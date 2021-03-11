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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210311/ot-utrat-do-priobreteniy-sovremennye-khudozhniki-predstavili-opyt-v-samarkande-17634597.html
От утрат до приобретений: современные художники представили "Опыт" в Самарканде
От утрат до приобретений: современные художники представили "Опыт" в Самарканде
Семнадцать авторов в Самарканде представили свои работы, в которых отражены человеческие переживания - от ностальгии до последствий пандемии, от полного... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T10:19+0500
2021-03-11T10:40+0500
культура
музей
выставка
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Самаркандском областном краеведческом музее открылась международная выставка современного искусства "Опыт". На ней представлены работы семнадцати авторов из США, Франции, Швеции, Кубы, Вьетнама, Китая, Италии и Узбекистана.Ее организатором стал первый в стране нематериальный музей современного искусства "Рухсор" в сотрудничестве с Самаркандским государственным музеем-заповедником. Композиции художников отражают творческий опыт, накопленный ими в период с 2014-го по 2021 годы. Часть из них уже экспонировалась в Бухаре и затрагивала социальные проблемы узбекистанского общества. В этот раз выставка посвящена творчеству. По словам основателя музея "Рухсор", художника и композитора Нормурода Негматова, это универсальный способ развить креативное мышление, и главное, выражающий наши переживания в разных формах. Среди нового жизненного опыта, конечно же, пандемия, которая не могла не отразиться на художниках, целый год просидевших на карантине. Работу этой теме посвятил узбекстанец Озод Негматов. В нее он вложил результат всех своих переживаний, наблюдений. Оттого назвал ее "Реализм", ведь для него это горькая реальность, разлучившая насовсем с родным человеком. "История земли изменилась раз и навсегда. Пандемия показала настолько уязвим сегодняшний человек перед маленьким вирусом. Люди теряют своих близких. Я тоже навсегда простился с отцом. Было больно. Сочувствую всем, кто потерял своих близких, оказавшихся в этой ситуации. Мы вместе", - сказал художникО необходимости объединиться, чтобы поддержать друг друга в столь непростое время, говорил проект "Н" ("Аш") узбекско-французской художницы Хулькар Юнусовой. За основу она взяла одноименную букву французского алфавита, которая зачастую выполняет разделительную функцию и произносится во французских словах довольно редко.Она сравнивает ее статус со статусом униженного и оскорбленного создания, которое существует, кажется, в бесконечной изоляции, постоянном молчании, от чего становится агрессивным.Художница считает, что это пора пересмотреть, ведь именно с нее начинается французское слово "Homme", что переводится как "человек".А человеку свойственно ностальгировать. Особенно, если он находится вдали от родины. Об этом знает китайский художник Ван Юнь. В своей работе "1917 – 1991. Ностальгия" он рассказывает о переживаниях русских мигрантов, переехавших в Китай после распада СССР и вспоминающих о жизни в коммунистическом государстве.Участники выставки предлагают посмотреть на привычные вещи другими глазами, под другим ракурсом. Например, увидеть в колоннах и в других различных предметах простой и в то же время бесконечный белый цвет, обратить внимание на хрупкость хрустального шара под названием "Планета Земля" и равнозначную ей по твердости человеческую психику.Выставка продлится до 10 апреля. В рамках нее также пройдут кураторские экскурсии и лекции "Новый опыт в искусстве", посвященные современному искусству. Посетить их можно будет 13, 20, 27 марта и 3 апреля в 11.00 в Самаркандском областном краеведческом музее.
/20200317/Vystavka-Zhivye-mysli-v-Bukhare-kak-zriteli-stanovyatsya-sotvortsami-khudozhnikov-13691290.html
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музей, выставка

