Пес-помощник по дому стал новой "звездой" TikTok — видео

Пес точно знает, где что лежит, и с радостью приносит предметы, когда в них появится необходимость.Юрий Одиноков, хозяин собаки, признается, что иногда действия его питомца походят на поведение двухлетнего ребенка: дети в таком возрасте всегда стараются держаться рядом, постоянно бегают туда-сюда, не дают проходу. Однако помощь пса Юрию только в радость!Интересные моменты из жизни Дюши он выкладывает в TikTok, ролики набирают там миллионы лайков!Подробности смотрите в нашем видеосюжете.
Четырехлетний ротвейлер по кличке Дюша помогает хозяевам в домашних делах... и собирает лайки в соцсетях!
Пес точно знает, где что лежит, и с радостью приносит предметы, когда в них появится необходимость.
Юрий Одиноков, хозяин собаки, признается, что иногда действия его питомца походят на поведение двухлетнего ребенка: дети в таком возрасте всегда стараются держаться рядом, постоянно бегают туда-сюда, не дают проходу. Однако помощь пса Юрию только в радость!
Интересные моменты из жизни Дюши он выкладывает в TikTok, ролики набирают там миллионы лайков!