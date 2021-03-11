Клип Манижи на YouTube-канале "Евровидения" собрал почти 1 млн просмотров

На данный момент ролик собрал уже 986 126 просмотров, что заметно выбивается из общего ряда.К примеру, в среду также были выложены клипы представителей Австрии, Австралии, Эстонии и Швейцарии, однако пока они не набрали и половины просмотров, как в случае с Манижой.Manizha (Манижа Сангин) — российская певица таджикского происхождения. Помимо творчества, девушка активно участвует еще и в общественной жизни. Так, например, пару месяцев назад Манижа стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от РФ. Теперь же она поедет представлять страну на одном из главных мировых музыкальных конкурсов — "Евровидении".
Manizha (Манижа Сангин) — российская певица таджикского происхождения. Помимо творчества, девушка активно участвует еще и в общественной жизни.
Так, например, пару месяцев назад Манижа стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от РФ. Теперь же она поедет представлять страну на одном из главных мировых музыкальных конкурсов — "Евровидении".