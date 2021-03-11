https://uz.sputniknews.ru/20210311/modernizatsiya-podkhodit-k-kontsu-uzbekistan-gotovitsya-pokazat-miru-energomosch-17666719.html

Модернизация подходит к концу: Узбекистан готовится показать миру энергомощь

Модернизация подходит к концу: Узбекистан готовится показать миру энергомощь

Проект реконструкции Сырдарьинской ТЭС имеет огромное значение не только для самой республики, но и для всей Центральной Азии. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

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силовые машины

энергетика

сырдарьинская тэс

модернизация

электроэнергия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Стартовал третий, заключительный этап модернизации Сырдарьинской ТЭС. Ее проводит российская энергомашиностроительная компания "Силовые машины". Таким образом, уже в ноябре этого года завершится масштабная реконструкция крупнейшей тепловой электростанции в Узбекистане.Стоимость контракта с российской компанией на условиях под ключ составляет 177,1 миллиона долларов. К реализации проекта "Силмаш" приступил в феврале 2019 года.Напомним, что Сырдарьинская ТЭС была введена в эксплуатацию в 1981 году, сегодня ее установленная мощность — 3,2 тысячи мегаватт. Годовой объем выдачи электроэнергии в объединенную энергетическую систему республики составляет более 30% от общего объема производимой в Узбекистане электроэнергии.Этот проект имеет огромное значение как для Узбекистана, так и для всей Центральной Азии.Так, после модернизации мощность каждого из них будет доведена с 300 мегаватт до 325 мегаватт, условное топливо за 1 киловатт-час сократится на 40 граммов, а экономия природного газа будет доведена до 180 миллионов кубометров ежегодно.Все это позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, а также стабилизировать и обеспечить устойчивую работу всей энергосистемы страны.Это, в свою очередь, позитивно скажется на развитии Центральной Азии в целом — ожидается, что экономические показатели региона значительно вырастут, что увеличит "вес" региона в мире.

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силовые машины, энергетика, сырдарьинская тэс, модернизация, электроэнергия, узбекистан