 тысяч человек. Из этих проектов 24 ориентированы на переработку мяса, молока и кожи, производство кормов.Глава государства отметил необходимость развития племенного животноводства и рыбоводства с применением зарубежного опыта.
/20201002/Biznesmeny-Karakalpakstana-poluchat-nalogovye-lgoty-na-3-goda-15106427.html
/20191010/V-Karakalpakstan-planiruyut-vlozhit-okolo-40-mln---proekt-12591979.html
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инвестиции, президент, каракалпакстан

В Каракалпакстане в 2021 году реализуют проекты на 887 млн долларов

13:29 10.03.2021
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДенежные купюры: евро и доллары
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В сфере переработки и производства строительных материалов запланирована реализация 150 проектов. Будет налажен выпуск продукции на сумму более 1 триллиона сумов и экспорт на 3 миллиона долларов в год.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Накануне Шавкату Мирзиёеву презентовали инвестиционные проекты, которые будут реализованы в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба администрации президента.
Главе государства рассказали о развитии инженерной и дорожной инфраструктуры, условиях жизни в махаллях и аулах, обеспечении занятости населения.
В январе-феврале текущего года реализованы 52 проекта, обеспечена занятость более 300 человек. Сформировано еще 711 проектов на сумму более 887 миллионов долларов. Это 201 проект в сфере промышленности, 280 услуг в сфере услуг и 230 проектов в сельском хозяйстве. Планируется создание свыше 22 тысяч новых рабочих мест.
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В сфере переработки и производства строительных материалов запланирована реализация 150 проектов. Будет налажен выпуск продукции на сумму более 1 триллиона сумов и экспорт на 3 миллиона долларов в год. Планируется производить керамические и древесно-стружечные плиты в Муйнакском районе, стекло в Турткульском районе.
"Будут созданы 40 текстильных и 16 фармацевтических предприятий, куда трудоустроят более 5 тысяч человек", - говорится на сайте главы государства.
В их числе проект по переработке цист артемии. Вещества, получаемые из этого рачка, используется в медицине, фармацевтике, косметологии, сельском хозяйстве и многих других сферах. Проект стоимостью 30 миллионов долларов предусматривает создание предприятия, который будет перерабатывать 3,5 тысячи тонн цист артемии в год. Ожидается, что экспортная мощность предприятия составит 30 миллионов долларов. Будет создано 500 постоянных и 2 тысячи сезонных рабочих мест.
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Сформировано 13 проектов по глубокой переработке корня солодки. Объем экспорта продукции из солодки будет доведен с нынешних 29 миллионов до 62 миллионов долларов.
Разработано 117 проектов по животноводству, рыболовству и птицеводству. Найдут работу в этой сфере около 7 тысяч человек. Из этих проектов 24 ориентированы на переработку мяса, молока и кожи, производство кормов.
Глава государства отметил необходимость развития племенного животноводства и рыбоводства с применением зарубежного опыта.
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