https://uz.sputniknews.ru/20210311/poedali-lyudey-zazhivo-armiya-ssha-pala-pod-natiskom-klopov-krovopiyts-17674732.html

"Поедали людей заживо": армия США пала под натиском клопов-"кровопийц"

"Поедали людей заживо": армия США пала под натиском клопов-"кровопийц"

Из-за нашествия насекомых многие матросы вынужденно спали на стульях или вовсе на полу. Все это привело к потере сна и чувству непроходящей усталости, что... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T13:44+0500

2021-03-11T13:44+0500

2021-03-11T13:44+0500

в мире

солдаты

насекомое

подводная лодка

армия

сша

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. США регулярно убеждают мировое сообщество, что основными врагами следуют считать Россию и Китай. Постоянные обвинения в адрес этих государств не просто уже являются чем-то обыденным, но и служат отличным прикрытием для усиления собственной военной мощи и присутствия в "горячих" регионах.Однако все это время настоящий "враг" находился у американцев буквально под боком. Речь идет о клопах, которые проникли на американскую атомную подводную лодку USS Connecticut.Насекомые превратили жизнь экипажа в настоящий ад, пишет портал Navy Times.Отмечается, что "дружному соседству" совсем недавно исполнился один год: клопы попали на борт в мае 2020-го, когда подлодка участвовала в учениях ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане.С тех пор матросы несколько раз пытались избавиться от вредителей, но безуспешно.Жалобы на насекомых от экипажа постоянно поступали в различные ведомства, однако командование не поверило, указав на "отсутствие доказательств".Дело сдвинулось с мертвой точки только в декабре. Недавно, в феврале, на подлодке началась масштабная дезинфекция.Из-за нашествия клопов многие матросы потеряли сон и стали чувствовать хроническую усталость, ведь спать им приходилось на стульях или вовсе на полу. Все это стало настоящей "угрозой боеспособности субмарины", говорится в материале.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

солдаты, насекомое, подводная лодка, армия, сша