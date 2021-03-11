https://uz.sputniknews.ru/20210311/kak-lgoty-kyrgyzstana-v-eaes-mogut-prigoditsya-uzbekistanu-mnenie-umurzakova-17676553.html

Как льготы Кыргызстана в ЕАЭС могут пригодиться Узбекистану? Мнение Умурзакова

Как льготы Кыргызстана в ЕАЭС могут пригодиться Узбекистану? Мнение Умурзакова

В Ташкенте 11 марта проходит бизнес-форум, организованный в рамках визита в Узбекистан президента КР Садыра Жапарова. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T15:07+0500

2021-03-11T15:07+0500

2021-03-11T15:36+0500

экономика

сардор умурзаков

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

кыргызстан

узбекистан

еаэс

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистан рассчитывает использовать преференции Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для совместного выхода на рынки третьих стран, заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков.В Ташкенте в четверг проходит узбекско-кыргызский бизнес-форум. Мероприятие организовано в рамках визита в Узбекистан президента КР Садыра Жапарова 11-12 марта."Мы все знаем, что Кыргызстан — член ВТО, ЕАЭС. У Кыргызстана целый ряд преимуществ доступа на внешние рынки. Мы должны объединить усилия для совместного выхода на эти рынки", — сказал Умурзаков в ходе своего выступления на форуме. Его цитирует РИА Новости.Вице-премьер Узбекистана отметил, что на фоне падения мировой торговли из-за пандемии коронавируса торговый оборот между двумя странами, напротив, увеличился. "Сейчас президенты (двух стран, — Прим. ред.) ставят новую амбициозную задачу. Мы должны довести наш торговый оборот до одного миллиарда, а затем до двух миллиардов долларов. Я думаю, это возможная задача", — отметил Умурзаков.Вице-премьер, министр финансов и экономики КР Улукбек Кармышаков также предложил предпринимателям Узбекистана "воспользоваться преимуществом членства Кыргызстана в ЕАЭС и совместно осваивать его огромный рынок"."Я призываю вас рассмотреть возможности инвестирования в приоритетные направления — швейная промышленность, переработка сельхозпродукции, туризм, машиностроение и медицина, где Узбекистан является одним из лидеров Центральной Азии", — добавил Кармышаков.По данным узбекской стороны, товарооборот РУз и КР по итогам 2020 года вырос на 10 процентов — до 903,1 миллиона долларов. В Узбекистане сегодня действуют 183 предприятия с кыргызским капиталом.Напомним, участниками ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.Наблюдатели — Узбекистан, Молдова и Куба.

/20210226/Myasnikovich-pozhelal-predstavitelyu-Uzbekistana-pri-EAES-uspekhov-na-postu-16085088.html

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сардор умурзаков, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, кыргызстан, узбекистан, еаэс