От утрат до приобретений: современные художники представили "Опыт" в Самарканде

10:19 11.03.2021 (обновлено: 10:40 11.03.2021)
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© Sputnik / Музей "Рухсор"Выставка современного искусства "Опыт" в Самарканде
Выставка современного искусства Опыт в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Музей "Рухсор"
Семнадцать авторов в Самарканде представили свои работы, в которых отражены человеческие переживания - от ностальгии до последствий пандемии, от полного принятия до категорического отрицания.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Самаркандском областном краеведческом музее открылась международная выставка современного искусства "Опыт". На ней представлены работы семнадцати авторов из США, Франции, Швеции, Кубы, Вьетнама, Китая, Италии и Узбекистана.
Ее организатором стал первый в стране нематериальный музей современного искусства "Рухсор" в сотрудничестве с Самаркандским государственным музеем-заповедником.
Композиции художников отражают творческий опыт, накопленный ими в период с 2014-го по 2021 годы. Часть из них уже экспонировалась в Бухаре и затрагивала социальные проблемы узбекистанского общества. В этот раз выставка посвящена творчеству.
По словам основателя музея "Рухсор", художника и композитора Нормурода Негматова, это универсальный способ развить креативное мышление, и главное, выражающий наши переживания в разных формах.

"Искусство, как и другие сферы деятельности человека, работает с новыми жизненными опытами, осмысляет их место в жизни — от полного приятия до категорического отрицания", — объясняет концепцию выставки Негматов.

Среди нового жизненного опыта, конечно же, пандемия, которая не могла не отразиться на художниках, целый год просидевших на карантине.
Работу этой теме посвятил узбекстанец Озод Негматов. В нее он вложил результат всех своих переживаний, наблюдений. Оттого назвал ее "Реализм", ведь для него это горькая реальность, разлучившая насовсем с родным человеком.
"История земли изменилась раз и навсегда. Пандемия показала настолько уязвим сегодняшний человек перед маленьким вирусом. Люди теряют своих близких. Я тоже навсегда простился с отцом. Было больно. Сочувствую всем, кто потерял своих близких, оказавшихся в этой ситуации. Мы вместе", - сказал художник
© Sputnik / Музей "Рухсор"Выставка современного искусства "Опыт" в Самарканде
Выставка современного искусства Опыт в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
Выставка современного искусства "Опыт" в Самарканде
© Sputnik / Музей "Рухсор"
О необходимости объединиться, чтобы поддержать друг друга в столь непростое время, говорил проект "Н" ("Аш") узбекско-французской художницы Хулькар Юнусовой. За основу она взяла одноименную букву французского алфавита, которая зачастую выполняет разделительную функцию и произносится во французских словах довольно редко.
Она сравнивает ее статус со статусом униженного и оскорбленного создания, которое существует, кажется, в бесконечной изоляции, постоянном молчании, от чего становится агрессивным.
Художница считает, что это пора пересмотреть, ведь именно с нее начинается французское слово "Homme", что переводится как "человек".
Выставка современного искусства Живые мысли в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2020
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Хрупкость воздуха и сила памяти: чем поразила выставка "Живые мысли" в Бухаре
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А человеку свойственно ностальгировать. Особенно, если он находится вдали от родины.
Об этом знает китайский художник Ван Юнь. В своей работе "1917 – 1991. Ностальгия" он рассказывает о переживаниях русских мигрантов, переехавших в Китай после распада СССР и вспоминающих о жизни в коммунистическом государстве.
Участники выставки предлагают посмотреть на привычные вещи другими глазами, под другим ракурсом. Например, увидеть в колоннах и в других различных предметах простой и в то же время бесконечный белый цвет, обратить внимание на хрупкость хрустального шара под названием "Планета Земля" и равнозначную ей по твердости человеческую психику.
© Sputnik / Музей "Рухсор"Выставка современного искусства "Опыт" в Самарканде
Выставка современного искусства Опыт в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
Выставка современного искусства "Опыт" в Самарканде
© Sputnik / Музей "Рухсор"
Выставка продлится до 10 апреля. В рамках нее также пройдут кураторские экскурсии и лекции "Новый опыт в искусстве", посвященные современному искусству. Посетить их можно будет 13, 20, 27 марта и 3 апреля в 11.00 в Самаркандском областном краеведческом музее.
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