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Референдум по изменениям в Конституцию Кыргызстана назначен на 11 апреля
Референдум по изменениям в Конституцию Кыргызстана назначен на 11 апреля
По новой Конституции президент наделяется правом законодательной инициативы, такие же привилегии получают председатель Кабмина, Народный курултай, глава... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T12:20+0500
2021-03-11T12:30+0500
в мире
конституция
референдум
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Парламент Кыргызстана назначил дату референдума по новой Конституции страны. Он состоится 11 апреля, сообщает Sputnik Кыргызстан. Депутаты проголосовали "за" в третьем чтении. В этот же день состоятся выборы в местные органы самоуправления.Проект Основного закона предполагает усиление полномочий президента и ликвидацию сильного премьера — Кабинет министров возглавляет руководитель администрации главы государства, а за исполнительную власть отвечает президент. По новой Конституции президент наделяется правом законодательной инициативы, такие же привилегии получают председатель Кабмина, Народный курултай, глава Верховного суда и Генеральный прокурор.Напомним, 28 января Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Кыргызстана. Досрочные выборы президента республики состоялись 10 января 2021-го. За Жапарова проголосовало более 79 процентов избирателей.На торжественной церемонии Жапаров принес присягу, пообещав работать во благо народа Кыргызстана, после чего поцеловал флаг страны.
/20210203/Naznachen-novyy-premer-ministr-Kyrgyzstana-15927505.html
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конституция, референдум, кыргызстан

Референдум по изменениям в Конституцию Кыргызстана назначен на 11 апреля

12:20 11.03.2021 (обновлено: 12:30 11.03.2021)
871
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Кыргызстана
Флаг Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По новой Конституции президент наделяется правом законодательной инициативы, такие же привилегии получают председатель Кабмина, Народный курултай, глава Верховного суда и Генеральный прокурор.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Парламент Кыргызстана назначил дату референдума по новой Конституции страны. Он состоится 11 апреля, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Депутаты проголосовали "за" в третьем чтении. В этот же день состоятся выборы в местные органы самоуправления.
Проект Основного закона предполагает усиление полномочий президента и ликвидацию сильного премьера — Кабинет министров возглавляет руководитель администрации главы государства, а за исполнительную власть отвечает президент.
По новой Конституции президент наделяется правом законодательной инициативы, такие же привилегии получают председатель Кабмина, Народный курултай, глава Верховного суда и Генеральный прокурор.
Улукбек Марипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2021
Политика
Назначен новый премьер-министр Кыргызстана
3 Февраля, 17:31
0
Напомним, 28 января Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Кыргызстана. Досрочные выборы президента республики состоялись 10 января 2021-го. За Жапарова проголосовало более 79 процентов избирателей.
На торжественной церемонии Жапаров принес присягу, пообещав работать во благо народа Кыргызстана, после чего поцеловал флаг страны.
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