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Клип Манижи на YouTube-канале "Евровидения" собрал почти 1 млн просмотров
Клип Манижи на YouTube-канале "Евровидения" собрал почти 1 млн просмотров
Видеозапись выступления конкурсантки, которая в этом году представит Россию, была опубликована вчера и уже вызвала ажиотаж! 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T16:40+0500
2021-03-11T16:47+0500
видео
евровидение
конкурс
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На данный момент ролик собрал уже 986 126 просмотров, что заметно выбивается из общего ряда.К примеру, в среду также были выложены клипы представителей Австрии, Австралии, Эстонии и Швейцарии, однако пока они не набрали и половины просмотров, как в случае с Манижой.Manizha (Манижа Сангин) — российская певица таджикского происхождения. Помимо творчества, девушка активно участвует еще и в общественной жизни. Так, например, пару месяцев назад Манижа стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от РФ. Теперь же она поедет представлять страну на одном из главных мировых музыкальных конкурсов — "Евровидении".
/20210311/kto-pishet-teksty-manizhe-i-megan-17668789.html
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евровидение, конкурс

Клип Манижи на YouTube-канале "Евровидения" собрал почти 1 млн просмотров

16:40 11.03.2021 (обновлено: 16:47 11.03.2021)
131
Видеозапись выступления конкурсантки, которая в этом году представит Россию, была опубликована вчера и уже вызвала ажиотаж!
На данный момент ролик собрал уже 986 126 просмотров, что заметно выбивается из общего ряда.
К примеру, в среду также были выложены клипы представителей Австрии, Австралии, Эстонии и Швейцарии, однако пока они не набрали и половины просмотров, как в случае с Манижой.
Газеты со статьями про скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Колумнисты
Кто пишет тексты Маниже и Меган
11:04
0
1
Manizha (Манижа Сангин) — российская певица таджикского происхождения. Помимо творчества, девушка активно участвует еще и в общественной жизни.
Так, например, пару месяцев назад Манижа стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от РФ. Теперь же она поедет представлять страну на одном из главных мировых музыкальных конкурсов — "Евровидении".
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