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https://uz.sputniknews.ru/20210311/poedali-lyudey-zazhivo-armiya-ssha-pala-pod-natiskom-klopov-krovopiyts-17674732.html
"Поедали людей заживо": армия США пала под натиском клопов-"кровопийц"
"Поедали людей заживо": армия США пала под натиском клопов-"кровопийц"
Из-за нашествия насекомых многие матросы вынужденно спали на стульях или вовсе на полу. Все это привело к потере сна и чувству непроходящей усталости, что... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T13:44+0500
2021-03-11T13:44+0500
в мире
солдаты
насекомое
подводная лодка
армия
сша
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. США регулярно убеждают мировое сообщество, что основными врагами следуют считать Россию и Китай. Постоянные обвинения в адрес этих государств не просто уже являются чем-то обыденным, но и служат отличным прикрытием для усиления собственной военной мощи и присутствия в "горячих" регионах.Однако все это время настоящий "враг" находился у американцев буквально под боком. Речь идет о клопах, которые проникли на американскую атомную подводную лодку USS Connecticut.Насекомые превратили жизнь экипажа в настоящий ад, пишет портал Navy Times.Отмечается, что "дружному соседству" совсем недавно исполнился один год: клопы попали на борт в мае 2020-го, когда подлодка участвовала в учениях ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане.С тех пор матросы несколько раз пытались избавиться от вредителей, но безуспешно.Жалобы на насекомых от экипажа постоянно поступали в различные ведомства, однако командование не поверило, указав на "отсутствие доказательств".Дело сдвинулось с мертвой точки только в декабре. Недавно, в феврале, на подлодке началась масштабная дезинфекция.Из-за нашествия клопов многие матросы потеряли сон и стали чувствовать хроническую усталость, ведь спать им приходилось на стульях или вовсе на полу. Все это стало настоящей "угрозой боеспособности субмарины", говорится в материале.
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солдаты, насекомое, подводная лодка, армия, сша

"Поедали людей заживо": армия США пала под натиском клопов-"кровопийц"

13:44 11.03.2021
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© AFP 2018 / JEWEL SAMADПостельные клопы
Постельные клопы - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© AFP 2018 / JEWEL SAMAD
Из-за нашествия насекомых многие матросы вынужденно спали на стульях или вовсе на полу. Все это привело к потере сна и чувству непроходящей усталости, что создало "угрозу боеспособности субмарины".
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. США регулярно убеждают мировое сообщество, что основными врагами следуют считать Россию и Китай.
Постоянные обвинения в адрес этих государств не просто уже являются чем-то обыденным, но и служат отличным прикрытием для усиления собственной военной мощи и присутствия в "горячих" регионах.
Однако все это время настоящий "враг" находился у американцев буквально под боком. Речь идет о клопах, которые проникли на американскую атомную подводную лодку USS Connecticut.
Насекомые превратили жизнь экипажа в настоящий ад, пишет портал Navy Times.
Отмечается, что "дружному соседству" совсем недавно исполнился один год: клопы попали на борт в мае 2020-го, когда подлодка участвовала в учениях ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане.
С тех пор матросы несколько раз пытались избавиться от вредителей, но безуспешно.
"Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках", — поделился старшина субмарины. 
Жалобы на насекомых от экипажа постоянно поступали в различные ведомства, однако командование не поверило, указав на "отсутствие доказательств".
Дело сдвинулось с мертвой точки только в декабре. Недавно, в феврале, на подлодке началась масштабная дезинфекция.
Из-за нашествия клопов многие матросы потеряли сон и стали чувствовать хроническую усталость, ведь спать им приходилось на стульях или вовсе на полу. Все это стало настоящей "угрозой боеспособности субмарины", говорится в материале.
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