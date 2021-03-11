https://uz.sputniknews.ru/20210311/referendum-po-izmeneniyam-v-konstitutsiyu-kyrgyzstana-naznachen-na-11-aprelya--17671162.html

Референдум по изменениям в Конституцию Кыргызстана назначен на 11 апреля

Референдум по изменениям в Конституцию Кыргызстана назначен на 11 апреля

По новой Конституции президент наделяется правом законодательной инициативы, такие же привилегии получают председатель Кабмина, Народный курултай, глава... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T12:20+0500

2021-03-11T12:20+0500

2021-03-11T12:30+0500

в мире

конституция

референдум

кыргызстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/1f/14870345_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_caae038e02b15c850cdde4d4c0537672.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Парламент Кыргызстана назначил дату референдума по новой Конституции страны. Он состоится 11 апреля, сообщает Sputnik Кыргызстан. Депутаты проголосовали "за" в третьем чтении. В этот же день состоятся выборы в местные органы самоуправления.Проект Основного закона предполагает усиление полномочий президента и ликвидацию сильного премьера — Кабинет министров возглавляет руководитель администрации главы государства, а за исполнительную власть отвечает президент. По новой Конституции президент наделяется правом законодательной инициативы, такие же привилегии получают председатель Кабмина, Народный курултай, глава Верховного суда и Генеральный прокурор.Напомним, 28 января Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Кыргызстана. Досрочные выборы президента республики состоялись 10 января 2021-го. За Жапарова проголосовало более 79 процентов избирателей.На торжественной церемонии Жапаров принес присягу, пообещав работать во благо народа Кыргызстана, после чего поцеловал флаг страны.

/20210203/Naznachen-novyy-premer-ministr-Kyrgyzstana-15927505.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

конституция, референдум, кыргызстан