https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-uzbekistane-postroyat-elektrostantsii-bolee-chem-na-450-mln-dollarov-17484483.html

В Узбекистане построят электростанции более чем на 450 млн долларов

В Узбекистане построят электростанции более чем на 450 млн долларов

Инвестор из Турции и проектные компании привлекают прямые иностранные инвестиции в размере $450 млн по каждому проекту, при этом возможные риски принимают на... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T11:42+0500

2021-03-10T11:42+0500

2021-03-10T11:48+0500

экономика

инвестиции

турция

электростанция

сотрудничество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Узбекистане готовятся к строительству парогазовой электростанции мощностью 240 МВт и газопоршневой электростанции мощностью 230 МВт в Ташкентской области, а также газопоршневой электростанции мощностью 270 МВт в Бухарской области.Соглашения о реализации соответствующих инвестпроектов были подписаны в январе 2021-го между правительством Узбекистана в лице МИВТ, компанией Aksa Enerji Uretim А.5. (Турция) и проектными компаниями, учрежденными инвестором в рамках реализации проектов.Согласно соглашению, инвестор и проектные компании привлекают прямые иностранные инвестиции в размере $450 млн по каждому проекту, при этом возможные риски принимают на себя.Несколько дней назад стало известно, что на Сырдарьинской ТЭС, вновь заработали энергоблоки №5 и №6. Это крупнейшая электростанция Центральной Азии, которая сейчас проходит модернизацию.В этом активно помогает российская энергомашиностроительная компания "Силовые машины", с которой Сырдарьинская ТЭС заключила контракт. После модернизации ее мощности позволят сократить дефицит электроэнергии во всем Узбекистане.

/20210226/Frantsiya-zapustit-solnechnuyu-elektrostantsiyu-v-Samarkandskoy-oblasti-16081907.html

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инвестиции, турция, электростанция, сотрудничество, узбекистан