https://uz.sputniknews.ru/20210311/pes-pomoschnik-po-domu-stal-novoy-zvezdoy-tiktok--video-17676760.html

Пес-помощник по дому стал новой "звездой" TikTok — видео

Пес-помощник по дому стал новой "звездой" TikTok — видео

Четырехлетний ротвейлер по кличке Дюша помогает хозяевам в домашних делах... и собирает лайки в соцсетях! 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

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tiktok

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Пес точно знает, где что лежит, и с радостью приносит предметы, когда в них появится необходимость.Юрий Одиноков, хозяин собаки, признается, что иногда действия его питомца походят на поведение двухлетнего ребенка: дети в таком возрасте всегда стараются держаться рядом, постоянно бегают туда-сюда, не дают проходу. Однако помощь пса Юрию только в радость!Интересные моменты из жизни Дюши он выкладывает в TikTok, ролики набирают там миллионы лайков!Подробности смотрите в нашем видеосюжете.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

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