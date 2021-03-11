Референдум по изменениям в Конституцию Кыргызстана назначен на 11 апреля

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Парламент Кыргызстана назначил дату референдума по новой Конституции страны. Он состоится 11 апреля, сообщает Sputnik Кыргызстан. Депутаты проголосовали "за" в третьем чтении. В этот же день состоятся выборы в местные органы самоуправления.Проект Основного закона предполагает усиление полномочий президента и ликвидацию сильного премьера — Кабинет министров возглавляет руководитель администрации главы государства, а за исполнительную власть отвечает президент. По новой Конституции президент наделяется правом законодательной инициативы, такие же привилегии получают председатель Кабмина, Народный курултай, глава Верховного суда и Генеральный прокурор.Напомним, 28 января Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Кыргызстана. Досрочные выборы президента республики состоялись 10 января 2021-го. За Жапарова проголосовало более 79 процентов избирателей.На торжественной церемонии Жапаров принес присягу, пообещав работать во благо народа Кыргызстана, после чего поцеловал флаг страны.
По новой Конституции президент наделяется правом законодательной инициативы, такие же привилегии получают председатель Кабмина, Народный курултай, глава Верховного суда и Генеральный прокурор.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Парламент Кыргызстана назначил дату референдума по новой Конституции страны. Он состоится 11 апреля, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Депутаты проголосовали "за" в третьем чтении. В этот же день состоятся выборы в местные органы самоуправления.
Проект Основного закона предполагает усиление полномочий президента и ликвидацию сильного премьера — Кабинет министров возглавляет руководитель администрации главы государства, а за исполнительную власть отвечает президент.
По новой Конституции президент наделяется правом законодательной инициативы, такие же привилегии получают председатель Кабмина, Народный курултай, глава Верховного суда и Генеральный прокурор.
Напомним, 28 января Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Кыргызстана. Досрочные выборы президента республики состоялись 10 января 2021-го. За Жапарова проголосовало более 79 процентов избирателей.
На торжественной церемонии Жапаров принес присягу, пообещав работать во благо народа Кыргызстана, после чего поцеловал флаг страны.