Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-khorezme-proshel-chempionat-uzbekistana-po-regbi-sredi-devushek-17664433.html
В Хорезме прошел чемпионат Узбекистана по регби среди девушек
В Хорезме прошел чемпионат Узбекистана по регби среди девушек
Хорезмские спортсменки разгромили соперниц из Сырдарьи (32:0), Ферганы (21: 0), Коканда (57:0), Ташкента (21:0), Нукуса (21:5), Навои (17:0) и Намангана... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T20:36+0500
2021-03-10T20:39+0500
спорт
чемпионат
регби
федерация регби узбекистана
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17664527_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_1272bf7bbbdcf8e510fb488b03b8379a.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Женская сборная по регби из Хорезмской области стала победителем республиканского чемпионата среди юниоров до 18 лет, сообщают в пресс-службе Минспорта.Соревнования прошли в Ташкенте. В мероприятии приняли участие восемь команд из различных регионов Узбекистана. Хорезмские спортсменки разгромили соперниц из Сырдарьи (32:0), Ферганы (21: 0), Коканда (57:0), Ташкента (21:0), Нукуса (21:5), Навои (17:0) и Намангана (17:0). Отмечается, что профессиональную игру четырех спортсменок из команды Хорезмской области заметили эксперты. Таким образом, их безупречная тактика ведения мяча помогла им войти в состав сборной Узбекистана до 18 лет. Теперь у хорезмских регбистов появилась возможность принять участие в международных соревнованиях.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17664527_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_7c03b142a16687b3ccd157cf8042dd34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
чемпионат, регби, федерация регби узбекистана, узбекистан

В Хорезме прошел чемпионат Узбекистана по регби среди девушек

20:36 10.03.2021 (обновлено: 20:39 10.03.2021)
267
© Минспорта УзбекистанаЧемпионат Узбекистана по регби
Чемпионат Узбекистана по регби - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
© Минспорта Узбекистана
Хорезмские спортсменки разгромили соперниц из Сырдарьи (32:0), Ферганы (21: 0), Коканда (57:0), Ташкента (21:0), Нукуса (21:5), Навои (17:0) и Намангана (17:0).
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Женская сборная по регби из Хорезмской области стала победителем республиканского чемпионата среди юниоров до 18 лет, сообщают в пресс-службе Минспорта.
Соревнования прошли в Ташкенте. В мероприятии приняли участие восемь команд из различных регионов Узбекистана. Хорезмские спортсменки разгромили соперниц из Сырдарьи (32:0), Ферганы (21: 0), Коканда (57:0), Ташкента (21:0), Нукуса (21:5), Навои (17:0) и Намангана (17:0).

К тому же одна из участниц команды-победителя Мохичехра Бозорбоева была удостоена приза "Лучший игрок" турнира.

Отмечается, что профессиональную игру четырех спортсменок из команды Хорезмской области заметили эксперты. Таким образом, их безупречная тактика ведения мяча помогла им войти в состав сборной Узбекистана до 18 лет. Теперь у хорезмских регбистов появилась возможность принять участие в международных соревнованиях.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераАмерика потратила $193 млрд на войну в Афганистане – итог двадцатилетней кампании
ВчераДиагностика ВИЧ в Узбекистане станет доступна в отдаленных сельских местностях - Юсупалиев
ВчераВ Хорезме прошел чемпионат Узбекистана по регби среди девушек
ВчераДля кого чай может быть опасен — врач выделил 2 категории людей
ВчераБеларусь начнёт сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма
ВчераОперация "Летающие копыта": в Испании вызвали вертолет для ослицы — видео
ВчераОтменят ли в Узбекистане масочный режим — Нурмат Отабеков
ВчераМуфтияты России и Узбекистана договорились совместно продвигать духовные ценности ислама
ВчераЧувство сильной усталости может быть "обманкой" опасной болезни — ученые
ВчераМирзиёев и Меркель проведут онлайн-саммит
ВчераЛента "Две тысячи песен Фариды" номинирована на премию "Ника"
Вчера"Лукойл" вышел на проектный уровень добычи газа в Узбекистане в декабре 2020-го
ВчераВ Узбекистане создана Ассоциация дождевых червей
ВчераТаможенники предотвратили крупную контрабанду медпринадлежностей
ВчераЮсупалиев рассказал, как Узбекистан готовится к вакцинации от COVID-19
ВчераЭксперт объяснил, зачем Узбекистан планирует наладить производство электромобилей
ВчераВ Ферганской долине начнут обучать предпринимательству онлайн
ВчераМедпомощь на колесах: Россия подарила Узбекистану новую клинику — видео
ВчераКлиника на колесах — медпомощь отправляется в далекие регионы Узбекистана
ВчераНациональные координаторы стран ШОС проведут заседание в Ташкенте