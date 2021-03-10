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Происшествия
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В строящемся небоскребе Tashkent City произошел пожар
В строящемся небоскребе Tashkent City произошел пожар
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В МЧС Узбекистана сообщили о том, что на одном из строящихся объектов делового центра Tashkent City произошел пожар. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T14:37+0500
2021-03-10T14:37+0500
происшествия
пожарные
тушение пожара
мчс узбекистана
пожар
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В МЧС Узбекистана сообщили о том, что на одном из строящихся объектов делового центра Tashkent City произошел пожар.Все случилось сегодня в 10 утра по местному времени в подвале здания. По данным спасателей, возгорание произошло на площади 2 кв. м — загорелся пенопласт.Жертв и пострадавших нет, причина пожара выясняется.Две недели назад ночью в Чиланзарском районе столицы загорелось кафе "Шовотландия". Огонь быстро охватил здание, в 4:11 возгорание было локализовано, а в 4:37 полностью устранено. Погибли пять человек.
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пожарные, тушение пожара, мчс узбекистана, пожар

В строящемся небоскребе Tashkent City произошел пожар

14:37 10.03.2021
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© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПожарный закрепляет рукав шланга
Пожарный закрепляет рукав шланга - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В МЧС Узбекистана сообщили о том, что на одном из строящихся объектов делового центра Tashkent City произошел пожар.
Все случилось сегодня в 10 утра по местному времени в подвале здания. По данным спасателей, возгорание произошло на площади 2 кв. м — загорелся пенопласт.
"Пожарно-спасательные бригады Ташкентского управления по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место происшествия, быстро потушили пожар", - говорится в сообщении МЧС.
Жертв и пострадавших нет, причина пожара выясняется.
Две недели назад ночью в Чиланзарском районе столицы загорелось кафе "Шовотландия". Огонь быстро охватил здание, в 4:11 возгорание было локализовано, а в 4:37 полностью устранено. Погибли пять человек.
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