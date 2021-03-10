В Узбекистане создана Ассоциация дождевых червей

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Ханабаде Андижанской области состоялось учредительное собрание, в ходе которого было объявлено решение о создании в республике Ассоциации червей Узбекистана, сообщает УзА.В рамках мероприятия был утвержден устав ассоциации, а также избраны руководители наблюдательного совета и исполнительного органа.Ранее бизнесмен Усманов заработал состояние на продаже фермерским хозяйствам калифорнийских червей и биогумуса, а также основал первый в стране частный банк. Известно, что с 1998 года он находился в тюрьме "Жаслык" и вышел на свободу в феврале 2017-го.
В рамках мероприятия был утвержден устав ассоциации, а также избраны руководители наблюдательного совета и исполнительного органа.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Ханабаде Андижанской области состоялось учредительное собрание, в ходе которого было объявлено решение о создании в республике Ассоциации червей Узбекистана, сообщает УзА.
В рамках мероприятия был утвержден устав ассоциации, а также избраны руководители наблюдательного совета и исполнительного органа.
"Наша цель - оказать научную, финансовую и практическую помощь селекционерам червей. Повышать продуктивность пахотных земель за счет выращивания чистых и чистых продуктов биогумуса и биомассы на научной основе, содействовать выращиванию чистых натуральных сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, необходимо наладить экспорт продукции биогумуса".
Рустам Усманов
Частный предприниматель
Ранее бизнесмен Усманов заработал состояние на продаже фермерским хозяйствам калифорнийских червей и биогумуса, а также основал первый в стране частный банк. Известно, что с 1998 года он находился в тюрьме "Жаслык" и вышел на свободу в феврале 2017-го.