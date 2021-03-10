В Узбекистане построят электростанции более чем на 450 млн долларов

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Узбекистане готовятся к строительству парогазовой электростанции мощностью 240 МВт и газопоршневой электростанции мощностью 230 МВт в Ташкентской области, а также газопоршневой электростанции мощностью 270 МВт в Бухарской области.Соглашения о реализации соответствующих инвестпроектов были подписаны в январе 2021-го между правительством Узбекистана в лице МИВТ, компанией Aksa Enerji Uretim А.5. (Турция) и проектными компаниями, учрежденными инвестором в рамках реализации проектов.Согласно соглашению, инвестор и проектные компании привлекают прямые иностранные инвестиции в размере $450 млн по каждому проекту, при этом возможные риски принимают на себя.Несколько дней назад стало известно, что на Сырдарьинской ТЭС, вновь заработали энергоблоки №5 и №6. Это крупнейшая электростанция Центральной Азии, которая сейчас проходит модернизацию.В этом активно помогает российская энергомашиностроительная компания "Силовые машины", с которой Сырдарьинская ТЭС заключила контракт. После модернизации ее мощности позволят сократить дефицит электроэнергии во всем Узбекистане.
Инвестор из Турции и проектные компании привлекают прямые иностранные инвестиции в размере $450 млн по каждому проекту, при этом возможные риски принимают на себя.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Узбекистане готовятся к строительству парогазовой электростанции мощностью 240 МВт и газопоршневой электростанции мощностью 230 МВт в Ташкентской области, а также газопоршневой электростанции мощностью 270 МВт в Бухарской области.
Соглашения о реализации соответствующих инвестпроектов были подписаны в январе 2021-го между правительством Узбекистана в лице МИВТ, компанией Aksa Enerji Uretim А.5. (Турция) и проектными компаниями, учрежденными инвестором в рамках реализации проектов.
Согласно соглашению, инвестор и проектные компании привлекают прямые иностранные инвестиции в размере $450 млн по каждому проекту, при этом возможные риски принимают на себя.
Несколько дней назад стало известно, что на Сырдарьинской ТЭС, вновь заработали энергоблоки №5 и №6. Это крупнейшая электростанция Центральной Азии, которая сейчас проходит модернизацию.
В этом активно помогает российская энергомашиностроительная компания "Силовые машины", с которой Сырдарьинская ТЭС заключила контракт. После модернизации ее мощности позволят сократить дефицит электроэнергии во всем Узбекистане.