Договор дороже денег: какие меры примут для его соблюдения
17:18 11.03.2021 (обновлено: 17:22 11.03.2021)
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© Sputnik / Алексей ВитвицкийПапка с документами
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Органы исполнительной власти всех уровней не смогут принимать решения по оптимизации земельных участков, предоставленных для фермерских хозяйств.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Разработан проект указа президента "О коренном совершенствовании роли института договора в социально-экономических отношениях".
Цель документа — снять искусственные ограничения, установленные на заключение некоторых договоров, а также создать широкие условия для использования информационных систем.
Для чего нужны изменения?
Несмотря на то, что в Узбекистане сформирована правовая база договорно-правовых отношений, ряд факторов препятствует их развитию:
наблюдается увеличение случаев несоблюдения договорной дисциплины, неисполнения обязательств, заключения притворных сделок с целью получения недобросовестной выгоды;
подзаконными актами ограничивается действие положений Гражданского кодекса;
недостаточно сформирована культура заключения договоров среди населения, в том числе с использованием информационных систем и другие.
Договор должен соблюдаться, а государство — не вмешиваться
Для этого при заключении, изменении и прекращении договоров, а также при исполнении обязательств должен применяться принцип Pacta sunt servanda. Не допускается незаконное вмешательство государственных органов, в том числе правоохранительных органов и их должностных лиц, в договорно-правовые отношения граждан и юрлиц.
10 Декабря 2019, 09:55
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Государство и госорганы не имеют никаких привилегий при вступлении в договорно-правовые отношения с гражданами или юрлицами. Кроме того, органы исполнительной власти всех уровней не смогут принимать решения по оптимизации земельных участков, предоставленных фермерским хозяйствам.
Отмена запретов
Физлицам разрешат предоставлять и погашать займы в иностранной валюте путем нотариального удостоверения договоров займа. Кроме того, планируется разработать проект закона, который уменьшит в два раза размер госпошлины, взимаемой за нотариальное удостоверение договора займа.
С 1 мая планируется отменить:
запрет, установленный коммерческим банкам на прием платежей за счет третьих лиц за поставленную продукцию (работ, услуг);
требование 15 процентной предоплаты в договорах на поставку товаров (работ, услуг), заключаемых хозсубъектами, имеющими госдолю в уставном капитале 50% и более;
обязательное условие по определению аванса в договорах, заключаемых между производителями сельскохозяйственной и животноводческой продукции и заготовительными организациями;
порядок истребования нотариусами информации о наличии либо отсутствии задолженности за коммунальные услуги при удостоверении договоров.
Упрощение процедур
С учетом сложившейся практики, будут упорядочены процессы выставления на электронные онлайн-аукционы имущества при исполнении судебных актов и актов иных органов.
Кроме того, будут оговариваться такие моменты в договорах, как снятие денежных средств с банковского счета клиента, антикоррупционные условия.
Также будут уточнены случаи, при которых разрешается вносить изменения в существенные условия договора о госзакупках. Для усиления общественного контроля за закупочными процедурами в реестре договоров на специальном информационном портале разместят информацию по заключенным государственными заказчиками договорам и дополнительным соглашениям к ним.