https://uz.sputniknews.ru/20210310/vozrozhdenie-an-124-ruslan-rossii-eto-po-plechu-a-ukraina-mozhet-lish-mechtat-17485554.html

Возрождение Ан-124 "Руслан": что России по плечу, то для Украины — лишь мечта

Возрождение Ан-124 "Руслан": что России по плечу, то для Украины — лишь мечта

Тяжелый дальний военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который более 30 лет остается самым большим и совершенным из серийных аналогов в мире, может... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T12:25+0500

2021-03-10T12:25+0500

2021-03-10T14:03+0500

россия

ан-124 "руслан"

самолет

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В ходе совещания на ульяновском предприятии "Авиастар-СП" 2 марта министру обороны Сергею Шойгу предложили возобновить производство самолета Ан-124 "Руслан". На Ульяновском авиазаводе до 2004 года выпустили 36 из 56 машин этого типа, в 2020-м здесь отремонтировали шесть самолетов Ан-124, и технологический уровень предприятия позволяет в кратчайшие сроки наладить серийное производство "Русланов".Предложение авиастроителей непростое, ведь ранее подобная инициатива много лет исходила от Министерства обороны РФ. Но что-то постоянно мешало этому проекту. Так, решение 2006 года о возобновлении в Ульяновске серийного производства "Русланов" в кооперации с предприятиями Украины пришлось свернуть, поскольку за восемь лет украинская сторона так и не поставила двигатели. В Минпромторге РФ считали, что в производстве Ан-124 не было острой необходимости, ведь ремонт существующего парка позволяет эксплуатировать "Русланы" до конца 2040-х (ресурс работоспособности — 50 000 часов, 10 000 вылетов или 45 лет). С другой стороны, то же ведомство допускает производство аналогичного Ан-124 российского сверхтяжелого транспортного самолета после 2020 года. Возможно, именно сейчас открываются новые перспективы "Руслана" и российской военно-транспортной авиации (ВТА).Тревожные события последних лет в Сирии, Нагорном Карабахе и других горячих точках планеты доказали важность компоненты тяжелой ВТА для оперативной переброски войск, вооружений и материальных средств. Напомню, базовый военно-транспортный "Руслан" способен со скоростью 850 км/час перенести 120 тонн на 4 800 км (при загрузке 80 тонн максимальная дальность возрастает до 7 500 км). Американский аналог Lockheed C-5 Galaxy значительно уступает по грузоподъемности. Однако в Минобороны РФ эксплуатируется лишь около десяти Ан-124. Новые вызовы и угрозы требуют количественного и качественного роста ВТА.Впервые в историиНепростая военно-политическая обстановка сохраняется в Сирии. Ситуация может потребовать мобильного подкрепления, поэтому на сирийской земле расширяется сеть оперативных аэродромов ВКС России. По информации американского издания The Drive, длина ВПП в Хмеймиме увеличена до 3,2 км, что позволяет принимать "сильно загруженные" тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан".Ранее военно-транспортная авиация (включая самолеты Ан-124) оперативно перебросила из России в Армению 1 960 военнослужащих из состава миротворческого контингента в Нагорном Карабахе – со штатным вооружением и техникой (90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники). Подобные операции ВТА необходимо отрабатывать заранее, иметь резервные самолеты, экипажи, маршруты и аэродромы.В Брянской области в середине января состоялись (впервые в российской истории) совместные учебно-тренировочные полеты экипажей Сещинского и Тверского авиационных полков с одновременным участием шести стратегических военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан". Цель полетов – совершенствование навыков экипажей в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой. По данным Минобороны РФ, шесть "Русланов" могут взять на борт более 3 000 военнослужащих или до 48 единиц бронетехники.В ситуации внезапного военного конфликта войска, дислоцированные на всей территории РФ, должны действовать как единый организм, оперативно реагировать на любое изменение обстановки. Для этого могут понадобиться десятки и сотни самолетов ВТА, и в ближайшее время на Ульяновском авиазаводе работы наверняка прибавится.Второе пришествиеСамолет Ан-124-100 "Руслан" способен поднять в воздух более 120 тонн груза (880 экипированных военнослужащих или четыре вертолета Ми-8, или ракету длиной 18 метров, или 18 легковых автомобилей). Кроме Минобороны, в различных структурах России эксплуатируются еще 20 таких самолетов (государственная авиакомпания "224-й летный отряд", компания "Волга — Днепр"). Для сравнения: украинские "Авиалинии Антонова" имеют всего семь машин.Безусловно, количество тяжелых машин типа Ан-124 в России будет расти. Вероятно, цифровая модернизация, новые российские двигатели НК-32 или ПД-14, значительные изменения авионики и конструкции шасси приведут к выпуску тяжелого военно-транспортного самолета под другим наименованием. К примеру, в НАТО Ан-124 давно называют "Кондор". Непреодолимых препятствий для возрождения производства тяжелых военно-транспортных самолетов на заводе в Ульяновске не существует.На украинском госпредприятии Antonov считают подобное производство невозможным без украинского участия, но ранее Минпромторг РФ заявил, что Antonov, как держатель сертификата на самолет Ан-124, не выполняет своих обязательств по поддержанию летной годности машин в России и неизбежно привлечение российской промышленности. Ульяновское предприятие "Авиастар-СП" не первый год осуществляет сервисное обслуживание и модернизацию "Русланов" в тип Ан-124-100 (вариант ВТА) и Ан-124-100-150 (максимальная загрузка — 150 тонн). Самолет Ан-124 создавался в Советском Союзе, в кооперации авиапредприятий Воронежа, Ульяновска, Киева. Принят на вооружение армии в 1991 году. Изначально предназначался для переброски по воздуху мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, которыми независимая Украина не располагает. В Ульяновске было выпущено 36 из 56 "Русланов", и неслучайно в списке из четырех наименований продукции украинской фирмы Antonov сегодня Ан-124 отсутствует. Состояние украинского авиапрома позволяет лишь мечтать о производстве крылатых гигантов. Технологическая деградация — надежный "партнер" всех стран постсоветского пространства, которые в одностороннем порядке рвут традиционные связи с Россией. Кстати, всемирно известный советский авиаконструктор Олег Антонов — уроженец Московской губернии, учился в Саратове и Ленинграде, начинал конструкторскую работу в Москве. С 1946 года возглавлял Сибирский научно-исследовательский институт авиации, который в 1952-м перебросили в Киев.

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россия

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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ан-124 "руслан", самолет