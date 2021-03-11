Мирзиёев поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби — что обсудили лидеры

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Cостоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахаяном.В начале беседы лидер Узбекистана поздравил наследного принца с днем рождения и пожелал всех благ народу Эмиратов.В ходе дальнейшего диалога стороны обсудили возможности расширения многопланового сотрудничества между странами. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых во время визита Мирзиёева на высшем уровне в Объединённые Арабские Эмираты в марте 2019 года.К тому же была отмечена важность продолжения реализации крупных совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, финансов, инфраструктуры, ряда значимых программ в сфере здравоохранения и образования.
Президент поздравил шейха с днем рождения, а затем обсудил с ним возможности расширения многопланового сотрудничества между странами.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Cостоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахаяном.
В начале беседы лидер Узбекистана поздравил наследного принца с днем рождения и пожелал всех благ народу Эмиратов.
В ходе дальнейшего диалога стороны обсудили возможности расширения многопланового сотрудничества между странами. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых во время визита Мирзиёева на высшем уровне в Объединённые Арабские Эмираты в марте 2019 года.
К тому же была отмечена важность продолжения реализации крупных совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, финансов, инфраструктуры, ряда значимых программ в сфере здравоохранения и образования.