https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-khorezme-proshel-chempionat-uzbekistana-po-regbi-sredi-devushek-17664433.html

В Хорезме прошел чемпионат Узбекистана по регби среди девушек

В Хорезме прошел чемпионат Узбекистана по регби среди девушек

Хорезмские спортсменки разгромили соперниц из Сырдарьи (32:0), Ферганы (21: 0), Коканда (57:0), Ташкента (21:0), Нукуса (21:5), Навои (17:0) и Намангана... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T20:36+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Женская сборная по регби из Хорезмской области стала победителем республиканского чемпионата среди юниоров до 18 лет, сообщают в пресс-службе Минспорта.Соревнования прошли в Ташкенте. В мероприятии приняли участие восемь команд из различных регионов Узбекистана. Хорезмские спортсменки разгромили соперниц из Сырдарьи (32:0), Ферганы (21: 0), Коканда (57:0), Ташкента (21:0), Нукуса (21:5), Навои (17:0) и Намангана (17:0). Отмечается, что профессиональную игру четырех спортсменок из команды Хорезмской области заметили эксперты. Таким образом, их безупречная тактика ведения мяча помогла им войти в состав сборной Узбекистана до 18 лет. Теперь у хорезмских регбистов появилась возможность принять участие в международных соревнованиях.

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чемпионат, регби, федерация регби узбекистана, узбекистан