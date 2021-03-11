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https://uz.sputniknews.ru/20210311/mirziev-pogovoril-po-telefonu-s-naslednym-printsem-abu-dabi---chto-obsudili-lidery-17683860.html
Мирзиёев поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби — что обсудили лидеры
Мирзиёев поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби — что обсудили лидеры
Президент поздравил шейха с днем рождения, а затем обсудил с ним возможности расширения многопланового сотрудничества между странами. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T17:48+0500
2021-03-11T18:08+0500
политика
телефонный разговор
оаэ
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Cостоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахаяном.В начале беседы лидер Узбекистана поздравил наследного принца с днем рождения и пожелал всех благ народу Эмиратов.В ходе дальнейшего диалога стороны обсудили возможности расширения многопланового сотрудничества между странами. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых во время визита Мирзиёева на высшем уровне в Объединённые Арабские Эмираты в марте 2019 года.К тому же была отмечена важность продолжения реализации крупных совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, финансов, инфраструктуры, ряда значимых программ в сфере здравоохранения и образования.
/20190328/Mirziev-v-OAE-milliardnye-kontrakty-gorod-buduschego-i-flag-neboskreb-11090223.html
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телефонный разговор, оаэ, шавкат мирзиёев, узбекистан

Мирзиёев поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби — что обсудили лидеры

17:48 11.03.2021 (обновлено: 18:08 11.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНаследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
/
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Президент поздравил шейха с днем рождения, а затем обсудил с ним возможности расширения многопланового сотрудничества между странами.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Cостоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахаяном.
В начале беседы лидер Узбекистана поздравил наследного принца с днем рождения и пожелал всех благ народу Эмиратов.
Визит Шавката Мирзиёева в ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2019
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Мирзиёев в ОАЭ: миллиардные контракты, город будущего и флаг-небоскреб
28 Марта 2019, 14:26
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В ходе дальнейшего диалога стороны обсудили возможности расширения многопланового сотрудничества между странами. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых во время визита Мирзиёева на высшем уровне в Объединённые Арабские Эмираты в марте 2019 года.
Президент Узбекистана принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2019
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Шавкат Мирзиёев принял делегацию ОАЭ
11 Апреля 2019, 15:35
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К тому же была отмечена важность продолжения реализации крупных совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, финансов, инфраструктуры, ряда значимых программ в сфере здравоохранения и образования.
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