"Поедали людей заживо": армия США пала под натиском клопов-"кровопийц"

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. США регулярно убеждают мировое сообщество, что основными врагами следуют считать Россию и Китай. Постоянные обвинения в адрес этих государств не просто уже являются чем-то обыденным, но и служат отличным прикрытием для усиления собственной военной мощи и присутствия в "горячих" регионах.Однако все это время настоящий "враг" находился у американцев буквально под боком. Речь идет о клопах, которые проникли на американскую атомную подводную лодку USS Connecticut.Насекомые превратили жизнь экипажа в настоящий ад, пишет портал Navy Times.Отмечается, что "дружному соседству" совсем недавно исполнился один год: клопы попали на борт в мае 2020-го, когда подлодка участвовала в учениях ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане.С тех пор матросы несколько раз пытались избавиться от вредителей, но безуспешно.Жалобы на насекомых от экипажа постоянно поступали в различные ведомства, однако командование не поверило, указав на "отсутствие доказательств".Дело сдвинулось с мертвой точки только в декабре. Недавно, в феврале, на подлодке началась масштабная дезинфекция.Из-за нашествия клопов многие матросы потеряли сон и стали чувствовать хроническую усталость, ведь спать им приходилось на стульях или вовсе на полу. Все это стало настоящей "угрозой боеспособности субмарины", говорится в материале.
Из-за нашествия насекомых многие матросы вынужденно спали на стульях или вовсе на полу. Все это привело к потере сна и чувству непроходящей усталости, что создало "угрозу боеспособности субмарины".
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. США регулярно убеждают мировое сообщество, что основными врагами следуют считать Россию и Китай.
Постоянные обвинения в адрес этих государств не просто уже являются чем-то обыденным, но и служат отличным прикрытием для усиления собственной военной мощи и присутствия в "горячих" регионах.
Однако все это время настоящий "враг" находился у американцев буквально под боком. Речь идет о клопах, которые проникли на американскую атомную подводную лодку USS Connecticut.
Насекомые превратили жизнь экипажа в настоящий ад, пишет портал Navy Times.
Отмечается, что "дружному соседству" совсем недавно исполнился один год: клопы попали на борт в мае 2020-го, когда подлодка участвовала в учениях ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане.
С тех пор матросы несколько раз пытались избавиться от вредителей, но безуспешно.
"Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках", — поделился старшина субмарины.
Жалобы на насекомых от экипажа постоянно поступали в различные ведомства, однако командование не поверило, указав на "отсутствие доказательств".
Дело сдвинулось с мертвой точки только в декабре. Недавно, в феврале, на подлодке началась масштабная дезинфекция.
Из-за нашествия клопов многие матросы потеряли сон и стали чувствовать хроническую усталость, ведь спать им приходилось на стульях или вовсе на полу. Все это стало настоящей "угрозой боеспособности субмарины", говорится в материале.