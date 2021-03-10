Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-uzbekistane-postroyat-elektrostantsii-bolee-chem-na-450-mln-dollarov-17484483.html
В Узбекистане построят электростанции более чем на 450 млн долларов
В Узбекистане построят электростанции более чем на 450 млн долларов
Инвестор из Турции и проектные компании привлекают прямые иностранные инвестиции в размере $450 млн по каждому проекту, при этом возможные риски принимают на... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T11:42+0500
2021-03-10T11:48+0500
экономика
инвестиции
турция
электростанция
сотрудничество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1b/15266481_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8790fbbba975a467fc4ecffc5191b561.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Узбекистане готовятся к строительству парогазовой электростанции мощностью 240 МВт и газопоршневой электростанции мощностью 230 МВт в Ташкентской области, а также газопоршневой электростанции мощностью 270 МВт в Бухарской области.Соглашения о реализации соответствующих инвестпроектов были подписаны в январе 2021-го между правительством Узбекистана в лице МИВТ, компанией Aksa Enerji Uretim А.5. (Турция) и проектными компаниями, учрежденными инвестором в рамках реализации проектов.Согласно соглашению, инвестор и проектные компании привлекают прямые иностранные инвестиции в размере $450 млн по каждому проекту, при этом возможные риски принимают на себя.Несколько дней назад стало известно, что на Сырдарьинской ТЭС, вновь заработали энергоблоки №5 и №6. Это крупнейшая электростанция Центральной Азии, которая сейчас проходит модернизацию.В этом активно помогает российская энергомашиностроительная компания "Силовые машины", с которой Сырдарьинская ТЭС заключила контракт. После модернизации ее мощности позволят сократить дефицит электроэнергии во всем Узбекистане.
/20210226/Frantsiya-zapustit-solnechnuyu-elektrostantsiyu-v-Samarkandskoy-oblasti-16081907.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1b/15266481_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8bb4c2e9be57207b17a1dc23d238fcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
инвестиции, турция, электростанция, сотрудничество, узбекистан

В Узбекистане построят электростанции более чем на 450 млн долларов

11:42 10.03.2021 (обновлено: 11:48 10.03.2021)
618
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПровода станция электричество
Провода станция электричество - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
/
Перейти в фотобанк
Инвестор из Турции и проектные компании привлекают прямые иностранные инвестиции в размере $450 млн по каждому проекту, при этом возможные риски принимают на себя.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Узбекистане готовятся к строительству парогазовой электростанции мощностью 240 МВт и газопоршневой электростанции мощностью 230 МВт в Ташкентской области, а также газопоршневой электростанции мощностью 270 МВт в Бухарской области.
Соглашения о реализации соответствующих инвестпроектов были подписаны в январе 2021-го между правительством Узбекистана в лице МИВТ, компанией Aksa Enerji Uretim А.5. (Турция) и проектными компаниями, учрежденными инвестором в рамках реализации проектов.
Согласно соглашению, инвестор и проектные компании привлекают прямые иностранные инвестиции в размере $450 млн по каждому проекту, при этом возможные риски принимают на себя.
Строительство солнечной электростанции в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.02.2021
Экономика
Франция запустит солнечную электростанцию в Самаркандской области
26 Февраля, 12:15
0
Несколько дней назад стало известно, что на Сырдарьинской ТЭС, вновь заработали энергоблоки №5 и №6. Это крупнейшая электростанция Центральной Азии, которая сейчас проходит модернизацию.
В этом активно помогает российская энергомашиностроительная компания "Силовые машины", с которой Сырдарьинская ТЭС заключила контракт. После модернизации ее мощности позволят сократить дефицит электроэнергии во всем Узбекистане.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:42Как не получить "блинный передоз" в Масленицу — инструкция от врача
14:37В строящемся небоскребе Tashkent City произошел пожар
14:18В Анкаре вынесено решение по делу об убийстве посла РФ Карлова
14:00Украину не ждет ничего хорошего после отказа от "Спутника V" — американские СМИ
13:29В Каракалпакстане в 2021 году реализуют проекты на 887 млн долларов
13:26Планирует ли Узбекистан производить казахстанскую вакцину QazCovid-in?
12:30Принадлежит ли Байдену власть? СМИ удивило, как помощники "затыкают ему рот" на публике
12:25Возрождение Ан-124 "Руслан": что России по плечу, то для Украины — лишь мечта
11:54России и Европе предсказали катастрофически длинное лето
11:47Узбекистанец пытался заставить девушку стать его женой
11:42В Узбекистане построят электростанции более чем на 450 млн долларов
11:11Где чаще всего разводятся в Узбекистане — данные Госкомстата
11:06А у них белых линчуют…
10:37В борьбе с коронавирусом и Россией ЕС примеряет роль моськи
10:19Сотрудник ДПС в Ташкенте отпустил водителя-нарушителя — комментарий УБДД
09:41Народная артистка Узбекистана Тути Юсупова отмечает юбилей
09:14МЧС предупредило о лавинной опасности в урочище Чимган
ВчераОрганизованно, но трудно: компаниям Петербурга мигранты стали не по карману
ВчераПреступная группировка из Бухары вымогала $70 000 у известного бизнесмена
ВчераУзбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты