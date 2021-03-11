Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210311/pes-pomoschnik-po-domu-stal-novoy-zvezdoy-tiktok--video-17676760.html
Пес-помощник по дому стал новой "звездой" TikTok — видео
Пес-помощник по дому стал новой "звездой" TikTok — видео
Четырехлетний ротвейлер по кличке Дюша помогает хозяевам в домашних делах... и собирает лайки в соцсетях! 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T15:09+0500
2021-03-11T15:10+0500
tiktok
смешное видео
соцсети
видео
собака
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0b/17676193_64:0:1483:798_1920x0_80_0_0_e9444920464aeace39bedda8e4bc1667.jpg
Пес точно знает, где что лежит, и с радостью приносит предметы, когда в них появится необходимость.Юрий Одиноков, хозяин собаки, признается, что иногда действия его питомца походят на поведение двухлетнего ребенка: дети в таком возрасте всегда стараются держаться рядом, постоянно бегают туда-сюда, не дают проходу. Однако помощь пса Юрию только в радость!Интересные моменты из жизни Дюши он выкладывает в TikTok, ролики набирают там миллионы лайков!Подробности смотрите в нашем видеосюжете.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0b/17676193_241:0:1305:798_1920x0_80_0_0_6c5cd97696cb800038a3fb86392f93a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
tiktok, смешное видео, соцсети, видео, собака, животные

Пес-помощник по дому стал новой "звездой" TikTok — видео

15:09 11.03.2021 (обновлено: 15:10 11.03.2021)
561
Четырехлетний ротвейлер по кличке Дюша помогает хозяевам в домашних делах... и собирает лайки в соцсетях!
Пес точно знает, где что лежит, и с радостью приносит предметы, когда в них появится необходимость.
Юрий Одиноков, хозяин собаки, признается, что иногда действия его питомца походят на поведение двухлетнего ребенка: дети в таком возрасте всегда стараются держаться рядом, постоянно бегают туда-сюда, не дают проходу. Однако помощь пса Юрию только в радость!
Интересные моменты из жизни Дюши он выкладывает в TikTok, ролики набирают там миллионы лайков!
Подробности смотрите в нашем видеосюжете.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:40Клип Манижи на YouTube-канале "Евровидения" собрал почти 1 млн просмотров
16:08Кто сможет бесплатно получить права на вождение авто
15:52В Узбекистане приступили к съемкам докфильма о Бахтиёре Ихтиёрове
15:52ЦБ Узбекистана вновь оставил неизменной основную ставку
15:31Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан
15:25Узбекистан и Кыргызстан создадут совместный инвестфонд
15:09Пес-помощник по дому стал новой "звездой" TikTok — видео
15:07Как льготы Кыргызстана в ЕАЭС могут пригодиться Узбекистану? Мнение Умурзакова
14:06Гузель Яхина: я не боюсь полемики вокруг нового романа
14:01Сколько предприятий по здравоохранению и соцуслугам открылось в Узбекистане — статистика
13:52Узбекистанцев пригласили к участию во всенародном хашаре
13:44"Поедали людей заживо": армия США пала под натиском клопов-"кровопийц"
12:54В Британии выставили на продажу дом Скрипалей — уборку там вели 1,5 года
12:20Референдум по изменениям в Конституцию Кыргызстана назначен на 11 апреля
12:01В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину невыплаты зарплат строителям
11:49В Узбекистане принята нацпрограмма по прекращению использования озоноразрушающих веществ
11:45Премьер Словакии: "Я не убийца". Антироссийская риторика губит европейцев
11:26Китайская пятилетка: курс на создание технологической сверхдержавы
11:04Кто пишет тексты Маниже и Меган
10:38Больше никаких талонов: как будет проходить новая процедура техосмотра авто