Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-uzbekistane-sozdana-assotsiatsiya-dozhdevykh-chervey-17659038.html
В Узбекистане создана Ассоциация дождевых червей
В Узбекистане создана Ассоциация дождевых червей
В рамках мероприятия был утвержден устав ассоциации, а также избраны руководители наблюдательного совета и исполнительного органа. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T17:18+0500
2021-03-10T19:22+0500
экономика
ассоциация
черви
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17658854_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b94200c50d1031b6c52596f70c921e80.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Ханабаде Андижанской области состоялось учредительное собрание, в ходе которого было объявлено решение о создании в республике Ассоциации червей Узбекистана, сообщает УзА.В рамках мероприятия был утвержден устав ассоциации, а также избраны руководители наблюдательного совета и исполнительного органа.Ранее бизнесмен Усманов заработал состояние на продаже фермерским хозяйствам калифорний­ских червей и биогумуса, а также основал первый в стране частный банк. Известно, что с 1998 года он находился в тюрьме "Жаслык" и вышел на свободу в феврале 2017-го.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17658854_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_071b97bc772fd931fc6727dca724976b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
ассоциация, черви, узбекистан

В Узбекистане создана Ассоциация дождевых червей

17:18 10.03.2021 (обновлено: 19:22 10.03.2021)
946
© Новостное агентство "УзА"Выращивание дождевых червей
Выращивание дождевых червей - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
© Новостное агентство "УзА"
В рамках мероприятия был утвержден устав ассоциации, а также избраны руководители наблюдательного совета и исполнительного органа.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Ханабаде Андижанской области состоялось учредительное собрание, в ходе которого было объявлено решение о создании в республике Ассоциации червей Узбекистана, сообщает УзА.
В рамках мероприятия был утвержден устав ассоциации, а также избраны руководители наблюдательного совета и исполнительного органа.

"Наша цель - оказать научную, финансовую и практическую помощь селекционерам червей. Повышать продуктивность пахотных земель за счет выращивания чистых и чистых продуктов биогумуса и биомассы на научной основе, содействовать выращиванию чистых натуральных сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, необходимо наладить экспорт продукции биогумуса".

Рустам Усманов
Частный предприниматель
Ранее бизнесмен Усманов заработал состояние на продаже фермерским хозяйствам калифорний­ских червей и биогумуса, а также основал первый в стране частный банк. Известно, что с 1998 года он находился в тюрьме "Жаслык" и вышел на свободу в феврале 2017-го.
200010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:56Для кого чай может быть опасен — врач выделил 2 категории людей
19:12Беларусь начнёт сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма
18:58Операция "Летающие копыта": в Испании вызвали вертолет для ослицы — видео
18:44Отменят ли в Узбекистане масочный режим — Нурмат Отабеков
18:15Муфтияты России и Узбекистана договорились совместно продвигать духовные ценности ислама
18:06Чувство сильной усталости может быть "обманкой" опасной болезни — ученые
18:05Мирзиёев и Меркель проведут онлайн-саммит
17:47Лента "Две тысячи песен Фариды" номинирована на премию "Ника"
17:42"Лукойл" вышел на проектный уровень добычи газа в Узбекистане в декабре 2020-го
17:18В Узбекистане создана Ассоциация дождевых червей
17:15Таможенники предотвратили крупную контрабанду медпринадлежностей
16:31Юсупалиев рассказал, как Узбекистан готовится к вакцинации от COVID-19
16:25Эксперт объяснил, зачем Узбекистан планирует наладить производство электромобилей
16:21В Ферганской долине начнут обучать предпринимательству онлайн
16:08Медпомощь на колесах: Россия подарила Узбекистану новую клинику — видео
15:42Клиника на колесах — медпомощь отправляется в далекие регионы Узбекистана
15:34Национальные координаторы стран ШОС проведут заседание в Ташкенте
14:42Как не получить "блинный передоз" в Масленицу — инструкция от врача
14:37В строящемся небоскребе Tashkent City произошел пожар
14:18В Анкаре вынесено решение по делу об убийстве посла РФ Карлова