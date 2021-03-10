https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-stroyaschemsya-neboskrebe-tashkent-city-proizoshel-pozhar-17632989.html

В строящемся небоскребе Tashkent City произошел пожар

В строящемся небоскребе Tashkent City произошел пожар

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В МЧС Узбекистана сообщили о том, что на одном из строящихся объектов делового центра Tashkent City произошел пожар. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T14:37+0500

2021-03-10T14:37+0500

2021-03-10T14:37+0500

происшествия

пожарные

тушение пожара

мчс узбекистана

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/32/20/322068_0:0:2393:1346_1920x0_80_0_0_a0d5454a75960397a9b655758bdaf44b.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В МЧС Узбекистана сообщили о том, что на одном из строящихся объектов делового центра Tashkent City произошел пожар.Все случилось сегодня в 10 утра по местному времени в подвале здания. По данным спасателей, возгорание произошло на площади 2 кв. м — загорелся пенопласт.Жертв и пострадавших нет, причина пожара выясняется.Две недели назад ночью в Чиланзарском районе столицы загорелось кафе "Шовотландия". Огонь быстро охватил здание, в 4:11 возгорание было локализовано, а в 4:37 полностью устранено. Погибли пять человек.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пожарные, тушение пожара, мчс узбекистана, пожар