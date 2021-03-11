Модернизация подходит к концу: Узбекистан готовится показать миру энергомощь

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Стартовал третий, заключительный этап модернизации Сырдарьинской ТЭС. Ее проводит российская энергомашиностроительная компания "Силовые машины". Таким образом, уже в ноябре этого года завершится масштабная реконструкция крупнейшей тепловой электростанции в Узбекистане.Стоимость контракта с российской компанией на условиях под ключ составляет 177,1 миллиона долларов. К реализации проекта "Силмаш" приступил в феврале 2019 года.Напомним, что Сырдарьинская ТЭС была введена в эксплуатацию в 1981 году, сегодня ее установленная мощность — 3,2 тысячи мегаватт. Годовой объем выдачи электроэнергии в объединенную энергетическую систему республики составляет более 30% от общего объема производимой в Узбекистане электроэнергии.Этот проект имеет огромное значение как для Узбекистана, так и для всей Центральной Азии.Так, после модернизации мощность каждого из них будет доведена с 300 мегаватт до 325 мегаватт, условное топливо за 1 киловатт-час сократится на 40 граммов, а экономия природного газа будет доведена до 180 миллионов кубометров ежегодно.Все это позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, а также стабилизировать и обеспечить устойчивую работу всей энергосистемы страны.Это, в свою очередь, позитивно скажется на развитии Центральной Азии в целом — ожидается, что экономические показатели региона значительно вырастут, что увеличит "вес" региона в мире.
Проект реконструкции Сырдарьинской ТЭС имеет огромное значение не только для самой республики, но и для всей Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Стартовал третий, заключительный этап модернизации Сырдарьинской ТЭС. Ее проводит российская энергомашиностроительная компания "Силовые машины".
Таким образом, уже в ноябре этого года завершится масштабная реконструкция крупнейшей тепловой электростанции в Узбекистане.
"Дан старт третьему этапу модернизации на девятом и десятом энергоблоках Сырдарьинской ТЭС. Модернизация двух энергоблоков будет полностью завершена в ноябре текущего года, и энергоблоки полностью введут в эксплуатацию", — сообщили в Минэнерго республики.
Стоимость контракта с российской компанией на условиях под ключ составляет 177,1 миллиона долларов. К реализации проекта "Силмаш" приступил в феврале 2019 года.
Напомним, что Сырдарьинская ТЭС была введена в эксплуатацию в 1981 году, сегодня ее установленная мощность — 3,2 тысячи мегаватт. Годовой объем выдачи электроэнергии в объединенную энергетическую систему республики составляет более 30% от общего объема производимой в Узбекистане электроэнергии.
Этот проект имеет огромное значение как для Узбекистана, так и для всей Центральной Азии.
Так, после модернизации мощность каждого из них будет доведена с 300 мегаватт до 325 мегаватт, условное топливо за 1 киловатт-час сократится на 40 граммов, а экономия природного газа будет доведена до 180 миллионов кубометров ежегодно.