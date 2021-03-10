https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-uzbekistane-sozdana-assotsiatsiya-dozhdevykh-chervey-17659038.html

В Узбекистане создана Ассоциация дождевых червей

В Узбекистане создана Ассоциация дождевых червей

В рамках мероприятия был утвержден устав ассоциации, а также избраны руководители наблюдательного совета и исполнительного органа. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T17:18+0500

2021-03-10T17:18+0500

2021-03-10T19:22+0500

экономика

ассоциация

черви

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Ханабаде Андижанской области состоялось учредительное собрание, в ходе которого было объявлено решение о создании в республике Ассоциации червей Узбекистана, сообщает УзА.В рамках мероприятия был утвержден устав ассоциации, а также избраны руководители наблюдательного совета и исполнительного органа.Ранее бизнесмен Усманов заработал состояние на продаже фермерским хозяйствам калифорний­ских червей и биогумуса, а также основал первый в стране частный банк. Известно, что с 1998 года он находился в тюрьме "Жаслык" и вышел на свободу в феврале 2017-го.

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ассоциация, черви, узбекистан