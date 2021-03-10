В Хорезме прошел чемпионат Узбекистана по регби среди девушек

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Женская сборная по регби из Хорезмской области стала победителем республиканского чемпионата среди юниоров до 18 лет, сообщают в пресс-службе Минспорта.Соревнования прошли в Ташкенте. В мероприятии приняли участие восемь команд из различных регионов Узбекистана. Хорезмские спортсменки разгромили соперниц из Сырдарьи (32:0), Ферганы (21: 0), Коканда (57:0), Ташкента (21:0), Нукуса (21:5), Навои (17:0) и Намангана (17:0). Отмечается, что профессиональную игру четырех спортсменок из команды Хорезмской области заметили эксперты. Таким образом, их безупречная тактика ведения мяча помогла им войти в состав сборной Узбекистана до 18 лет. Теперь у хорезмских регбистов появилась возможность принять участие в международных соревнованиях.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Женская сборная по регби из Хорезмской области стала победителем республиканского чемпионата среди юниоров до 18 лет, сообщают в пресс-службе Минспорта.
Соревнования прошли в Ташкенте. В мероприятии приняли участие восемь команд из различных регионов Узбекистана. Хорезмские спортсменки разгромили соперниц из Сырдарьи (32:0), Ферганы (21: 0), Коканда (57:0), Ташкента (21:0), Нукуса (21:5), Навои (17:0) и Намангана (17:0).
К тому же одна из участниц команды-победителя Мохичехра Бозорбоева была удостоена приза "Лучший игрок" турнира.
Отмечается, что профессиональную игру четырех спортсменок из команды Хорезмской области заметили эксперты. Таким образом, их безупречная тактика ведения мяча помогла им войти в состав сборной Узбекистана до 18 лет. Теперь у хорезмских регбистов появилась возможность принять участие в международных соревнованиях.