https://uz.sputniknews.ru/20210311/ot-utrat-do-priobreteniy-sovremennye-khudozhniki-predstavili-opyt-v-samarkande-17634597.html

От утрат до приобретений: современные художники представили "Опыт" в Самарканде

От утрат до приобретений: современные художники представили "Опыт" в Самарканде

Семнадцать авторов в Самарканде представили свои работы, в которых отражены человеческие переживания - от ностальгии до последствий пандемии, от полного... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T10:19+0500

2021-03-11T10:19+0500

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культура

музей

выставка

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Самаркандском областном краеведческом музее открылась международная выставка современного искусства "Опыт". На ней представлены работы семнадцати авторов из США, Франции, Швеции, Кубы, Вьетнама, Китая, Италии и Узбекистана.Ее организатором стал первый в стране нематериальный музей современного искусства "Рухсор" в сотрудничестве с Самаркандским государственным музеем-заповедником. Композиции художников отражают творческий опыт, накопленный ими в период с 2014-го по 2021 годы. Часть из них уже экспонировалась в Бухаре и затрагивала социальные проблемы узбекистанского общества. В этот раз выставка посвящена творчеству. По словам основателя музея "Рухсор", художника и композитора Нормурода Негматова, это универсальный способ развить креативное мышление, и главное, выражающий наши переживания в разных формах. Среди нового жизненного опыта, конечно же, пандемия, которая не могла не отразиться на художниках, целый год просидевших на карантине. Работу этой теме посвятил узбекстанец Озод Негматов. В нее он вложил результат всех своих переживаний, наблюдений. Оттого назвал ее "Реализм", ведь для него это горькая реальность, разлучившая насовсем с родным человеком. "История земли изменилась раз и навсегда. Пандемия показала настолько уязвим сегодняшний человек перед маленьким вирусом. Люди теряют своих близких. Я тоже навсегда простился с отцом. Было больно. Сочувствую всем, кто потерял своих близких, оказавшихся в этой ситуации. Мы вместе", - сказал художникО необходимости объединиться, чтобы поддержать друг друга в столь непростое время, говорил проект "Н" ("Аш") узбекско-французской художницы Хулькар Юнусовой. За основу она взяла одноименную букву французского алфавита, которая зачастую выполняет разделительную функцию и произносится во французских словах довольно редко.Она сравнивает ее статус со статусом униженного и оскорбленного создания, которое существует, кажется, в бесконечной изоляции, постоянном молчании, от чего становится агрессивным.Художница считает, что это пора пересмотреть, ведь именно с нее начинается французское слово "Homme", что переводится как "человек".А человеку свойственно ностальгировать. Особенно, если он находится вдали от родины. Об этом знает китайский художник Ван Юнь. В своей работе "1917 – 1991. Ностальгия" он рассказывает о переживаниях русских мигрантов, переехавших в Китай после распада СССР и вспоминающих о жизни в коммунистическом государстве.Участники выставки предлагают посмотреть на привычные вещи другими глазами, под другим ракурсом. Например, увидеть в колоннах и в других различных предметах простой и в то же время бесконечный белый цвет, обратить внимание на хрупкость хрустального шара под названием "Планета Земля" и равнозначную ей по твердости человеческую психику.Выставка продлится до 10 апреля. В рамках нее также пройдут кураторские экскурсии и лекции "Новый опыт в искусстве", посвященные современному искусству. Посетить их можно будет 13, 20, 27 марта и 3 апреля в 11.00 в Самаркандском областном краеведческом музее.

/20200317/Vystavka-Zhivye-mysli-v-Bukhare-kak-zriteli-stanovyatsya-sotvortsami-khudozhnikov-13691290.html

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