https://uz.sputniknews.ru/20210311/dogovor-dorozhe-deneg-kakie-mery-primut-dlya-ego-soblyudeniya-17682685.html

Договор дороже денег: какие меры примут для его соблюдения

Договор дороже денег: какие меры примут для его соблюдения

Органы исполнительной власти всех уровней не смогут принимать решения по оптимизации земельных участков, предоставленных для фермерских хозяйств. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T17:18+0500

2021-03-11T17:18+0500

2021-03-11T17:22+0500

договор

государство

деньги

документы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Разработан проект указа президента "О коренном совершенствовании роли института договора в социально-экономических отношениях".Цель документа — снять искусственные ограничения, установленные на заключение некоторых договоров, а также создать широкие условия для использования информационных систем.Для чего нужны изменения?Несмотря на то, что в Узбекистане сформирована правовая база договорно-правовых отношений, ряд факторов препятствует их развитию: Договор должен соблюдаться, а государство — не вмешиватьсяДля этого при заключении, изменении и прекращении договоров, а также при исполнении обязательств должен применяться принцип Pacta sunt servanda. Не допускается незаконное вмешательство государственных органов, в том числе правоохранительных органов и их должностных лиц, в договорно-правовые отношения граждан и юрлиц.Государство и госорганы не имеют никаких привилегий при вступлении в договорно-правовые отношения с гражданами или юрлицами. Кроме того, органы исполнительной власти всех уровней не смогут принимать решения по оптимизации земельных участков, предоставленных фермерским хозяйствам.Отмена запретовФизлицам разрешат предоставлять и погашать займы в иностранной валюте путем нотариального удостоверения договоров займа. Кроме того, планируется разработать проект закона, который уменьшит в два раза размер госпошлины, взимаемой за нотариальное удостоверение договора займа.С 1 мая планируется отменить:Упрощение процедур С учетом сложившейся практики, будут упорядочены процессы выставления на электронные онлайн-аукционы имущества при исполнении судебных актов и актов иных органов. Кроме того, будут оговариваться такие моменты в договорах, как снятие денежных средств с банковского счета клиента, антикоррупционные условия.Также будут уточнены случаи, при которых разрешается вносить изменения в существенные условия договора о госзакупках. Для усиления общественного контроля за закупочными процедурами в реестре договоров на специальном информационном портале разместят информацию по заключенным государственными заказчиками договорам и дополнительным соглашениям к ним.

/20191210/Sovremennye-gosorgany-Mirziev-poruchil-izbavitsya-ot-bumazhnogo-dokumentooborota-12977557.html

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договор, государство, деньги, документы, узбекистан