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Модернизация подходит к концу: Узбекистан готовится показать миру энергомощь
Модернизация подходит к концу: Узбекистан готовится показать миру энергомощь
Проект реконструкции Сырдарьинской ТЭС имеет огромное значение не только для самой республики, но и для всей Центральной Азии. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T10:12+0500
2021-03-11T10:27+0500
силовые машины
энергетика
сырдарьинская тэс
модернизация
электроэнергия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Стартовал третий, заключительный этап модернизации Сырдарьинской ТЭС. Ее проводит российская энергомашиностроительная компания "Силовые машины". Таким образом, уже в ноябре этого года завершится масштабная реконструкция крупнейшей тепловой электростанции в Узбекистане.Стоимость контракта с российской компанией на условиях под ключ составляет 177,1 миллиона долларов. К реализации проекта "Силмаш" приступил в феврале 2019 года.Напомним, что Сырдарьинская ТЭС была введена в эксплуатацию в 1981 году, сегодня ее установленная мощность — 3,2 тысячи мегаватт. Годовой объем выдачи электроэнергии в объединенную энергетическую систему республики составляет более 30% от общего объема производимой в Узбекистане электроэнергии.Этот проект имеет огромное значение как для Узбекистана, так и для всей Центральной Азии.Так, после модернизации мощность каждого из них будет доведена с 300 мегаватт до 325 мегаватт, условное топливо за 1 киловатт-час сократится на 40 граммов, а экономия природного газа будет доведена до 180 миллионов кубометров ежегодно.Все это позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, а также стабилизировать и обеспечить устойчивую работу всей энергосистемы страны.Это, в свою очередь, позитивно скажется на развитии Центральной Азии в целом — ожидается, что экономические показатели региона значительно вырастут, что увеличит "вес" региона в мире.
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силовые машины, энергетика, сырдарьинская тэс, модернизация, электроэнергия, узбекистан

Модернизация подходит к концу: Узбекистан готовится показать миру энергомощь

10:12 11.03.2021 (обновлено: 10:27 11.03.2021)
540
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВвод в эксплуатацию ТЭС
Ввод в эксплуатацию ТЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Проект реконструкции Сырдарьинской ТЭС имеет огромное значение не только для самой республики, но и для всей Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Стартовал третий, заключительный этап модернизации Сырдарьинской ТЭС. Ее проводит российская энергомашиностроительная компания "Силовые машины".
Таким образом, уже в ноябре этого года завершится масштабная реконструкция крупнейшей тепловой электростанции в Узбекистане.

"Дан старт третьему этапу модернизации на девятом и десятом энергоблоках Сырдарьинской ТЭС. Модернизация двух энергоблоков будет полностью завершена в ноябре текущего года, и энергоблоки полностью введут в эксплуатацию", — сообщили в Минэнерго республики.

Стоимость контракта с российской компанией на условиях под ключ составляет 177,1 миллиона долларов. К реализации проекта "Силмаш" приступил в феврале 2019 года.
© Минэнерго УзбекистанаМодернизация Сырдарьинской ТЭС
Модернизация Сырдарьинской ТЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
© Минэнерго Узбекистана
Напомним, что Сырдарьинская ТЭС была введена в эксплуатацию в 1981 году, сегодня ее установленная мощность — 3,2 тысячи мегаватт. Годовой объем выдачи электроэнергии в объединенную энергетическую систему республики составляет более 30% от общего объема производимой в Узбекистане электроэнергии.
Этот проект имеет огромное значение как для Узбекистана, так и для всей Центральной Азии.
Так, после модернизации мощность каждого из них будет доведена с 300 мегаватт до 325 мегаватт, условное топливо за 1 киловатт-час сократится на 40 граммов, а экономия природного газа будет доведена до 180 миллионов кубометров ежегодно.
© Минэнерго УзбекистанаМодернизация Сырдарьинской ТЭС
Модернизация Сырдарьинской ТЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
© Минэнерго Узбекистана
Все это позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, а также стабилизировать и обеспечить устойчивую работу всей энергосистемы страны.
Это, в свою очередь, позитивно скажется на развитии Центральной Азии в целом — ожидается, что экономические показатели региона значительно вырастут, что увеличит "вес" региона в мире.
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