В строящемся небоскребе Tashkent City произошел пожар

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В МЧС Узбекистана сообщили о том, что на одном из строящихся объектов делового центра Tashkent City произошел пожар.Все случилось сегодня в 10 утра по местному времени в подвале здания. По данным спасателей, возгорание произошло на площади 2 кв. м — загорелся пенопласт.Жертв и пострадавших нет, причина пожара выясняется.Две недели назад ночью в Чиланзарском районе столицы загорелось кафе "Шовотландия". Огонь быстро охватил здание, в 4:11 возгорание было локализовано, а в 4:37 полностью устранено. Погибли пять человек.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В МЧС Узбекистана сообщили о том, что на одном из строящихся объектов делового центра Tashkent City произошел пожар.
Все случилось сегодня в 10 утра по местному времени в подвале здания. По данным спасателей, возгорание произошло на площади 2 кв. м — загорелся пенопласт.
"Пожарно-спасательные бригады Ташкентского управления по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место происшествия, быстро потушили пожар", - говорится в сообщении МЧС.
Жертв и пострадавших нет, причина пожара выясняется.
Две недели назад ночью в Чиланзарском районе столицы загорелось кафе "Шовотландия". Огонь быстро охватил здание, в 4:11 возгорание было локализовано, а в 4:37 полностью устранено. Погибли пять человек.